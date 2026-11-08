Vết thương hậu ngoại tình: Những ám ảnh sau lời tha thứ

Ảnh minh họa Freepik

Tự đánh mất chính mình sau tờ giấy tha thứ

Chị Minh (Hà Đông, Hà Nội) từng có một cuộc sống gia đình ổn định. Chị làm kế toán xuất nhập khẩu, chồng làm xây dựng, hai con đủ nếp đủ tẻ, nhà cửa vững vàng. Đều đặn mỗi ngày, chiếc đồng hồ sinh học của Minh điểm lúc 5 giờ 45 phút sáng. Chị bật dậy tất bật chuẩn bị bữa ăn sáng, gọi hai đứa trẻ giục giã đến trường rồi tất tả hối hả đến văn phòng.

Công việc của chồng thường xuyên phải đi công trình xa, có khi vắng nhà cả tuần, nhưng Minh chưa từng nghi ngờ. Chị tin vào sự chung thủy của chồng và cuộc sống gia đình mà mình đã vun đắp.

Tháng 8 năm ngoái, mọi thứ thay đổi khi một tin nhắn bất ngờ hiện lên trên điện thoại của chồng. Dòng chữ "Cơ thể em đến giờ vẫn còn đầy mùi anh" từ một người phụ nữ khác khiến Minh chết lặng. Cuộc ngoại tình đã kéo dài gần 8 tháng trời sau lưng chị. Những công trình xa hóa ra là những buổi hẹn hò mặn nồng; những lời hứa hẹn ngọt ngào mà chị từng đinh ninh dành riêng cho mình, nay bị chia sẻ cho người khác.

Chồng chị quỳ sụp xuống, khóc lóc van xin, tự vả vào mặt mình và gọi đó là "phút yếu lòng sa ngã". Nghĩ đến hai đứa con thơ dại và gia đình đã gây dựng nhiều năm, Minh nuốt nước mắt vào trong, chọn cách ở lại. Chị tự nhủ ai cũng có thể mắc sai lầm, quan trọng là người ấy có biết quay về hay không.

Nhưng quyết định tha thứ không giúp Minh thoát khỏi những tổn thương. Chỉ cần chồng cầm điện thoại lâu hơn bình thường hoặc có biểu hiện khác lạ, chị lại bất an, lo lắng. Ban đêm, nhiều lần chị tỉnh giấc lúc 2-3 giờ sáng, nằm bên chồng nhưng đầu óc không ngừng đặt ra những câu hỏi: Ngày trước anh có ôm cô ấy như thế này không? Có thì thầm những lời yêu thương ấy không?

Chồng chị nhiều lần cáu gắt, bảo chị đừng đào bới quá khứ. Nhưng với chị, những hình ảnh và câu chữ đã đọc được không dễ biến mất. Dù muốn tin chồng, chị vẫn không thể ngăn mình nghĩ về những gì đã xảy ra.

Sự phản bội còn khiến Minh trở nên mặc cảm về ngoại hình. Nhìn những vết rạn trên bụng sau hai lần sinh nở, cơ thể không còn săn chắc và những nếp nhăn trên mặt, chị bắt đầu sinh ra căm ghét chính cơ thể mình. Chị mua nước hoa, sắm váy áo, đi làm tóc với mong muốn mình đẹp hơn. Nhưng chỉ một ánh nhìn hờ hững hay câu nói vô tình của chồng như "Sao hôm nay ăn mặc cầu kỳ thế?" cũng đủ khiến chị bật khóc nức nở như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Chị tự hỏi người phụ nữ kia trẻ đẹp đến mức nào để chồng bất chấp đánh đổi.

Ảnh minh họa Freepik

Không chỉ mất niềm tin vào chồng, Minh còn dần đánh mất sự tự tin trong các mối quan hệ khác. Một lần được đồng nghiệp nam kém 4 tuổi khen ngợi, chị thấy vui và xúc động. Chị bắt đầu mong ngóng tin nhắn, xem trọng từng cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt, thèm khát cảm giác được một người đàn ông nhìn mình bằng ánh mắt say mê. Thậm chí, trong những phút cô độc, Minh hoảng loạn khi thấy mình chìm đắm vào những tưởng tượng tội lỗi.

Cơn khát được xoa dịu vết thương vô tình biến chị thành kiểu phụ nữ mà chính chị từng khinh ghét. Minh nhận ra, tha thứ cho chồng hóa ra là lúc chị bắt đầu đày ải chính tâm hồn mình vào một địa ngục không lối thoát.

Bản án mang tên tha thứ

Nếu Minh tự gặm nhấm nỗi đau bằng sự ám ảnh và tự ti, thì anh Nam lại tự hủy hoại tâm hồn mình bằng thứ sĩ diện đàn ông và sự kìm nén câm lặng.

Vợ Nam ngoại tình với một gã nhiếp ảnh gia. Sự thật vỡ lở khi Nam lướt mạng và bàng hoàng nhìn thấy một bức ảnh nude nghệ thuật bị phát tán. Dù gã thợ ảnh đã cố tình che mặt và dùng kỹ thuật số để xóa dấu vết, làm sao một người chồng gắn bó lâu năm lại không nhận ra vết bớt chàm rất nhỏ nằm ngay vùng kín của vợ - nơi anh đã thuộc lòng suốt bao năm tháng.

Khi Nam ném bức ảnh trước mặt, người vợ sụp xuống, thú nhận việc nhẹ dạ cả tin sập bẫy những lời đường mật về việc "lưu giữ nét thanh xuân". Nhìn vợ khóc lóc van xin, nghĩ lại khoảng thời gian mình mải mê bôn ba với những dự án lớn mà bỏ bê gia đình, Nam đã nuốt cay đắng chọn cách tha thứ. Anh nén đau thương, cố gắng đóng vai một người đàn ông quân tử, rộng lượng, tuyệt đối không bao giờ đay nghiến vợ nửa lời.

Nhưng bộ não con người không thể bị qua mặt bởi vỏ bọc cao thượng. Hành trình chữa lành của Nam thực chất là một cuộc tự tra tấn. Ban ngày đi làm với vẻ mặt bình thản, nhưng đêm đến, Nam lủi thủi ra góc sân tối rít liên tục 3 bao thuốc lá, cân nặng vọt lên 7kg vì căng thẳng tột độ.

Ám ảnh nhất có lẽ là chuyện chăn gối. Nam vẫn gần gũi vợ, thậm chí cuồng nhiệt để khẳng định cô ấy là của mình. Vợ anh ôm chặt lấy chồng, hạnh phúc vì nghĩ gia đình đã thực sự hàn gắn. Thế nhưng, cô hoàn toàn không biết rằng trong những phút giây đó, đầu óc Nam đang gầm thét hình ảnh gã nhiếp ảnh gia. Anh làm tình bằng sự ghen tuông và bản năng chiếm hữu điên loạn. Để rồi khi cuộc ân ái vừa dứt, Nam phải bật dậy, lao thẳng vào nhà vệ sinh, khóa trái cửa và nôn thốc nôn tháo ra mật xanh mật vàng vì cảm giác ghê tởm chính mình và người vợ đang nằm trên giường.

Nam cứ mang cái mặt nạ kiên cường để tự nuốt những nhát dao cắt vào gan ruột. Anh thực sự muốn tha thứ, muốn cứu lấy mái ấm, nhưng lại bất lực nhìn gã đàn ông yếu đuối, khóc lóc trong tâm can đang bóp nghẹt lấy mình.