Là hoạt động lần đầu tiên được tổ chức trong khuôn khổ Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII (HANIFF VIII), VFM hướng tới việc thúc đẩy mua bán bản quyền, phát hành, phân phối, hợp tác sản xuất, đầu tư và phát triển nội dung, đồng thời tạo cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam kết nối với các đối tác và thị trường quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông và các đại biểu tại Triển lãm

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết: Diễn ra từ ngày 28/11 đến 02/12/2026 với chủ đề “Điện ảnh - Kết nối - Phát triển”, HANIFF VIII mang diện mạo đổi mới mạnh mẽ theo định hướng phát triển công nghiệp văn hóa của Đảng và Nhà nước. Liên hoan năm nay tuyển chọn 124 bộ phim đặc sắc từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ, quy tụ khoảng 1.000 đại biểu, nghệ sĩ, trong đó có 350 khách mời quốc tế.

Cùng với các hạng mục dự thi, Chợ Dự án, Ươm mầm tài năng và việc lần đầu vinh danh phim Việt đạt doanh thu trên 200 tỷ đồng, HANIFF VIII hướng tới mục tiêu cốt lõi: tạo ra giá trị thiết thực cho công nghiệp điện ảnh Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông tham quan Triển lãm

Trong bối cảnh đó, theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, VFM 2026 được tổ chức lần đầu tiên, bổ sung một không gian kết nối thị trường cho Liên hoan Phim. Nếu HANIFF VIII tôn vinh nghệ thuật và giao lưu văn hóa, thì VFM 2026 là không gian giao thương bản quyền, phát hành và hợp tác đầu tư.

Ngay năm đầu tổ chức, Triển lãm đã quy tụ hơn 150 gian hàng của 120 đơn vị từ 14 quốc gia, thu hút nhiều đài truyền hình, nhà sản xuất, phân phối nội dung cùng khoảng 250 nhà mua phim quốc tế.

Đáng ý chú, VFM 2026 được triển khai bằng 100% nguồn lực xã hội hóa, minh chứng cho sự đồng hành năng động của Ban tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp cùng cơ quan quản lý nhà nước trong việc mở rộng thị trường.

Không gian Triển lãm

Thứ trưởng Tạ Quang Đông tin tưởng rằng, với sự cộng hưởng mạnh mẽ từ sức lan tỏa của HANIFF VIII, Triển lãm VFM 2026 sẽ mở ra những thương vụ hợp tác giá trị, những dự án đồng sản xuất chất lượng, góp phần đưa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến vươn xa trên bản đồ công nghiệp nội dung khu vực và thế giới.

Trong khuôn khổ Triển lãm, nhiều hoạt động chuyên ngành được tổ chức, gồm: trưng bày, giới thiệu doanh nghiệp, nội dung và dự án; kết nối B2B và Business Matching giữa các nhà mua phim (Buyer) với đơn vị tham dự; mua bán, trao đổi bản quyền nội dung; kết nối hợp tác sản xuất và đầu tư; hội thảo, tọa đàm chuyên ngành; các hoạt động giao lưu, kết nối doanh nghiệp và chuyên gia trong nước, quốc tế.

Triển lãm đã quy tụ hơn 150 gian hàng của 120 đơn vị từ 14 quốc gia

Với việc kết hợp hoạt động triển lãm, giao thương và kết nối chuyên ngành, VFM 2026 được kỳ vọng trở thành điểm kết nối giữa sáng tạo và thị trường, giữa các nhà làm phim với nhà đầu tư, nhà sản xuất và đơn vị phân phối, góp phần thúc đẩy thị trường phim, truyền hình và nội dung số Việt Nam phát triển chuyên nghiệp, hội nhập sâu rộng hơn với thị trường quốc tế../.