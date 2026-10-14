VfB Stuttgart đè bẹp Slovan Bratislava 3-0, đẩy đối thủ chìm sâu dưới đáy bảng

📊 Xem thống kê chi tiết trận Slovan Bratislava 0-3 VfB Stuttgart: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Slovan Bratislava0 - 3VfB StuttgartKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Slovan Bratislava tiếp đón VfB Stuttgart.

12'Thẻ vàng sớm cho Ramon Hendriks

Phút 12, trung vệ Ramon Hendriks bên phía VfB Stuttgart phải nhận tấm thẻ vàng đầu tiên của trận đấu sau một pha phạm lỗi. Việc bị cảnh cáo từ khá sớm có thể khiến cầu thủ này phải thi đấu thận trọng hơn trong các tình huống tranh chấp tiếp theo khi tỷ số vẫn đang là 0-0.

12'VfB Stuttgart nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng

Sau hơn 10 phút bóng lăn, VfB Stuttgart là đội chủ động hơn trên sân với tỷ lệ cầm bóng 57% so với 43% của Slovan Bratislava. Đội khách cũng nhỉnh hơn về số pha hãm thành với 2 cú dứt điểm và 2 quả phạt góc, trong khi đội chủ nhà tập trung phòng ngự và chờ đợi thời cơ phản công.

24'Stuttgart áp đảo quyền kiểm soát bóng

Trôi qua nửa đầu hiệp một, VfB Stuttgart đang chiếm thế chủ động trên sân khi nắm tới 61% thời lượng kiểm soát bóng và được hưởng phạt góc 0-3. Dù vậy, hàng thủ Slovan Bratislava vẫn đứng vững khi chỉ số dứt điểm trúng đích của hai đội vẫn đang giữ ở mức cân bằng 1-1.

26'Bilal El Khannouss nhận thẻ vàng

Phút 26, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Bilal El Khannouss sau một pha phạm lỗi. Đây đã là chiếc thẻ vàng thứ hai mà VfB Stuttgart phải nhận từ đầu trận, dù đội khách vẫn đang giữ thế chủ động với tỷ số 0-0 trên sân Tehelne Pole Stadion.

29'Deniz Undav mở tỷ số cho VfB Stuttgart

Phút 29, Deniz Undav dứt điểm chuẩn xác sau đường kiến tạo của Angelo Stiller để mở tỷ số 0-1 cho VfB Stuttgart ngay trên sân Tehelne Pole Stadion. Bàn thắng phản ánh đúng thế trận khi đại diện nước Đức kiểm soát bóng vượt trội và liên tục gia tăng sức ép lên khung thành đối phương.

37'VfB Stuttgart kiểm soát thế trận và ép sân

Sau hơn nửa giờ thi đấu, VfB Stuttgart tiếp tục làm chủ cục diện trên sân với thời lượng cầm bóng 40% - 60%. Đội khách liên tục tạo sóng gió khi vượt trội về số pha dứt điểm trúng đích 1 - 4, buộc thủ thành của Slovan Bratislava phải vất vả chống đỡ để giữ cách biệt mong manh 0-1.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

49'VfB Stuttgart duy trì sức ép đầu hiệp hai

Bước sang phút 49, VfB Stuttgart tiếp tục làm chủ trận đấu với tỷ lệ kiểm soát bóng 60% so với 40% của Slovan Bratislava. Đội khách duy trì áp lực dồn dập khi đã tung ra 11 pha dứt điểm (6 trúng đích) vượt trội so với 8 (1 trúng đích) của đối thủ, trong khi thủ môn đội chủ nhà đã phải có tới 5 pha cứu thua để ngăn cách biệt bị nới rộng.

62'Stuttgart kiểm soát bóng vượt trội

Bước sang phút 62, VfB Stuttgart tiếp tục làm chủ hoàn toàn thế trận với thời lượng kiểm soát bóng lên tới 63% so với 37% của Slovan Bratislava. Dù đội chủ nhà nỗ lực phản kháng với 10 pha dứt điểm, đại diện nước Đức vẫn tỏ ra sắc bén hơn hẳn khi sở hữu số lần dứt điểm trúng đích áp đảo 6-1 cùng tỷ lệ phạt góc vượt trội 7-1 để bảo toàn lợi thế dẫn bàn.

64'Sandro Cruz phản lưới nhà, VfB Stuttgart nhân đôi cách biệt

Phút 64, vận may mỉm cười với đội khách khi Sandro Cruz bên phía Slovan Bratislava lúng túng đá phản lưới nhà, nâng tỷ số lên 0-2 cho VfB Stuttgart. Bàn thua tai hại khiến đội chủ nhà càng thêm bế tắc trước thế trận áp đảo mà đại diện nước Đức đang tạo ra.

71'VfB Stuttgart làm mới hàng công

Phút 71, VfB Stuttgart thực hiện sự điều chỉnh nhân sự khi Leo Sauer được tung vào sân thế chỗ Chris Führich. Với lợi thế dẫn trước 0-2 cùng thế trận kiểm soát bóng vượt trội, đại diện nước Đức đang chủ động duy trì sức ép để bảo toàn kết quả an toàn.

71'VfB Stuttgart làm mới hàng công

Phút 71, VfB Stuttgart có sự thay đổi nhân sự khi Jamie Leweling được tung vào sân để trám vị trí của Dženan Pejčinović. Đang dẫn trước 0-2 cùng thế trận kiểm soát bóng vượt trội 62%, đội khách chủ động bổ sung năng lượng tươi mới nhằm duy trì lợi thế an toàn trong phần còn lại của trận đấu.

75'Slovan Bratislava làm mới tuyến giữa tìm bàn gỡ

Phút 75, Slovan Bratislava có sự thay đổi nhân sự khi artur gajdos được tung vào sân thế chỗ Cristian Martínez. Đang bị dẫn 0-2 ngay tại Tehelne Pole Stadion, đội chủ nhà buộc phải tìm kiếm nét tươi mới nhằm cải thiện khâu tấn công trong 15 phút thi đấu chính thức còn lại.

75'Slovan Bratislava làm mới đội hình

Phút 75, Slovan Bratislava tiến hành điều chỉnh nhân sự khi Kevin Wimmer được tung vào sân để trám vị trí của Sandro Cruz. Đang bị dẫn trước 0-2 ngay trên sân nhà Tehelne Pole Stadion, đội bóng Slovakia buộc phải tìm kiếm sự đột biến nhằm hy vọng xoay chuyển tình thế trong những phút cuối.

75'VfB Stuttgart kiểm soát thế trận áp đảo

Bước sang phút 75, VfB Stuttgart tiếp tục làm chủ hoàn toàn cục diện trên sân với tỷ lệ cầm bóng 38% - 62% và tỷ số phạt góc vượt trội 1 - 7. Dù nỗ lực đẩy cao đội hình giúp Slovan Bratislava cân bằng tổng số pha dứt điểm 13 - 13, nhưng sự sắc bén lại hoàn toàn nghiêng về đội khách khi họ có tới 1 - 6 cú sút trúng đích để bảo toàn lợi thế dẫn 0-2.

77'Josha Vagnoman nhận thẻ vàng vì phạm lỗi

Phút 77, hậu vệ Josha Vagnoman bên phía VfB Stuttgart phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một tình huống phạm lỗi. Dù đang dẫn trước 0-2, đại diện nước Đức vẫn phải hết sức cẩn trọng trong các pha tranh chấp khi đã có tới 3 cầu thủ dính thẻ phạt.

80'Stuttgart tăng cường tuyến giữa ở phút 80

Phút 80, VfB Stuttgart thực hiện sự thay đổi người ở khu trung tuyến khi Atakan Karazor được tung vào sân để thế chỗ cho Angelo Stiller. Nước đi này có thể nhằm gia cố tuyến giữa và bảo toàn lợi thế dẫn bàn trong khoảng thời gian cuối trận.

81'VfB Stuttgart rút El Khannouss nghỉ ngơi

Phút 81, VfB Stuttgart thực hiện sự điều chỉnh nhân sự khi rút Bilal El Khannouss ra nghỉ để nhường chỗ cho Ermedin Demirović. Với lợi thế dẫn trước 0-2, đội khách đang chủ động làm mới đội hình nhằm bảo toàn thế trận an toàn trong những phút cuối.

81'Slovan Bratislava làm mới hàng công

Phút 81, Slovan Bratislava tiến hành thay đổi nhân sự khi Roman Cerepkai được tung vào sân thế chỗ Tigran Barseghyan. Đội chủ nhà nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ trong bối cảnh đang bị VfB Stuttgart dẫn 0-2.

81'Slovan Bratislava làm mới hàng công

Phút 81, đội chủ nhà có sự điều chỉnh nhân sự khi Alasana Yirajang được tung vào sân thế chỗ Andraž Šporar. Đang bị dẫn 0-2 và chỉ kiểm soát bóng 36%, Slovan Bratislava nỗ lực tìm kiếm đột biến ở những phút cuối nhằm xoay chuyển tình thế.

81'Slovan Bratislava làm mới hàng công

Phút 81, Slovan Bratislava có sự thay đổi nhân sự khi Nino Marcelli được tung vào sân thế chỗ Suleiman Camara. Đội chủ nhà nỗ lực tìm kiếm bàn thắng rút ngắn cách biệt khi đang bị VfB Stuttgart dẫn 0-2.

85'Peter Pokorny nhận thẻ vàng

Phút 85, Peter Pokorny bên phía Slovan Bratislava phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Khi trận đấu trôi về những phút cuối và đội nhà đang bị dẫn 0-2, sự nôn nóng đã khiến đại diện Slovakia liên tục gặp khó khăn trong việc tìm kiếm cơ hội lật ngược tình thế.

86'VfB Stuttgart tăng cường nhân sự cuối trận

Phút 86, VfB Stuttgart thực hiện sự thay đổi người khi Lorenz Assignon được tung vào sân thế chỗ Josha Vagnoman. Với cách biệt dẫn trước 2-0, đội khách chủ động làm mới đội hình nhằm bảo toàn trọn vẹn lợi thế trong những phút thi đấu chính thức còn lại.

87'VfB Stuttgart duy trì ưu thế áp đảo

Tiến về những phút cuối trận, VfB Stuttgart tiếp tục làm chủ hoàn toàn cục diện với thời lượng kiểm soát bóng vượt trội 63% so với 37% của Slovan Bratislava. Đại diện nước Đức không chỉ dẫn bàn mà còn vượt trội về độ sắc bén khi sở hữu tới 6 cú sút trúng đích (so với 1 lần hiếm hoi của đội chủ nhà) cùng tỷ lệ phạt góc áp đảo 1 - 8, khiến đối thủ gần như không có cơ hội tạo nên bất ngờ.

90'Ermedin Demirović ấn định tỷ số 0-3 cho VfB Stuttgart

Đúng vào phút 90, Ermedin Demirović tỏa sáng với pha dứt điểm chính xác, nâng tỷ số lên 0-3 cho VfB Stuttgart. Bàn thắng muộn này khép lại ngày thi đấu áp đảo hoàn toàn của đại diện nước Đức ngay trên sân Tehelne Pole Stadion.

KTKết thúc: Slovan Bratislava 0-3 VfB Stuttgart

Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 3.

Cập nhật lúc 03:53 15/10/2026

Slovan Bratislava tiếp đón VfB Stuttgart lúc 02:00 ngày 15/10/2026 tại Tehelne Pole Stadion. Hai đội đang ở những vị trí rất khác nhau trên bảng xếp hạng. Đội chủ nhà đứng hạng 35 với 0 điểm, trong khi đội khách xếp hạng 8 với 3 điểm.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

VfB Stuttgart hiện nằm ở nhóm trên với 3 điểm, xếp hạng 8. Slovan Bratislava vẫn chưa có điểm nào và đứng hạng 35. Chênh lệch 27 bậc cho thấy đội chủ nhà đang phải nỗ lực để rút ngắn khoảng cách với nhóm đầu.

Vì vậy, trận đấu trên sân nhà là cơ hội để Slovan Bratislava có những điểm số đầu tiên và tiến gần hơn tới nhóm phía trên. Với VfB Stuttgart, đây là dịp củng cố vị trí hiện tại.

Phong độ gần đây

Slovan Bratislava có chuỗi 5 trận gần nhất khá cân bằng: thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Trận gần nhất của họ kết thúc với kết quả hòa, trước đó là hai trận thắng liên tiếp. Chuỗi không thua nhiều trận cho thấy đội chủ nhà không phải đối thủ dễ bị đánh bại.

Ngược lại, VfB Stuttgart thắng 3 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Điểm đáng chú ý là họ đang có ba chiến thắng liên tiếp ở những trận mới nhất, sau hai trận thua trước đó. Đà hưng phấn này giúp đội khách bước vào trận với tâm lý thuận lợi.

Lần gặp gần nhất

Hai đội từng gặp nhau một lần gần đây, và VfB Stuttgart giành chiến thắng. Slovan Bratislava chưa thắng hay hòa trong lần chạm trán đó. Dù vậy, một lần gặp nhau là quá ít để rút ra xu hướng dài hạn, nên kết quả này chỉ nên được xem là một dữ kiện tham khảo.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với vị thế đang nhỉnh hơn về thứ hạng và phong độ, VfB Stuttgart nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu. Họ có lợi thế từ ba chiến thắng liên tiếp gần đây.

Slovan Bratislava có sân nhà và chuỗi trận khá ổn định làm điểm tựa. Việc giữ vững sự chắc chắn từ đầu trận, tránh sớm để lọt lưới, sẽ là yếu tố quyết định khả năng cạnh tranh của họ. Đội chủ nhà cũng cần tận dụng tốt những cơ hội hiếm hoi để tạo bất ngờ.

Nhận định

Nhìn chung, VfB Stuttgart được đánh giá nhỉnh hơn nhờ thứ hạng cao hơn, phong độ đang lên và lần gặp gần nhất có lợi. Tuy nhiên, Slovan Bratislava không phải đối thủ dễ bị xem nhẹ trên sân nhà, nhất là khi họ chưa thua nhiều trong các trận gần đây. Trận đấu hứa hẹn là phép thử thú vị đối với cả hai đội trong cuộc đua phía trên bảng xếp hạng.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)