Vết nứt hơn 1.000m, đe doạ hàng chục hộ dân ở Thanh Hóa

Vết nứt ở đồi Na Lo càng ngày càng rộng ra.

Sau đợt mưa lớn kéo dài từ 13 đến 19/9, khu vực đồi Na Lo và Na Niếng, thôn Tân Lập, xã Đồng Lương xuất hiện nhiều vết nứt, sụt lún.

Theo kiểm tra của cơ quan chức năng, hệ thống vết nứt trên đồi Na Lo kéo dài hơn 1.000m, cách chân đồi khoảng 15 - 50m. Nhiều vị trí tiếp tục mở rộng, ăn sâu vào nền đất; có điểm sụt lún khoảng 1,5m.

Trước đó, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài từ 13 đến 19/9, khu vực đồi Na Lo xuất hiện nhiều vết nứt lớn. Sạt lở đã khiến 9 nhà dân bị sập, hư hỏng; khoảng 400m tuyến đường tỉnh 530B bị đứt gãy, hư hỏng.

Nhà dân bị ảnh hưởng phải sơ tán khẩn cấp.

Tại khu vực Na Niếng, khối lượng đất đá sạt lở ước trên 20.000m3. Các vết nứt có chiều dài từ 70-100m, rộng khoảng 40-50cm. Một số vị trí trước đó từng sụt lún 60-70cm.

Đáng chú ý, qua kiểm tra ngày 28/9, một số điểm tiếp tục sụt sâu khoảng 1,5m. Diễn biến này cho thấy nguy cơ đất, đá tiếp tục sạt trượt với khối lượng lớn là rất đáng lưu ý, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến khu dân cư và tuyến đường tỉnh 530B.

Tình trạng sụt lún tại đồi Na Lo đã ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều hộ dân. Khu vực chịu ảnh hưởng hiện có 34 hộ với 180 nhân khẩu và 4 lớp học khu lẻ của Trường Mầm non Đồng Lương. Trước nguy cơ sạt lở tiếp tục xảy ra, UBND xã Đồng Lương đã khẩn trương kiểm tra, cảnh báo và tổ chức di dời toàn bộ 34 hộ dân đến nơi an toàn.

Vết nứt càng ngày càng mở rộng và ăn sâu khiến hàng chục hộ dân bị ảnh hưởng.

Trong số này, 18 hộ với 84 nhân khẩu thuộc diện bố trí, ổn định dân cư theo dự án sắp xếp, ổn định dân cư tại các khu vực có nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn các xã miền núi tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2026-2030. 16 hộ còn lại với 96 nhân khẩu hiện chưa thuộc diện dự án.

Không chỉ khu dân cư, điểm trường Mầm non Đồng Lương tại khu vực này cũng nằm trong phạm vi có thể bị ảnh hưởng nếu tình trạng sụt lún, sạt trượt tại đồi Na Lo tiếp tục diễn biến phức tạp.

Điểm trường Mầm non Đồng Lương cũng nằm trong diện bị ảnh hưởng.

Trước tình trạng trên, UBND xã Đồng Lương tiếp tục đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa cùng các cơ quan chuyên môn tổ chức kiểm tra, đánh giá thực địa.

Địa phương cũng đề nghị xem xét ban bố tình trạng khẩn cấp theo quy định để kịp thời triển khai các giải pháp ứng phó, xử lý nguy cơ sạt lở, sụt lún; bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và bảo vệ tuyến đường tỉnh 530B.