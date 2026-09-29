Vết nứt kéo dài đe dọa an toàn trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Tại dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn qua khu vực gần sông Buông, phường Phước Tân (TP Đồng Nai), mặt đường xuất hiện vết nứt kéo dài hàng chục mét. Một số vị trí nền đường có dấu hiệu sụt lún, nghiêng về phía sông Buông. Ngay giữa làn đường theo hướng Đồng Nai đi TP Hồ Chí Minh xuất hiện những hố sâu rộng khoảng 10cm dài khoảng 40cm phía dưới hở hàm ếch. Phần mép hố bị sạt lở nham nhở, kéo dài khoảng 5m.

Nhà thầu kiểm tra các vết nứt, lún trên mặt cao tốc.

Khi vết nứt xuất hiện, khu vực này chưa có cảnh báo nguy hiểm rõ ràng cho các phương tiện lưu thông. Nếu không được xử lý kịp thời, dưới tác động của phương tiện và thời tiết mưa lớn, phạm vi sụt lún có thể tiếp tục mở rộng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là đối với các phương tiện chạy với tốc độ cao.

Mặt đường bị lún, nứt và sạt lở.

Không chỉ mặt đường, mái taluy bên sườn tuyến cao tốc cũng xuất hiện tình trạng hư hỏng, đứt gãy. Phía chân đường, nước chảy mạnh tạo hàm ếch, kéo theo đất đá và có dấu hiệu xói lở, sụt lún. Khu vực này trước đó từng được sửa chữa và xảy ra vụ tai nạn giao thông. Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn là đơn vị thi công đoạn tuyến nói trên.

Có mặt tại hiện trường, đại diện Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn cho biết, khu vực xảy ra sụt lún, nứt mặt đường có nền đất yếu và chịu ảnh hưởng của sông Buông. Thời gian qua, do mưa lớn, mực nước sông Buông dâng cao, tác động đến khu vực nền đường, dẫn đến tình trạng sụt lún, phát sinh các vết nứt.

Vết nứt trên mặt đường bị rỗng phía dưới nguy cơ tạo thành hố "tử thần".

Theo đại diện đơn vị thi công, trước mắt sẽ triển khai xử lý các vị trí nứt, sụt lún nhằm bảo đảm an toàn cho phương tiện lưu thông. Về lâu dài, đơn vị sẽ phối hợp với TP Đồng Nai nghiên cứu giải pháp gia cố, ổn định nền đường. Một trong những phương án được tính đến là xây dựng kè bê tông tại khu vực ven sông Buông nhằm bảo vệ chân đường.

Đại diện Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Đồng Nai cho biết, nhằm bảo đảm chất lượng công trình và an toàn kết cấu hạ tầng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đơn vị đã yêu cầu nhà thầu khẩn trương rà soát, kiểm tra toàn bộ phạm vi công việc, đặc biệt là khu vực gần sông Buông, để kịp thời phát hiện và xử lý các vị trí có nguy cơ xói lở.

Đoạn ta luy của tuyến cao tốc bị sạt lở.

Đồng thời, tư vấn giám sát được yêu cầu kiểm tra toàn bộ hiện trường, tập trung vào những hạng mục có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn giao thông và an toàn công trình, qua đó có biện pháp xử lý kịp thời, không để tình trạng hư hỏng tiếp tục diễn biến phức tạp.

Dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài 16km có điểm đầu tại nút giao Võ Nguyên Giáp (phường Phước Tân) điểm cuối tại nút giao Long Thành (phường Long Thành). Dự án được đưa vào khai thác tạm từ ngày 18/5 và đến nay mới chỉ cho phép ô tô dưới 9 chỗ lưu thông với tốc độ tối đa 80km/h.