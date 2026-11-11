VFF lên tiếng sau vụ thành viên đội Long An liên quan đến dàn xếp tỷ số

Ngày 11/11, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã phát đi thông báo chính thức liên quan đến vụ việc một số thành viên của CLB bóng đá Long An bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi đánh bạc liên quan đến mùa giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2025-2026.

Các đối tượng trong đường dây dàn xếp tỷ số (Ảnh: Cục Cảnh sát hình sự).

Theo VFF, ngay sau khi tiếp nhận thông tin và căn cứ vào quyết định khởi tố của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Ban Kỷ luật VFF đã ban hành quyết định kỷ luật đối với các cá nhân liên quan thuộc CLB Long An.

Cụ thể, những người này bị đình chỉ tham gia các hoạt động bóng đá do VFF quản lý, tổ chức kể từ ngày 17/9/2026. Quyết định thể hiện quan điểm kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi tiêu cực, đồng thời góp phần bảo đảm tính công bằng, minh bạch trong hoạt động bóng đá.

Trong thông báo, VFF nhấn mạnh: "Đây là động thái thể hiện quan điểm nhất quán của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam trong việc kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật, vi phạm các quy định và đạo đức trong hoạt động bóng đá".

Bên cạnh đó, VFF cho biết việc xử lý các cá nhân liên quan cũng là kết quả của sự phối hợp giữa liên đoàn và lực lượng công an trong công tác phòng, chống tiêu cực. "Đồng thời, đây cũng là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Cục Cảnh sát hình sự trong Quy chế phối hợp năm 2023, góp phần bảo đảm tính trung thực, công bằng và minh bạch của các giải đấu.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, theo dõi diễn biến vụ việc và căn cứ kết luận của cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý các vấn đề liên quan theo đúng quy định của pháp luật và các quy định của bóng đá Việt Nam", VFF thông báo.

Ngoài việc xử lý các cá nhân liên quan, VFF cũng yêu cầu các đội bóng, cầu thủ và những người tham gia hoạt động bóng đá nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định về đạo đức nghề nghiệp.

Vụ án được phát hiện ngày 16/8, địa bàn hoạt động tại TP.HCM, Tây Ninh, Bắc Ninh, Hưng Yên và một số địa phương khác. Kết quả điều tra bước đầu xác định đường dây do Vũ Chí Công (Vu Chi Konh, 28 tuổi, quốc tịch Ukraine, trú tại TP.HCM) cầm đầu. Cơ quan điều tra xác định Vũ Chí Công còn móc nối với một số thành viên CLB Long An để tác động đến kết quả thi đấu tại các giải bóng đá trong nước. Cụ thể, Công bị cáo buộc đã chỉ đạo Hoàng Nhật Nam, thành viên ban huấn luyện CLB Long An, cùng Hoàng Danh Ngọc thỏa thuận với một số cầu thủ nhằm thực hiện hành vi dàn xếp tỷ số. Bốn cầu thủ được cơ quan điều tra nêu tên gồm Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Anh Tài, Lê Văn Hưng và Bùi Hoàng Mỹ. Những người này bị cáo buộc đã được yêu cầu thi đấu dưới sức theo kịch bản định trước. Trong số các trận đấu bị điều tra có cuộc đối đầu giữa CLB Quy Nhơn và Long An tại giải hạng Nhất quốc gia ngày 3/10/2025. Trận đấu này kết thúc với chiến thắng 4-1 nghiêng về đội bóng đất Võ. Trận đấu còn lại được cơ quan điều tra đề cập là cuộc chạm trán giữa Nam Định và Long An tại Cúp Quốc gia ngày 23/11/2025. Khi đó, Nam Định giành chiến thắng với tỷ số 2-0. Theo Cục Cảnh sát hình sự, sau khi thực hiện hoạt động cá cược, Vũ Chí Công đã chuyển tiền trả công cho Hoàng Danh Ngọc, Hoàng Nhật Nam và các cầu thủ liên quan. Đáng chú ý, Hoàng Danh Ngọc và Hoàng Nhật Nam là anh em song sinh, từng thi đấu tại các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Danh Ngọc từng khoác áo Nam Định, Vissai Ninh Bình, Than Quảng Ninh và Long An, trong khi Nhật Nam từng là cựu tuyển thủ U23 Việt Nam.