VFF đình chỉ cầu thủ Long An liên quan vụ dàn xếp tỷ số

Đối tượng Vũ Chí Công (tên gọi khác là Vu Chi Konh, SN 1998), quốc tịch Ucraina cầm đầu đường dây. Ảnh: CACC

Ngày 11/11, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết, ngay sau khi có thông tin và căn cứ từ quyết định khởi tố của Cơ quan CSĐT Bộ Công an, Ban Kỷ luật VFF đã ban hành quyết định đình chỉ tham gia các hoạt động bóng đá do VFF quản lý, tổ chức đối với các cá nhân liên quan của CLB Long An. Quyết định có hiệu lực từ ngày 17/9/2026.

Động thái này liên quan đến vụ việc một số thành viên CLB Long An, tham gia mùa giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2025-2026, có hành vi đánh bạc. VFF khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng, căn cứ kết luận của cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý các vấn đề liên quan theo quy định.

Trước đó, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ thể thao do Vũ Chí Công (còn gọi là Vu Chi Konh, SN 1998, quốc tịch Ukraine, trú tại TPHCM) cầm đầu. Nhóm này không chỉ cá độ các giải bóng đá quốc tế, giải hạng Nhất, U19 Quốc gia, Cúp Quốc gia Việt Nam mà còn móc nối với cầu thủ để dàn xếp tỷ số các trận đấu.

Ngày 27/8/2026, Cục Cảnh sát hình sự khởi tố vụ án hình sự đánh bạc dưới hình thức dàn xếp tỷ số trận đấu thể thao, phát hiện ngày 16/8/2026, xảy ra tại TPHCM, Tây Ninh, Bắc Ninh, Hưng Yên và một số tỉnh, thành phố. Quá trình điều tra đến nay, cơ quan chức năng đã khởi tố 21 bị can về hành vi đánh bạc, thu giữ 2 tỷ đồng, 28 điện thoại di động cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Các đối tượng Lê Tuấn Anh, Lê Văn Hưng, Nguyễn Anh Tài, Nguyễn Thanh Hải và Bùi Hoàng Mỹ tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2024, Vũ Chí Công đã bàn bạc với Phạm Thành Chung để thu mua các kèo cá độ những trận đấu được dàn xếp tỷ số, có tỷ lệ thắng cược cao từ các đối tượng nước ngoài. Công phân loại kèo, tổ chức cá cược, chuyển nhận tiền và thuê nhiều người trực tiếp đánh bạc theo chỉ đạo.

Để thực hiện việc cá độ, Công liên hệ với Nguyễn Đức Ninh, người chuyên thu gom, thuê tài khoản cá độ cấp độ VIP. Ninh tìm cách thuê tài khoản của Lê Tuấn Anh, Nguyễn Huy Hoàng, Vũ Tuấn Hải và một số người khác để phục vụ việc cá cược. Công cũng thuê, trả công cho Võ Hoàng Minh Nhật, Nguyễn Văn Sĩ Thoại, Võ Hoàng Minh Tân để sử dụng các tài khoản được cung cấp, đặt cược theo chỉ đạo. Ngoài ra, Công còn cung cấp kèo cho Đặng Ngọc Mạnh Vũ tham gia cá độ theo thỏa thuận.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định Vũ Chí Công đã chỉ đạo Hoàng Nhật Nam, thành viên ban huấn luyện CLB bóng đá Long An, cùng Hoàng Danh Ngọc thỏa thuận, yêu cầu các cầu thủ Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Anh Tài, Lê Văn Hưng và Bùi Hoàng Mỹ thi đấu dưới sức, dàn xếp tỷ số theo kịch bản Công đưa ra.

Sau khi các trận đấu diễn ra, Công chuyển tiền trả công cho Ngọc, Nam và những cầu thủ tham gia. Việc dàn xếp này nhằm tạo lợi thế để Công cá độ và thắng cược.

Không chỉ bóng đá, đường dây còn tổ chức dàn xếp tỷ số các trận đấu bóng rổ. Tháng 8/2026, Võ Hoàng Minh Nhật bàn bạc với Vũ Chí Công về việc dàn xếp một số trận thuộc Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam (VBA), sau đó cung cấp thông tin kèo cá độ cho Công.

Nhật đã gặp, thỏa thuận với các cầu thủ Võ Huy Hoàn, Huỳnh Vĩnh Quang của Câu lạc bộ Nha Trang Dolphins và Sơn Minh Tâm, Mai Phước Thịnh, Lâm Minh Duy của Câu lạc bộ Da Nang Dragons để dàn xếp tỷ số trận đấu giữa hai đội ngày 15/8/2026. Theo thỏa thuận, Nhật và các cầu thủ tham gia được trả công. Cơ quan điều tra xác định số tiền Công sử dụng để cá độ lên đến hàng tỷ đồng.

Theo Cục Cảnh sát hình sự, kết quả điều tra bước đầu đã làm rõ phương thức, thủ đoạn của các đối tượng trong việc tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức dàn xếp tỷ số ở một số trận thuộc giải Cúp Quốc gia, giải hạng Nhất quốc gia và Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam.

Cùng với việc điều tra, xử lý các đối tượng, Cục Cảnh sát hình sự đã phối hợp, đề nghị Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tăng cường giám sát, ngăn chặn và xử lý các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật, quy định và đạo đức trong hoạt động bóng đá, bảo đảm tính trung thực, công bằng, minh bạch của các giải đấu.

Cơ quan Công an khẳng định việc triệt phá vụ án nhằm xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng hoạt động thể thao để tổ chức đánh bạc, đánh bạc, đồng thời cảnh báo các cầu thủ, thành viên ban huấn luyện về trách nhiệm giữ gìn đạo đức nghề nghiệp và tinh thần thể thao cao thượng.