VFF xử lý mạnh tay hành vi tiêu cực liên quan đến bóng đá tại CLB Long An

Liên quan đến vụ việc một số thành viên CLB Long An có hành vi đánh bạc, dàn xếp tỷ số tại các giải bóng đá quốc gia mùa giải 2025/26, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam các cá nhân liên quan để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Ngay sau khi nắm thông tin và căn cứ quyết định khởi tố của cơ quan điều tra, Ban Kỷ luật VFF đã ban hành quyết định đình chỉ tham gia các hoạt động bóng đá do VFF quản lý, tổ chức đối với những cá nhân liên quan thuộc CLB Long An, kể từ ngày 17/9/2026.

Hoàng Danh Ngọc nằm trong đường dây cá độ.

VFF khẳng định đây là quan điểm nhất quán trong việc đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật, quy định và đạo đức trong hoạt động bóng đá. Động thái này cũng thể hiện sự phối hợp giữa VFF và Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) theo Quy chế phối hợp năm 2023, nhằm bảo đảm tính trung thực, công bằng và minh bạch của các giải đấu.

Đường dây cá độ, dàn xếp tỷ số liên quan nhiều giải đấu

Theo thông tin từ C02, cơ quan này vừa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ thể thao, dàn xếp tỷ số các trận đấu bóng đá và bóng rổ tại TP.HCM, Tây Ninh, Bắc Ninh, Hưng Yên cùng một số địa phương.

Hoàng Nhật Nam khi còn dẫn dắt Long An.

Đường dây do Vũ Chí Công (28 tuổi, quốc tịch Ukraine, trú tại TP.HCM) cầm đầu, hoạt động thông qua nhiều trang cá độ trực tuyến có máy chủ đặt ở nước ngoài.

Ngoài cá độ các giải đấu quốc tế, nhóm đối tượng còn bị xác định có hành vi can thiệp kết quả một số trận đấu thuộc Giải hạng Nhất quốc gia, Cúp Quốc gia và Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam (VBA).

Ngày 27/8, C02 đã khởi tố vụ án hình sự. Đến nay, cơ quan điều tra khởi tố 21 bị can về hành vi đánh bạc, thu giữ 2 tỷ đồng, 28 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, đồ vật liên quan.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Vũ Chí Công chỉ đạo Hoàng Nhật Nam, thành viên ban huấn luyện CLB Long An, cùng Hoàng Danh Ngọc thỏa thuận, lôi kéo một số cầu thủ thi đấu dưới sức, dàn xếp tỷ số theo kịch bản nhằm phục vụ hoạt động cá cược.

Những cầu thủ bị xác định có liên quan gồm Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Anh Tài, Lê Văn Hưng và Bùi Hoàng Mỹ. Hai trận đấu được cơ quan điều tra làm rõ là cuộc đối đầu giữa Quy Nhơn và Long An tại Giải hạng Nhất quốc gia ngày 3/10/2025,

với chiến thắng 4-1 nghiêng về Quy Nhơn; cùng trận Nam Định thắng Long An 2-0 tại Cúp Quốc gia ngày 23/11/2025.

Mở rộng điều tra hành vi dàn xếp tỷ số bóng rổ

Không chỉ bóng đá, đường dây này còn bị xác định có hành vi dàn xếp tỷ số tại VBA. Theo C02, tháng 8/2026, Võ Hoàng Minh Nhật bàn bạc với Vũ Chí Công về việc tác động kết quả một số trận bóng rổ, cung cấp thông tin cá cược để Công đặt cược kiếm lời.

Một trong những trận đấu được làm rõ là cuộc đối đầu giữa Da Nang Dragons và Nha Trang Dolphins ngày 15/8/2026. Nhật bị xác định đã móc nối với các cầu thủ của hai đội để thống nhất phương án dàn xếp tỷ số, phục vụ hoạt động cá cược.

Cơ quan điều tra xác định số tiền Vũ Chí Công sử dụng để cá độ lên đến hàng tỷ đồng. Quá trình đấu tranh chuyên án đã làm rõ phương thức hoạt động của đường dây, từ tổ chức cá cược đến việc móc nối với các thành viên câu lạc bộ thể thao nhằm tác động kết quả thi đấu.

Vụ việc tiếp tục là lời cảnh báo về những hệ lụy nghiêm trọng của hành vi tiêu cực trong thể thao, đồng thời đặt ra yêu cầu tăng cường giám sát, phòng ngừa và xử lý nghiêm các hành vi làm ảnh hưởng đến sự trong sạch của bóng đá Việt Nam.