VFF đình chỉ vô thời hạn nhóm cầu thủ Long An bán độ

Trưa 11/11, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết đã ban hành quyết định kỷ luật, yêu cầu đình chỉ tham gia các hoạt động bóng đá do Liên đoàn quản lý, tổ chức đối với các cá nhân liên quan của CLB Bóng đá Long An, kể từ ngày 17/9/2026.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành khởi tố và bắt tạm giam các cá nhân liên quan để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Các cầu thủ CLB Long An được cơ quan điều tra xác định có liên quan gồm Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Anh Tài, Lê Văn Hưng và Bùi Hoàng Mỹ. Hai thành viên ban huấn luyện cùng móc ngoặc, tổ chức dàn xếp tỉ số là Hoàng Danh Ngọc và Hoàng Nhật Nam.

Các cầu thủ Long An tham gia bán độ.

VFF cho biết đơn vị này thể hiện quan điểm nhất quán trong việc kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật, vi phạm các quy định và đạo đức trong hoạt động bóng đá.

Trang chủ của VFF nêu rõ: “Liên đoàn bóng đá Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, theo dõi diễn biến vụ việc và căn cứ kết luận của cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý các vấn đề liên quan theo đúng quy định của pháp luật và các quy định của bóng đá Việt Nam.

VFF yêu cầu các câu lạc bộ, cầu thủ, huấn luyện viên, trọng tài và các thành viên tham gia hoạt động bóng đá nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuân thủ nghiêm các quy định của Liên đoàn, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp; tuyệt đối không tham gia đánh bạc, cá cược bất hợp pháp hoặc các hoạt động khác làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh và sự phát triển lành mạnh của bóng đá Việt Nam”.

Trước đó vào năm 2024, nhóm cầu thủ Bà Rịa Vũng Tàu cũng bị bắt vì có hành vi tham gia đánh bạc (cá độ) và tổ chức đánh bạc (bán độ) bằng cách dàn xếp tỷ số 2 trận đấu, để thu lợi bất chính.