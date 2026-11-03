VFF ra thông báo sau khi Asian Cup 2027 bị hoãn

Chiều 3/11, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chính thức đưa ra phản hồi sau khi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức vòng chung kết Asian Cup 2027. Theo đó, VFF thừa nhận việc Asian Cup bị hoãn sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, sự thay đổi này cũng mang đến những thuận lợi nhất định về mặt chuyên môn.

Tuyển Việt Nam tiếp tục chuẩn bị cho Asian Cup 2027. (Ảnh: Hai Tư).

Trong thông báo, VFF nêu rõ: “Việc điều chỉnh lịch thi đấu phần nào tác động đến kế hoạch hoạt động và chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, ở góc độ chuyên môn, quỹ thời gian được kéo dài cũng mở ra thêm cơ hội để HLV trưởng Kim Sang-sik tiếp tục rà soát lực lượng, thử nghiệm nhân sự và xây dựng phương án chuẩn bị phù hợp.

Đây cũng là điều kiện để ban huấn luyện cân đối khối lượng thi đấu, giảm tải cho các trụ cột, đồng thời trao thêm cơ hội cho những gương mặt mới và cầu thủ trẻ, qua đó tăng cường chiều sâu đội hình hướng tới các mục tiêu trọng điểm trong giai đoạn tới”.

Như vậy, dù kế hoạch tham dự Asian Cup 2027 có sự thay đổi lớn, VFF vẫn đánh giá khoảng thời gian chuẩn bị được kéo dài là cơ hội để đội tuyển Việt Nam tiếp tục hoàn thiện lực lượng. Đặc biệt, HLV Kim Sang-sik sẽ có thêm thời gian theo dõi phong độ cầu thủ tại V-League, thử nghiệm các phương án chiến thuật và lựa chọn những nhân sự phù hợp cho đội tuyển.

Bên cạnh đó, việc Asian Cup lùi lịch cũng tạo điều kiện để các cầu thủ trẻ tích lũy thêm kinh nghiệm, từng bước cạnh tranh vị trí với những đàn anh giàu kinh nghiệm. Đây là yếu tố quan trọng bởi đội tuyển Việt Nam đang trong quá trình xây dựng lực lượng, hướng đến mục tiêu duy trì khả năng cạnh tranh tại các giải đấu khu vực và châu lục.

Ngoài ra, ban huấn luyện cũng có thêm thời gian đánh giá tình trạng thể lực của các trụ cột, đặc biệt là những cầu thủ đang gặp chấn thương hoặc phải thi đấu liên tục trên nhiều mặt trận.

Trước đó, trưa 3/11, AFC chính thức thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức vòng chung kết Asian Cup 2027 tại Ả Rập Xê Út. Theo kế hoạch ban đầu, giải đấu dự kiến diễn ra từ ngày 7/1 - 5/2/2027. Tuy nhiên, AFC đã quyết định chuyển thời gian tổ chức sang giai đoạn từ ngày 23/12/2027 - 21/1/2028.

Quyết định được đưa ra sau quá trình thảo luận và tham vấn giữa AFC, Liên đoàn Bóng đá Ả Rập Xê Út (SAFF) và Ban tổ chức địa phương (LOC). Theo AFC, tình hình an ninh tại Trung Đông đã gây ra nhiều khó khăn đối với công tác chuẩn bị, đặc biệt là các vấn đề hậu cần và hoạt động di chuyển.

Những diễn biến này ảnh hưởng đến khả năng tổ chức giải đấu theo kế hoạch ban đầu, buộc AFC phải lựa chọn phương án điều chỉnh thời gian thi đấu. Đáng chú ý, phương án hoãn giải đã được Ủy ban tổ chức Asian Cup thông qua. Tuy nhiên, lịch thi đấu mới vẫn cần được trình lên Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) để xem xét và phê duyệt.

AFC cũng khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với nước chủ nhà, các liên đoàn thành viên và những đối tác liên quan nhằm hạn chế tác động phát sinh từ quyết định hoãn giải. Đối với đội tuyển Việt Nam, sự thay đổi này khiến kế hoạch chuẩn bị cho Asian Cup phải được tính toán lại.

Trước khi giải đấu bị hoãn, đội tuyển Việt Nam dự kiến sẽ đá trận ra quân Asian Cup 2027 vào ngày 11/1/2027 gặp UAE. Sau đó, Những chiến binh sao vàng sẽ chạm trán Hàn Quốc ngày 15/1 và Yemen ngày 20/1/2027.