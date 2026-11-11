Vết nứt xuất hiện trên triền đồi, hàng trăm người phải sơ tán trong đêm

Sáng 11/11, trao đổi với PV VietNamNet, ông Đinh Xuân Hòa, Chủ tịch UBND xã Ngọc Linh (Quảng Ngãi), cho biết mưa lớn kéo dài khiến một số khu vực trên địa bàn xuất hiện vết nứt, có nguy cơ sạt lở đất cao. Địa phương đã huy động lực lượng sơ tán 115 hộ với 393 người đến nơi an toàn.

Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện khu vực núi Đăk Rế (thôn Mường Hoong) xuất hiện các vết nứt trên triền đồi, đe dọa trực tiếp 96 hộ đồng bào Xơ Đăng với 336 người sinh sống dưới chân núi.

Trước nguy cơ sạt lở, toàn bộ 96 hộ dân tại đây đã được đưa về tránh trú tại hội trường UBND xã. Các hộ ở thôn Tăk Min cũng được di dời đến nhà rông của thôn.

Lực lượng chức năng hỗ trợ đưa trẻ nhỏ đi sơ tán giữa trời mưa. Ảnh: N.L

Mưa lớn còn khiến nền đất nhà một hộ dân tại thôn Xa Úa bị đứt gãy, có nguy cơ sạt lở. Đường nội thôn Xa Úa bị sạt lở tại khu vực cầu qua suối, trong khi tuyến đường lên thôn Ngọc Nang - Tu Răng xuất hiện các vết nứt.

Điểm trường mầm non thôn Đăk Bối cũng bị đe dọa bởi nguy cơ sạt lở đất từ taluy dương.

Hiện chính quyền xã Ngọc Linh bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ, cung cấp lương thực, nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu để người dân yên tâm tránh trú trong thời gian mưa lớn.

Người dân được hỗ trợ sơ tán trong đêm. Ảnh: N.L

Người dân xã Ngọc Linh được bố trí nơi tránh trú an toàn trước nguy cơ sạt lở đất. Ảnh: N.L

Theo chính quyền xã Ngọc Linh, khu vực Đăk Rế và tuyến đường Ngọc Nang - Tu Răng đã xuất hiện tình trạng nứt, đứt gãy nền đất, nguy cơ sạt lở, vùi lấp rất cao, không bảo đảm an toàn để người dân tiếp tục sinh sống lâu dài.

Địa phương đã đề nghị tỉnh Quảng Ngãi khảo sát địa chất, xây dựng phương án di dời và bố trí tái định cư cho 96 hộ dân tại Đăk Rế cùng các hộ ở khu vực nguy hiểm thuộc Ngọc Nang.

Xã cũng kiến nghị hỗ trợ khắc phục các điểm sạt lở giao thông, gia cố taluy tại điểm trường mầm non Đăk Bối và ổn định đời sống người dân trong thời gian tránh trú.

Mưa lớn khiến đất đá sạt vào nhà dân ở Đà Nẵng, chia cắt nhiều tuyến đường miền núi

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Trao đổi với PV VietNamNet, ông Phùng Văn Huy, Bí thư Đảng ủy xã Trà My (TP Đà Nẵng), cho biết mưa lớn từ tối 10/11 đến sáng nay khiến nhiều khu vực trên địa bàn bị ngập lụt, sạt lở đất.

Tại thôn Đồng Trầu, đất đá từ sườn núi sạt xuống, tràn vào một nhà dân, làm hư hỏng phần bếp. Các quốc lộ 24C và 40B qua địa bàn cũng bị ngập, sạt lở tại nhiều vị trí, khiến phương tiện không thể lưu thông.

Mưa lớn khiến đất đá từ sườn núi sạt xuống, tràn vào nhà dân tại xã Trà My. Ảnh: V.H

Cùng thời điểm, nước sông Trường dâng cao, tràn vào khu dân cư ven sông ở xã Trà My, một số nhà bị ngập sâu gần 1m. Mưa lớn cũng gây ngập nhiều khu vực tại các thôn Long Sơn, Trà Sơn, Đồng Trầu, Đồng Trường và Dương Hòa. Chính quyền xã Trà My đã sơ tán 90 hộ dân đến nơi an toàn.

Một đoạn đường qua khu dân cư ở xã Trà My bị ngập, giao thông chia cắt. Ảnh: V.H

Tại xã Trà Tân, ông Lê Minh Chiến, Chủ tịch UBND xã cho biết mưa lớn khiến nước sông, suối dâng cao, gây ngập nhiều vị trí. Địa phương ghi nhận 8 điểm sạt lở trên các tuyến giao thông, trong đó có 3 điểm trên quốc lộ 40B gây ách tắc. Hiện, lực lượng chức năng đã di dời 25 hộ với 102 người đến nơi an toàn.

Mưa lớn khiến đất đá sạt xuống, chắn ngang quốc lộ 40B đoạn qua xã Trà Tân, gây ách tắc giao thông sáng 11/11. Ảnh: M.C

Ở xã Trà Leng, ông Châu Minh Nghĩa, Chủ tịch UBND xã thông tin nhiều tuyến đường bị sạt lở, đất đá tràn xuống mặt đường. Đáng chú ý, khu vực trước cổng phân hiệu Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Trà Leng xảy ra sạt lở với khối lượng đất khoảng 200m³.

Mưa lớn cũng khiến một căn nhà tại xã Trà Leng bị hư hỏng nặng. Đến 10h ngày 11/11, địa phương đã sơ tán khẩn cấp 20 hộ với 87 người.

Nhiều tuyến giao thông tại xã Trà Leng đang bị chia cắt do sạt lở. Ảnh: M.N

Trong khi đó, tuyến đường dược liệu tại xã Trà Giáp bị sạt lở nhiều đoạn. Tại xã Nam Trà My, một số hộ dân ở làng Tak Ven, thôn Tak Pỏ được di dời đến khu vực Phiên chợ sâm Ngọc Linh để tránh trú.

Mưa lớn khiến đất đá sạt xuống, tràn vào nhà dân tại xã Trà Giáp.

Mưa lũ gây sạt lở, hư hỏng một đoạn đường tại xã Trà Giáp. Ảnh: P.N

Trước tình hình trên, Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng Lê Thành Hưng yêu cầu các đơn vị khẩn trương khắc phục sạt lở, dựng rào chắn, biển cảnh báo tại những vị trí ngập sâu, nguy hiểm; tổ chức chốt chặn, không để người và phương tiện đi vào khu vực mất an toàn.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ, trong 6 giờ (từ 0h đến 6h ngày 11/11), nhiều khu vực ở Đà Nẵng ghi nhận lượng mưa lớn như Trà Dơn 166mm, Tam Trà 127mm, Trà Kót 124mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi và sạt lở đất trên sườn dốc khi mưa lớn tiếp diễn.