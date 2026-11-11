VFF đình chỉ các thành viên CLB Long An liên quan vụ dàn xếp tỉ số

Ngày 11/11, VFF phát đi thông báo về vụ việc một số thành viên CLB Long An bị cơ quan chức năng điều tra liên quan đến hành vi đánh bạc. Theo đó, căn cứ thông tin từ cơ quan điều tra, Ban Kỷ luật VFF đã ban hành quyết định đình chỉ tham gia các hoạt động bóng đá do Liên đoàn quản lý, tổ chức đối với những cá nhân liên quan, kể từ ngày 17/9/2026.

Cầu thủ CLB Long An (áo đen) thi đấu Giải hạng Nhất mùa 2026/27. Ảnh: VPF.

VFF khẳng định đây là động thái thể hiện quan điểm nhất quán trong việc đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật, quy định và đạo đức trong hoạt động bóng đá. Việc này cũng nằm trong khuôn khổ phối hợp giữa VFF và Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) theo Quy chế phối hợp năm 2023, nhằm góp phần bảo đảm tính trung thực, công bằng và minh bạch của các giải đấu.

VFF cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng, theo dõi diễn biến vụ việc và căn cứ kết luận của cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý theo quy định. Liên đoàn đồng thời yêu cầu các CLB, cầu thủ, HLV, trọng tài và những người tham gia hoạt động bóng đá nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, tuyệt đối không tham gia đánh bạc, cá cược bất hợp pháp hoặc các hoạt động ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh bóng đá Việt Nam.

Trước đó, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã khởi tố vụ án hình sự đánh bạc dưới hình thức dàn xếp tỉ số các trận đấu thể thao, được phát hiện ngày 16/8, xảy ra tại TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Bắc Ninh, Hưng Yên và một số địa phương. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã khởi tố 21 bị can về hành vi đánh bạc, thu giữ 2 tỷ đồng, 28 điện thoại cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát hình sự, nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ thể thao do Vũ Chí Công (tên gọi khác là Vu Chi Konh, SN 1998), quốc tịch Ukraina, trú tại TP Hồ Chí Minh, cầm đầu. Nhóm này tổ chức cá độ trên các trang cá cược bóng đá, tập trung vào các giải đấu quốc tế và các trận đấu của những CLB thuộc Giải hạng Nhất, Giải U19 Quốc gia và Cúp Quốc gia Việt Nam.