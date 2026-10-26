VFF công bố lịch mở bán vé Giải U23 quốc tế – Gia Lai VTV Cup 2026

Giải bóng đá giao hữu U23 quốc tế - Gia Lai VTV Cup 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 10 đến 14/11 tại sân vận động Pleiku, tỉnh Gia Lai. Ban tổ chức đã công bố kế hoạch bán vé, phương thức thanh toán và cách thức nhận vé nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người hâm mộ đến sân cổ vũ.

Theo thông báo của ban tổ chức, vé có ba mức giá là 200.000 đồng, 300.000 đồng và 400.000 đồng. Cùng với đó, vé được bán theo ngày, cho phép khán giả theo dõi cả hai trận đấu diễn ra trong ngày đã chọn.

Lịch mở bán vé trực tuyến

Vé được phân phối độc quyền qua ứng dụng Techcombank OneU. Người mua có thể thanh toán bằng thẻ nội địa, thẻ quốc tế hoặc điểm Upoint.

VFF công bố lịch mở bán vé Giải bóng đá giao hữu U23 quốc tế - Gia Lai VTV Cup 2026. Ảnh: VFF

Cụ thể, từ 15h ngày 28/10 đến 20h30 ngày 1/11, người hâm mộ có thể mua vé cho cả ba ngày thi đấu 10, 12 và 14/11. Từ 20h31 ngày 1/11 đến 23h59 ngày 3/11, hệ thống chỉ mở bán vé cho hai ngày 12 và 14/11. Riêng ngày 4/11, vé chỉ được bán cho ngày thi đấu cuối cùng, 14/11, trong khung giờ từ 0h đến 23h59.

Việc bán vé sẽ kết thúc khi hết vé hoặc hết thời gian quy định, tùy điều kiện nào đến trước. Vì vậy, khán giả nên chủ động lựa chọn ngày thi đấu và hoàn tất giao dịch trong thời gian mở bán tương ứng.

Hướng dẫn nhận vé và lưu ý khi đến sân

Sau khi đặt mua thành công, vé sẽ được chuyển phát nhanh qua Bưu điện Việt Nam đến địa chỉ khách hàng đăng ký. Phí chuyển phát là 30.000 đồng, thời gian giao dự kiến bắt đầu từ ngày 5/11.

Khi nhận vé, khách hàng cần xuất trình bản gốc căn cước công dân hoặc hộ chiếu. Trong trường hợp ủy quyền cho người khác nhận hộ, cần chuẩn bị bản sao giấy tờ tùy thân của cả hai bên cùng giấy ủy quyền hợp lệ.

Đội tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị tranh tài tại Giải bóng đá giao hữu quốc tế - Gia Lai VTV Cup 2026

Nếu bưu gửi không thể phát đến địa chỉ đăng ký, khách hàng có thể nhận vé trực tiếp tại Bưu cục Pleiku, số 69 đường Hùng Vương, phường Tây Sơn, TP Pleiku, trong khung giờ 9h-11h30 vào các buổi sáng ngày thi đấu. Đối với hình thức bán vé trực tiếp tại quầy, ban tổ chức sẽ thông báo cụ thể sau.

Người hâm mộ cần tự bảo quản vé sau khi nhận và tuân thủ các quy định an ninh khi vào sân. Những vật dụng bị cấm bao gồm vật sắc nhọn, pháo hoa, pháo sáng, bình xịt hơi cay và các chất cấm khác. Ban tổ chức có quyền từ chối khán giả vi phạm quy định mà không hoàn tiền vé.

Ngoài ra, ban tổ chức cũng đồng thời kêu gọi người hâm mộ cổ vũ văn minh, không đốt pháo sáng và cùng tạo nên bầu không khí sôi động, an toàn tại sân vận động Pleiku. Mọi điều chỉnh liên quan đến kế hoạch bán vé sẽ được thông báo kịp thời.