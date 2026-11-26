Dù phải dừng bước sau vòng bảng, thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn nhận được sự động viên từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Đáng chú ý, VFF nhấn mạnh điều đáng tự hào nhất không nằm ở kết quả, mà chính là tinh thần chiến đấu của các cầu thủ trẻ tại sân chơi lớn nhất hành tinh.

Sau thất bại 0-2 trước Mali, VFF chia sẻ: “Trước một U17 Mali vượt trội, những nỗ lực của U17 Việt Nam không đủ để tạo nên bất ngờ. Tuy nhiên, điều đáng tự hào nhất chính là cách những chàng trai trẻ đã chiến đấu tại sân chơi lớn nhất hành tinh”.

U17 Việt Nam đã không thể tạo nên bất ngờ trước Mali và chính thức khép lại hành trình tại U17 World Cup 2026. Ảnh: VFF

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cũng dành lời động viên cho các học trò của HLV Cristiano Roland: “Với lòng quả cảm, ý chí kiên cường và tinh thần không bao giờ bỏ cuộc, họ đã mang đến những màn trình diễn vượt xa kỳ vọng”.

Đây là sự ghi nhận dành cho U17 Việt Nam sau hành trình không dễ dàng tại giải đấu. Đội tuyển phải đối đầu với những đối thủ có chất lượng chuyên môn cao như Bỉ, New Zealand và Mali. Dù không giành được chiến thắng nào, các cầu thủ trẻ vẫn cho thấy tinh thần chiến đấu và khả năng cạnh tranh trước những nền bóng đá được đánh giá cao hơn.

Trận hòa 3-3 trước New Zealand là điểm sáng đáng chú ý. U17 Việt Nam ba lần bị dẫn trước nhưng đều kiên cường tìm được bàn gỡ. Đặc biệt, pha đánh đầu của Duy Khang ở phút bù giờ hiệp hai giúp đội tuyển giữ lại một điểm trong cuộc rượt đuổi đầy cảm xúc.

Tuy nhiên, trước Mali ở lượt trận cuối, khoảng cách về trình độ đã bộc lộ rõ. Đại diện Tây Phi tạo ra sức ép lớn với 27 lần dứt điểm, trong khi U17 Việt Nam chỉ có 3 cú sút. Hai bàn thua khiến thầy trò HLV Cristiano Roland nhận thất bại 0-2.

U17 Việt Nam kết thúc vòng bảng với một điểm, đứng thứ ba bảng G nhưng xếp thứ chín trong bảng xếp hạng các đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất. Theo thể thức giải đấu, chỉ tám đội có thành tích tốt nhất được giành quyền vào vòng 32 đội.

Dẫu vậy, việc không thể đi tiếp không phủ nhận những nỗ lực của các cầu thủ trẻ. World Cup là môi trường cạnh tranh đặc biệt, giúp họ có cơ hội kiểm chứng năng lực trước những đối thủ mạnh và tích lũy kinh nghiệm quý giá.