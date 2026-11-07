VFF tiếp tục mở bán vé xem tuyển Việt Nam tại Casper Cup 2026

Theo thông báo của VFF ngày 6/11, vé được bán từ 9h ngày 9/11 đến 19h ngày 11/11 hoặc kết thúc sớm hơn nếu vé được bán hết.

Địa điểm bán vé là quầy vé khán đài D, sân vận động Thiên Trường, số 5 Đặng Xuân Thiều, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình.

Vé xem các trận đấu của tuyển Việt Nam có 3 mệnh giá từ 200.000 đến 400.000 đồng. Ảnh: VFF

Vé có 3 mệnh giá gồm 200.000 đồng, 300.000 đồng và 400.000 đồng. Trước đó, VFF đã triển khai bán vé trực tuyến từ ngày 29/10 đến 6/11. Sau đợt mở bán này, vé vẫn còn ở cả 3 mệnh giá.

Tại Casper Cup 2026, đội tuyển Việt Nam lần lượt gặp Đài Loan (Trung Quốc) lúc 19h ngày 11/11 và Kyrgyzstan lúc 19h ngày 17/11. Trận đấu giữa Đài Loan (Trung Quốc) và Kyrgyzstan diễn ra ngày 14/11.

Giải đấu là dịp để huấn luyện viên Kim Sang-sik cùng ban huấn luyện đánh giá lực lượng, kiểm tra phong độ cầu thủ và thử nghiệm các phương án nhân sự trong đợt FIFA Days tháng 11. Đây cũng là bước chuẩn bị chuyên môn của đội tuyển Việt Nam cho những nhiệm vụ tiếp theo trong giai đoạn cuối năm.