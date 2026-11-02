Vệt sáng màu xanh trên bầu trời miền Bắc đêm 1/11 là gì? Sao băng hay rác vũ trụ?

Tối muộn ngày 1/11, nhiều người dân ở một số tỉnh, thành miền Bắc, thậm chí ở cả Bắc Trung Bộ, viết trên mạng xã hội rằng đã nhìn thấy một vệt sáng chói lao qua bầu trời.

Một người kể rằng vật thể di chuyển theo đường thẳng, đến gần lúc biến mất thì tách thành hai vệt sáng. Một số người kể có nghe thấy tiếng nổ.

Nhiều người gọi đây là sao băng, và cách gọi đó có thể cũng phù hợp.

Đây là một video được người dân ghi lại:

Nguồn: Facebook

Vệt sáng có thể là "cầu lửa"?

Khi một mảnh nhỏ của tiểu hành tinh hoặc sao chổi đi vào khí quyển Trái Đất và bốc cháy, nó tạo thành một vệt sáng trên bầu trời. Hiện tượng này được gọi là sao băng, theo Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA).

Mặc dù chưa có xác nhận chính thức, nhưng những mô tả về vệt sáng trên bầu trời ở nhiều nơi tại miền Bắc phù hợp với hiện tượng sao băng sáng khác thường, thường được gọi là cầu lửa (fireball). Theo NASA, thuật ngữ này chỉ những sao băng đặc biệt sáng, có thể được nhìn thấy trên một phạm vi rất rộng.

Khi lao vào khí quyển với tốc độ lớn, vật thể có thể vỡ thành nhiều mảnh, vì vậy, lời kể về vệt sáng "tách đôi" phù hợp với khả năng phân mảnh này.

Vệt sáng dường như có màu xanh và cam. Ảnh: Nguyen Tho Khanh/Theanh28

Sao băng hay rác vũ trụ: Phân biệt thế nào?

Nhưng cũng có những người suy đoán đây là rác vũ trụ, kiểu như mảnh hoặc tầng tên lửa, hoặc vệ tinh hết hoạt động, tái nhập khí quyển. Những vật thể này cũng có thể phát sáng và vỡ thành nhiều mảnh.

Vậy tại sao khả năng cao hơn vẫn là sao băng chứ không phải rác vũ trụ? Theo trang Aerospace, nguyên tắc chung để phân biệt là các hiện tượng sao băng tự nhiên thường diễn ra rất nhanh, có thể chỉ kéo dài trong vài giây; trong khi các vật thể do con người tạo ra khi đi vào khí quyển lại di chuyển chậm hơn, thường kéo dài từ 20 đến 90 giây hoặc lâu hơn.

Những đoạn video được đăng trên mạng xã hội ghi lại vệt sáng trong vòng khoảng 10 giây và vệt sáng chuyển động nhanh, nên phù hợp hơn với khả năng sao băng.

Còn tiếng nổ? NASA cũng giải thích, những quả cầu lửa phát nổ trong khí quyển được gọi là bolide (có khi được dịch là sao băng lửa), mặc dù trong thực tế, 2 thuật ngữ fireball và bolide có thể được dùng thay thế cho nhau.

Vệt này rất sáng và được quan sát thấy ở nhiều địa phương. Ảnh: Facebook

Hiện chưa có xác nhận từ cơ quan chuyên môn về hiện tượng đêm 1/11. Vì vậy, trên đây mới chỉ là các khả năng dựa trên mô tả của những người chứng kiến chứ không phải kết luận cho hiện tượng đó.