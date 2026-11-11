VFF và VBA kiên quyết xử lý tiêu cực thể thao

Hình ảnh trong trận đấu bị dàn xếp tỷ số giữa Da Nang Dragons và Nha Trang Dolphins tại VBA mùa giải 2026, ngày 15/8. (Ảnh: VBA)

Những phản hồi được đưa ra sau khi Bộ Công an công bố kết quả điều tra chuyên án đánh bạc dưới hình thức dàn xếp tỷ số, liên quan đến một số trận đấu thuộc các giải bóng đá và bóng rổ trong nước.

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), cơ quan điều tra đã khởi tố 21 bị can về hành vi đánh bạc, thu giữ 2 tỷ đồng, 28 điện thoại cùng nhiều tài liệu, đồ vật liên quan. Vụ án được khởi tố ngày 27/8/2026, sau quá trình điều tra đường dây cá độ thể thao do Vũ Chí Công (sinh năm 1998, quốc tịch Ukraine) cầm đầu.

Kết quả điều tra bước đầu xác định đường dây này có liên quan đến việc dàn xếp tỷ số một số trận đấu của Câu lạc bộ bóng đá Long An, cũng như trận đấu giữa Da Nang Dragons và Nha Trang Dolphins tại VBA mùa giải 2026. Cơ quan điều tra xác định số tiền sử dụng để cá độ lên đến hàng tỷ đồng.

Trước những thông tin trên, các đơn vị quản lý, tổ chức giải đấu đã công bố quan điểm và biện pháp xử lý đối với những cá nhân có liên quan.

VFF đình chỉ hoạt động bóng đá đối với các cá nhân liên quan

Trong thông báo phát đi ngày 11/11, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khẳng định quan điểm nhất quán trong việc kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật, vi phạm quy định và đạo đức trong hoạt động bóng đá.

Liên quan đến vụ việc một số thành viên Câu lạc bộ bóng đá Long An bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra, VFF cho biết Ban Kỷ luật Liên đoàn đã ban hành quyết định đình chỉ tham gia các hoạt động bóng đá do VFF quản lý, tổ chức đối với những cá nhân liên quan, kể từ ngày 17/9/2026.

Quyết định được đưa ra sau khi VFF tiếp nhận thông tin và căn cứ vào các quyết định khởi tố của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Theo VFF, việc kịp thời áp dụng các biện pháp kỷ luật thể hiện sự kiên quyết trong đấu tranh với những hành vi làm ảnh hưởng đến tính trung thực, công bằng và minh bạch của các giải đấu.

Đây cũng là kết quả của quá trình phối hợp giữa VFF và Cục Cảnh sát hình sự theo Quy chế phối hợp được thiết lập năm 2023, nhằm tăng cường phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi tiêu cực trong bóng đá.

VFF khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, theo dõi diễn biến vụ án và căn cứ kết luận của cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý những vấn đề liên quan theo quy định của pháp luật và bóng đá Việt Nam.

Đồng thời, Liên đoàn yêu cầu các câu lạc bộ, cầu thủ, huấn luyện viên, trọng tài và những người tham gia hoạt động bóng đá nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp; tuyệt đối không tham gia đánh bạc, cá cược bất hợp pháp hoặc những hoạt động ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của bóng đá Việt Nam.

VBA cam kết xử lý nghiêm, tăng cường kiểm soát tiêu cực

Cùng ngày, Ban tổ chức Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam (VBA) phát đi thông cáo báo chí về việc một số vận động viên từng thi đấu tại VBA mùa giải 2026 bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ án.

VBA cho biết đã báo cáo sự việc lên Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam (VBF), đồng thời xác định các biện pháp phối hợp xử lý và phòng ngừa tiêu cực trong thời gian tới.

Trước hết, VBA khẳng định phản đối mọi hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là những hành vi xâm phạm tính trung thực trong thi đấu thể thao.

Theo đơn vị tổ chức giải, các hành vi dàn xếp tỷ số đi ngược tinh thần thể thao cao thượng, làm tổn hại niềm tin của người hâm mộ, ảnh hưởng đến nỗ lực của các câu lạc bộ và những người làm bóng rổ chân chính.

Về quá trình điều tra, VBA cam kết phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng khi được yêu cầu, trong phạm vi trách nhiệm của đơn vị điều hành, tổ chức giải đấu. Tuy nhiên, nhằm tôn trọng quy trình tố tụng, VBA không bình luận về chi tiết vụ án cũng như danh tính các cá nhân liên quan.

Đáng chú ý, VBA khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến vụ việc, phối hợp theo chỉ đạo của Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam và kiên quyết áp dụng các hình thức kỷ luật cao nhất theo điều lệ giải đối với những trường hợp được xác định có vi phạm.

Bên cạnh việc xử lý các cá nhân liên quan, VBA cho biết sẽ tiếp tục siết chặt quy định, kỷ luật nội bộ và tăng cường các biện pháp kiểm soát nhằm phòng ngừa nguy cơ tiêu cực.

Trong đó, đơn vị tổ chức giải nhấn mạnh việc sử dụng các hệ thống cảnh báo quốc tế, đồng thời đẩy mạnh hoạt động giáo dục, nâng cao nhận thức cho vận động viên và những người tham gia giải đấu.

VBA cũng khẳng định hệ thống quản lý và chuyên môn của giải đã được vận hành theo các quy trình kiểm soát trong những mùa giải vừa qua, đồng thời cam kết tiếp tục rà soát, hoàn thiện để bảo đảm tính trung thực, minh bạch và công bằng trong các mùa giải tiếp theo.

Vụ án hiện tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.