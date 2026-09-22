VFA 2026: Vinh danh các quỹ đầu tư tại 11 hạng mục

Phát biểu tại Chương trình Giải thưởng Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam năm 2026 - Vietnam Fund Awards 2026 (VFA 2026), tổ chức chiều 22/9 tại Hà Nội, bà Tạ Thanh Bình - Chủ tịch Hội đồng Đánh giá VFA 2026, Tổng Giám đốc VSDC - cho biết chương trình được xây dựng trên nền tảng một hệ thống đánh giá độc lập, minh bạch.

Qua đó, VFA 2026 hướng tới tạo lập chuẩn tham chiếu cho ngành quỹ, thúc đẩy dòng vốn đầu tư dài hạn, kết nối hệ sinh thái và ghi nhận những quỹ hoạt động hiệu quả.

Vinh danh 44 giải thưởng thuộc 11 hạng mục

Bà Tạ Thanh Bình - Chủ tịch Hội đồng Đánh giá Giải thưởng Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam năm 2026 - Vietnam Fund Awards 2026, Tổng Giám đốc VSDC phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Chí Cường

Theo bà Bình, trong quá trình xây dựng phương pháp luận, Ban tổ chức và Hội đồng Đánh giá đã nghiên cứu các chuẩn xếp hạng quỹ đầu tư quốc tế, sau đó điều chỉnh tiêu chí để phù hợp với đặc điểm thị trường Việt Nam.

VFA 2026 đã thu thập dữ liệu và đánh giá 100 quỹ đầu tư chứng khoán đang hoạt động tại Việt Nam và đáp ứng đủ điều kiện. Toàn bộ dữ liệu được chốt tại cùng một thời điểm là ngày 31/12/2025, nhằm bảo đảm các quỹ được so sánh trên cùng một mặt bằng thông tin.

Tại mùa giải đầu tiên, VFA 2026 trao tổng cộng 44 giải thưởng thuộc 11 hạng mục, chia thành hai nhóm.

Nhóm thứ nhất là giải thưởng đánh giá hiệu quả đầu tư, gồm 7 hạng mục dành cho 3 loại hình quỹ cổ phiếu, trái phiếu và cân bằng, xét theo các kỳ 3 năm, 5 năm và 10 năm. Trong đó, kỳ đánh giá 10 năm chỉ áp dụng đối với nhóm quỹ cổ phiếu.

Bảng vinh danh các quỹ đầu tư theo đánh giá hiệu quả đầu tư. Ảnh: FundAward

Nhóm thứ hai là các hạng mục vinh danh vì sự phát triển của ngành quỹ, gồm quỹ ETF, quỹ ESG, quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện và quỹ mở có tốc độ tăng trưởng nhà đầu tư tốt nhất.

Trong đó, hạng mục Quỹ ESG tiên phong vinh danh Quỹ Đầu tư Cổ phiếu ESG Eastspring Investments Việt Nam do Công ty Quản lý quỹ Eastspring Investments quản lý và Quỹ Đầu tư Cổ phiếu United ESG Việt Nam do Công ty Quản Lý Quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) quản lý.

Ở hạng mục Quỹ hưu trí tiêu biểu, 5 quỹ được vinh danh gồm Quỹ hưu trí Bổ sung Tự nguyện MB An Khang và Quỹ Hưu trí Bổ sung Tự nguyện MB Thịnh Vượng, cùng do Công ty Quản lý quỹ đầu tư MB quản lý; Quỹ Hưu Trí Bổ Sung Tự nguyện Phúc An và Quỹ Hưu Trí Bổ sung Tự nguyện Thịnh An do Công ty Quản Lý Quỹ Dragon Capital Việt Nam quản lý; cùng Quỹ Hưu Trí Độc Lập do Công ty Quản lý quỹ SSI quản lý.

Với nhóm ETF tiêu biểu, các quỹ được vinh danh gồm Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND và Quỹ ETF DCVFMVN30 do Công ty Quản Lý Quỹ Dragon Capital Việt Nam quản lý; Quỹ ETF MAFM VN30 do Công ty Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam) quản lý; cùng Quỹ ETF SSIAM VN30 và Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD do Công ty Quản lý quỹ SSI quản lý.

Trong khi đó, hạng mục Quỹ mở tăng trưởng cơ sở nhà đầu tư nhanh nhất ghi nhận Quỹ Đầu tư Chứng Khoán Năng động DC và Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tập trung Cổ tức DC do Công ty Quản Lý Quỹ Dragon Capital Việt Nam quản lý; Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hàng Đầu VCBF do Công ty Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank quản lý; Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt do Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt quản lý; và Quỹ Đầu tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI do Công ty Quản lý quỹ SSI quản lý.

Bảng vinh danh các quỹ mở tăng trưởng cơ sở nhà đầu tư nhanh nhất. Ảnh: FundAward

Hướng tới chuẩn tham chiếu đáng tin cậy của ngành quỹ

Theo Chủ tịch Hội đồng Đánh giá, cách chia nhóm nhằm vừa ghi nhận hiệu quả đầu tư qua các chu kỳ đủ dài, vừa khuyến khích những loại hình sản phẩm còn tương đối mới nhưng có ý nghĩa đối với quá trình đa dạng hóa và phát triển dài hạn của ngành quản lý quỹ.

Đối với nhóm giải thưởng đánh giá hiệu quả đầu tư, các quỹ được xem xét riêng theo từng loại hình và từng khung thời gian để bảo đảm khả năng so sánh giữa những sản phẩm có đặc điểm đầu tư tương đồng.

Một quỹ chỉ được đưa vào xét giải khi đang được cấp phép và vận hành hợp lệ, có tối thiểu 3 năm hoạt động tính đến cuối năm liền trước, không có vi phạm pháp luật về thị trường chứng khoán trong 3 năm gần nhất và có đầy đủ dữ liệu tài chính.

Trong mô hình tính điểm, tiêu chí lợi nhuận chiếm 70% trọng số. Bên cạnh lợi nhuận, việc đánh giá còn xem xét rủi ro và tính ổn định, qua đó tránh tình trạng chỉ nhìn vào mức sinh lời tuyệt đối tại một thời điểm.

Theo bà Tạ Thanh Bình, mỗi gương mặt được vinh danh hôm nay là kết quả của một quy trình đánh giá chặt chẽ.

Đáng chú ý, theo bà Bình, toàn bộ quá trình tính toán được thực hiện tự động trên cơ sở phương pháp và tiêu chí đã được Ban tổ chức ban hành, không có sự can thiệp thủ công vào kết quả tính điểm. Các bước đều có khả năng truy vết và kiểm chứng lại.

Bà Bình cũng lưu ý, kết quả VFA 2026 chỉ phản ánh dữ liệu đến hết ngày 31/12/2025. Những biến động sau thời điểm này chưa được đưa vào kỳ đánh giá năm nay. Kết quả xếp hạng mang tính tham khảo, không cấu thành khuyến nghị đầu tư và không bảo đảm kết quả hoạt động trong tương lai của bất kỳ quỹ nào.

Mục tiêu dài hạn là duy trì tính nhất quán, độc lập và khách quan qua các mùa giải, để VFA từng bước trở thành một chuẩn tham chiếu đáng tin cậy của ngành quỹ Việt Nam./.