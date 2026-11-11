VFF đình chỉ vô thời hạn các thành viên CLB Long An bị khởi tố vụ dàn xếp tỷ số

VFF chính thức lên tiếng sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố các thành viên CLB Long An liên quan vụ án đánh bạc dưới hình thức dàn xếp tỷ số các trận đấu thể thao. VFF cho biết đã ban hành quyết định đình chỉ hoạt động bóng đá đối với những cá nhân liên quan từ ngày 17/9/2026, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý vụ việc.

Theo thông báo của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), vụ việc liên quan đến một số thành viên CLB Long An tham gia thi đấu tại mùa giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2025/26. Sau khi tiếp nhận thông tin và căn cứ quyết định khởi tố của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Ban Kỷ luật VFF đã yêu cầu đình chỉ tham gia các hoạt động bóng đá do liên đoàn quản lý, tổ chức đối với những cá nhân liên quan.

Hoàng Danh Ngọc nằm trong nhóm bán độ của CLB Long An. Ảnh: FBNV

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 17/9/2026. VFF nhấn mạnh đây là quan điểm nhất quán trong việc đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật cũng như đạo đức nghề nghiệp trong bóng đá. Liên đoàn cũng khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến vụ án, phối hợp với cơ quan chức năng và căn cứ kết luận của cơ quan có thẩm quyền để xem xét các vấn đề liên quan.

Theo đó, các thành viên CLB Long An bị khởi tố gồm bốn cầu thủ Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Anh Tài, Lê Văn Hưng, Bùi Hoàng Mỹ và hai thành viên ban huấn luyện là anh em sinh đôi Hoàng Nhật Nam, Hoàng Danh Ngọc.

Ngày 11/11, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) thông tin đã khởi tố vụ án hình sự đánh bạc dưới hình thức dàn xếp tỷ số trận đấu thể thao. Quá trình điều tra, cơ quan công an đã khởi tố 21 bị can về hành vi đánh bạc, thu giữ khoảng 2 tỷ đồng, 28 điện thoại cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Vụ việc gây chú ý bởi những người bị khởi tố có cả cầu thủ đang thi đấu lẫn thành viên ban huấn luyện của một CLB chuyên nghiệp. Đây là vấn đề đặc biệt nghiêm trọng đối với bóng đá Việt Nam, bởi tính trung thực của các trận đấu là nền tảng để duy trì niềm tin của người hâm mộ, nhà tài trợ và các đối tác.

Trong thông báo, VFF yêu cầu các CLB, cầu thủ, huấn luyện viên, trọng tài và những người tham gia hoạt động bóng đá nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuân thủ quy định của liên đoàn và giữ gìn đạo đức nghề nghiệp. Liên đoàn nhấn mạnh các thành viên tuyệt đối không tham gia đánh bạc, cá cược bất hợp pháp hoặc những hoạt động có thể làm tổn hại uy tín, hình ảnh bóng đá Việt Nam.