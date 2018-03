VFF phải là đất diễn của các ông bầu

Bận rộn công việc kinh doanh nhưng một số ông bầu luôn cống hiến thời gian, trí tuệ và cả vật chất để đóng góp cho bóng đá nước nhà, bất chấp nguy cơ trở thành cái gai trong mắt VFF

Trong chương trình "Góc khuất" do On Sports thực hiện, được phát sóng trên kênh Thể thao TV - Bóng đá TV của VTVCab ngày 28-3, ông bầu Võ Quốc Thắng của CLB Long An đã gửi đến VFF một thông điệp về tầm quan trọng của những ông bầu trong bóng đá Việt.

Bên cạnh những ông bầu cá tính, có không ít người thầm lặng đóng góp cho bóng đá nước nhà hàng chục năm và đây là điều VFF cần phải ghi nhận trước thềm đại hội khóa 8. Ngày bầu Thắng rời chức Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), đã có một vài chỉ trích đầy cay đắng, phủ nhận công sức mà ông bỏ ra cho nơi được xem là đại diện tiếng nói của các CLB ở các giải bóng đá chuyên nghiệp. Tuy nhiên, bầu Thắng không quan tâm, không chỉ đích danh người nói xấu ông. Thậm chí, ông hãnh diện tuyên bố 6 năm làm chức Chủ tịch HĐQT VPF, ông chưa bao giờ lĩnh lương, không dùng một lít xăng, không đụng đến đồng bạc nào của VPF vào việc cá nhân.

Bầu Thắng trong kỳ họp cuối cùng của VPF nhiệm kỳ 2 trước khi rời ghế chủ tịch HĐQT Ảnh: QUANG LIÊM

Chưa hết, ông bầu nổi tiếng vui vẻ của làng bóng đá Việt còn tự bỏ tiền túi, thời gian và công sức đóng góp cho VPF vì cho rằng các đội bóng ở Việt Nam còn rất khó khăn nên cần phải có trách nhiệm san sẻ mọi thứ. Trong "Góc khuất", bầu Thắng cho rằng những ông bầu bóng đá Việt Nam sẵn sàng hy sinh thời gian, trí tuệ, vật chất để đóng góp cho bóng đá thì bản thân VFF nên ghi nhận và cần định hướng rõ ràng, không thể kiếm những người tham gia vào ban chấp hành (BCH) chỉ để hưởng tiền lương cao, chế độ đãi ngộ tốt.

Chia sẻ rất thật của bầu Thắng thực sự khiến những người làm bóng đá phải công nhận rằng ông bầu của Long An đã cống hiến quá nhiều cho bóng đá nước nhà. Từ việc nhường HLV Henrique Calisto cho tuyển quốc gia dẫn đến việc giành HCĐ AFF Cup 2002 rồi danh hiệu vô địch Đông Nam Á năm 2008 cho đến những gì ông làm ở VPF, nhất là giai đoạn bầu Kiên, người sáng lập VPF, vướng vào vòng lao lý, rất đáng để ghi nhận.

Bên cạnh bầu Thắng, bóng đá Việt Nam may mắn có những ông bầu khác không tiếc tiền đầu tư cho bóng đá, mà tiêu biểu là ông bầu Đoàn Nguyên Đức của HAGL. Bầu Đức bỏ tiền túi trả lương 2 năm cho HLV Park Hang Seo, nhiều lần lo hết cho tuyển quốc gia lẫn U23. Ông xây Học viện HAGL JMG, xuất phát điểm khơi lại tình yêu bóng đá tưởng chừng không còn nơi người hâm mộ nước nhà thông qua lứa U19 Việt Nam. Vậy mà khi ông lên tiếng chỉ trích ông bầu Trần Anh Tú "quá tham lam", muốn ôm trọn một loạt chức vụ chủ chốt ở VFF (ứng cử phó chủ tịch tài chính) và VPF (chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc và trưởng Ban Điều hành tổ chức V-League), vẫn có những lời trách cứ từ chính Thường trực VFF, giới truyền thông và dư luận. "Nhìn cách VFF đối xử với bầu Đức, một bộ phận các thành viên trong VFF lẫn người hâm mộ ngán ngẩm vì ông bầu của HAGL nêu đúng thực trạng trước thềm Đại hội VFF khóa 8 nhưng lại bị quy kết là tìm cách phá. Bầu Đức đã khẳng định buông bỏ, không ứng cử chức danh chủ chốt nào ở VFF ngoài một vị trí trong BCH khóa 8 để bảo vệ quyền lợi của CLB HAGL. Lẽ ra, VFF phải tìm cách thuyết phục những người có tâm với bóng đá nước nhà đứng vào hàng ngũ lãnh đạo để giúp bóng đá Việt Nam kiếm tiền, phát triển hơn nữa thì họ lại chỉ nghĩ đến câu chuyện sợ mất đi quyền lực, mất đi cơ hội có thể được hưởng những khoản tài chính khổng lồ nếu như tương lai, đề án cá cược trong bóng đá Việt Nam được thông qua. Dần dà, các CLB, các ông bầu mất niềm tin vào Thường trực VFF" - một thành viên trong BCH VFF chia sẻ.

Bầu Đức từng kỳ vọng chủ tịch, phó chủ tịch VFF là những người đủ uy tín để đi làm việc với các tổ chức bên trong lẫn bên ngoài, các nhà tài trợ… và đủ thuyết phục BCH hiểu các đường đi nước bước... Bầu Thắng thì muốn chờ xong Đại hội VFF khóa 8, nhìn chiến lược đề ra cho bóng đá Việt để quyết định hướng đầu tư, xây dựng đào tạo trẻ cho CLB Long An.

Có thể nói đây là những trăn trở , sự tâm huyết của các ông bầu cho bóng đá nước nhà.

Anh Dũng