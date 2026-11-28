Một trạm sạc kết nối với VETC Trạm sạc

Công ty TNHH Thu phí tự động (VETC), đơn vị thành viên của Tasco ngày 27/11 công bố hoàn tất tích hợp hai đối tác Công ty cổ phần Giải pháp chuyển đổi năng lượng (Evsafe) và Công ty cổ phần Công nghệ EV Group (EVG) vào nền tảng VETC Trạm sạc, nâng tỷ lệ kết nối lên 65,4% mạng lưới trạm sạc mở tại Việt Nam.

Động thái này nhằm mở rộng khả năng tiếp cận hạ tầng sạc cho người dùng xe điện, đồng thời tăng cơ hội khai thác mạng lưới đối với các doanh nghiệp vận hành trạm sạc.

Cụ thể, hệ thống đã tích hợp thêm 23 trạm với 27 trụ sạc của EVsafe và 18 trạm với 22 trụ sạc của EVG. Như vậy, tính đến ngày 27/11/2026, VETC Trạm sạc kết nối trực tiếp 9 đối tác, gồm EVsafe, EVG, EBOOST, ESKY, ChargeLink, Ford Việt Nam, Rabbit EVC, SmartCharge và NVCharge, với tổng cộng 434 trạm và 507 trụ sạc trên toàn quốc.

Khách hàng sử dụng dịch vụ VETC Trạm sạc qua app trên điện thoại

Theo kế hoạch, đến hết năm 2026, nền tảng dự kiến tiếp tục tích hợp thêm hơn 50 trạm sạc từ các đối tác. Người dùng có thể tìm kiếm điểm sạc, dẫn đường, kích hoạt phiên sạc, thanh toán và nhận hóa đơn điện tử trên một ứng dụng VETC, thay vì phải cài đặt nhiều ứng dụng của các đơn vị vận hành khác nhau.

Với các doanh nghiệp phát triển hạ tầng sạc, việc tham gia nền tảng eRoaming giúp mở rộng khả năng tiếp cận gần 5 triệu khách hàng của VETC, qua đó tăng cơ hội khai thác công suất các trạm đã đầu tư.

Nhu cầu sử dụng dịch vụ sạc cũng đang tăng cùng sự phát triển của thị trường xe năng lượng mới. Từ phiên sạc đầu tiên vào tháng 4/2026 đến đầu tháng 11/2026, VETC Trạm sạc ghi nhận hơn 52.000 phiên sạc thành công, tổng sản lượng điện cung cấp đạt hơn 870.000 kWh. Tốc độ tăng trưởng số phiên sạc hằng tháng đạt 32%.

Khách hàng trải nghiệm hệ thống trạm sạc kết nối với VETC

Ông Trần Nguyễn Ngọc Thành, Tổng Giám đốc VETC Digital, cho biết với gần 5 triệu khách hàng và công nghệ kết nối mở theo các tiêu chuẩn quốc tế, VETC định hướng trở thành nền tảng kết nối và thanh toán trung gian cho thị trường xe điện, xe năng lượng mới. Mục tiêu là hỗ trợ đối tác tối ưu công suất khai thác trạm sạc, đồng thời mang đến cho người dùng trải nghiệm liên thông trên một ứng dụng.

Đại diện EVsafe và EVG cũng đánh giá việc tham gia hệ sinh thái eRoaming giúp mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng, tăng cơ hội khai thác mạng lưới trạm sạc và góp phần phát triển hạ tầng phục vụ giao thông xanh.

Việc mở rộng kết nối trạm sạc là một phần trong định hướng phát triển hệ sinh thái giao thông của Tasco, từ phương tiện, hạ tầng sạc đến thanh toán và dịch vụ hỗ trợ di chuyển. Trước đó, ngày 26/11, Tasco Auto tổ chức chương trình kiểm tra thực tế các mẫu xe Lynk & Co và Geely sau hành trình vận hành với tổng quãng đường hơn 600.000 km, nhằm cung cấp thêm dữ liệu về chất lượng và chi phí sử dụng phương tiện.

Khách hàng trải nghiệm hệ thống trạm sạc kết nối với VETC

Bên cạnh mở rộng mạng lưới, VETC triển khai một số chương trình ưu đãi phí sạc. Khách hàng được giảm 20% phí sạc tại hệ thống EBOOST trên toàn quốc đến hết ngày 31/12/2026. Khách hàng sử dụng các dòng xe do Tasco Auto phân phối được giảm 35% chi phí sạc tại hệ thống ESKY đến hết ngày 21/1/2027.

Ngoài ra, VETC duy trì chính sách tích lũy 1% điểm thưởng đến hết ngày 31/12/2026; mỗi điểm tương đương 1 đồng và được sử dụng trong hệ sinh thái VETC, Tasco.

Ra mắt tháng 6/2026, VETC Trạm sạc hoạt động theo mô hình eRoaming, kết nối các đơn vị vận hành trạm sạc độc lập trên một nền tảng chung. VETC không trực tiếp đầu tư và sở hữu toàn bộ hạ tầng mà đóng vai trò trung gian kết nối, hỗ trợ người dùng tiếp cận nhiều mạng lưới sạc và giúp các đối tác nâng cao hiệu quả khai thác.