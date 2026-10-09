VFCD trở thành sân chơi sáng tạo cộng đồng cho giới trẻ TP.HCM

Trong 5 nhánh hoạt động của liên hoan, Nhánh 03 - Không gian sáng tạo thực nghiệm - mang đến cách diễn giải đầy năng động về phương pháp tiếp cận “Sống. Tạo" (Living Festival) của VFCD 2026. Thay vì coi liên hoan là chương trình cố định diễn ra ở một địa điểm trung tâm, Nhánh 03 khám phá những gì xảy ra khi các hoạt động sáng tạo đi vào cộng đồng và cuộc sống thường nhật. Tại các studio, phòng trưng bày, thư viện, showroom, khu chung cư cũ và con phố, khán giả được tiếp cận đa dạng hoạt động sáng tạo, đồng thời chứng kiến ​​cách thành phố trở thành nguồn tri thức và cảm hứng.

Cộng đồng đóng vai trò trung tâm trong nhiều sự kiện vệ tinh. Trong số đó, AD+ Studio mở cửa không gian làm việc để đón khách tham quan tại Hào Sĩ Phường, khu dân cư mang đậm dấu ấn văn hóa người Hoa. Hoạt động này khơi gợi suy ngẫm về mối quan hệ giữa thực hành sáng tạo, di sản địa phương và cư dân.

Tại Tempo Nexus, khu chung cư Lê Ngọc với lịch sử 70 năm trở thành nguồn cảm hứng cho thiết kế của không gian sáng tạo mới. Tại đây, tọa đàm “Hồi sinh ký ức đô thị: Tái sử dụng thích ứng và thành phố sống” được tổ chức, thu hút nhiều bạn trẻ tham gia.

Bên cạnh đó, các hoạt động đi bộ khám phá đô thị ở Chợ Lớn hay khảo sát thực địa kết hợp lập bản đồ tại phường Xóm Chiếu cũng khuyến khích người tham gia nhìn nhận những khu vực hiện hữu của thành phố dưới góc nhìn mới mẻ.

Các chương trình khác tập trung vào đời sống thường nhật như nguồn cảm hứng cho sự sáng tạo. Triển lãm "Invisible Reflection" (Phản chiếu vô hình) tại Vin Gallery quy tụ các nghệ sĩ trẻ cùng thể hiện những phản hồi về ký ức, đời sống gia đình, chuyến đi và trải nghiệm bình dị. Tại Nina Next Space, các buổi workshop, chiếu phim và hoạt động nghệ thuật thử nghiệm mở rộng hành trình khám phá thông qua thực hành, thảo luận và tương tác trực tiếp.

Điều đặc biệt là Nhánh 03 không chỉ dừng lại ở việc trưng bày các tác phẩm sáng tạo. Nhiều hoạt động hé lộ quy trình diễn ra đằng sau tác phẩm và mời gọi khán giả trở thành một phần của quá trình sáng tạo. Khách tham quan có thể theo sát các nhà thiết kế trong giai đoạn nghiên cứu và sản xuất, tham gia các phiên thảo luận ý tưởng, trao đổi trực tiếp mà không cần thiết bị kỹ thuật số, hoặc tương tác trực tiếp với các màn trình diễn và tác phẩm nghệ thuật thử nghiệm.

Điều này phản ánh hướng đi mới tại VFCD 2026: Thành phố không chỉ là phông nền và công chúng không chỉ là người xem. Các studio trở thành điểm gặp gỡ, khu dân cư trở thành nguồn tri thức, đời sống thường nhật trở thành chất liệu sáng tạo và sự tham gia của khán giả và cư dân trở thành phần thiết yếu của các thành quả sáng tạo.