Vết nứt dài hơn 1.000m đe dọa hàng chục hộ dân, trường học

Vết nứt tiếp tục mở rộng, nhiều điểm sụt lún sâu

Theo kiểm tra thực tế tại khu vực đồi Na Lo và Na Niếng, thôn Tân Lập, xã Đồng Lương, tình trạng sạt lở, sụt lún đất đang tiếp tục diễn biến phức tạp.

Đồi Na Lo diễn biến phức tạp

Hệ thống vết nứt trên đồi có chiều dài hơn 1.000 m, nằm cách chân đồi khoảng 15-50m. Qua kiểm tra, các vết nứt tiếp tục mở rộng và ăn sâu vào nền đất; tại một số vị trí xuất hiện tình trạng sụt lún khoảng 1,5 m.

Trước đó, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài từ ngày 13 đến 19/9/2026, khu vực đồi Na Lo xuất hiện nhiều vết nứt lớn. Sạt lở đã khiến 9 nhà dân bị sập, hư hỏng; khoảng 400 m tuyến đường tỉnh 530B bị đứt gãy, hư hỏng.

Vết nứt kéo dài đe dọa hàng chục hộ dân, trường học và tuyến đường tỉnh

Tại khu vực Na Niếng, khối lượng đất đá sạt lở ước trên 20.000 m³. Các vết nứt có chiều dài từ 70-100 m, rộng khoảng 40-50 cm. Một số vị trí trước đó từng sụt lún 60-70 cm.

Đáng chú ý, qua kiểm tra ngày 28/9, một số điểm tiếp tục sụt sâu khoảng 1,5 m. Diễn biến này cho thấy nguy cơ đất, đá tiếp tục sạt trượt với khối lượng lớn là rất đáng lưu ý, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến khu dân cư và tuyến đường tỉnh 530B.

Di dời toàn bộ 34 hộ dân khỏi khu vực nguy hiểm

Tình trạng sụt lún tại đồi Na Lo đã ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều hộ dân. Trong đó, ngôi nhà xây của gia đình ông Lương Văn Anh, thôn Tân Lập, xuất hiện các vết nứt trên tường do nền đất sụt lún, buộc gia đình phải di dời khẩn cấp để bảo đảm an toàn.

Nhiều hộ dân bị nứt toác phải di dời đi nơi khác

Đến thăm hỏi, động viên gia đình ông Lương Văn Anh, ông Hoàng Văn Thanh, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Lương, yêu cầu gia đình tuyệt đối không quay trở lại sinh sống trong ngôi nhà đang nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở.

Khu vực chịu ảnh hưởng hiện có 34 hộ với 180 nhân khẩu và 4 lớp học khu lẻ của Trường Mầm non Đồng Lương. Trước nguy cơ sạt lở tiếp tục xảy ra, UBND xã Đồng Lương đã khẩn trương kiểm tra, cảnh báo và tổ chức di dời toàn bộ 34 hộ dân đến nơi an toàn.

Trường mầm non Đồng Lương thuộc diện bị ảnh hưởng

Trong số này, 18 hộ với 84 nhân khẩu thuộc diện bố trí, ổn định dân cư theo dự án sắp xếp, ổn định dân cư tại các khu vực có nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn các xã miền núi tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2026-2030. 16 hộ còn lại với 96 nhân khẩu hiện chưa thuộc diện dự án.

Không chỉ khu dân cư, điểm trường Mầm non Đồng Lương tại khu vực này cũng nằm trong phạm vi có thể bị ảnh hưởng nếu tình trạng sụt lún, sạt trượt tại đồi Na Lo tiếp tục diễn biến phức tạp.

Cảnh báo nguy hiểm, kiểm soát chặt khu vực sạt lở

Nguy cơ sạt lở tiếp diễn, lãnh đạo xã Đồng Lương yêu cầu các hộ dân chấp hành nghiêm việc di dời, tuyệt đối không quay trở lại nhà ở trong khu vực có nguy cơ sạt lở. Người dân cũng được khuyến cáo không tự ý đi vào khu vực đồi Na Lo và những vị trí đang tiếp tục xuất hiện dấu hiệu nứt, sụt lún.

Các phòng chuyên môn của xã được yêu cầu tiếp tục theo dõi sát diễn biến địa chất, thường xuyên kiểm tra các vết nứt và điểm sụt lún; kịp thời cảnh báo, khoanh vùng khu vực nguy hiểm và kiểm soát việc đi lại nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.

Trước diễn biến ngày càng phức tạp của tình trạng sạt lở, sụt lún tại đồi Na Lo và Na Niếng, UBND xã Đồng Lương tiếp tục đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa cùng các cơ quan chuyên môn tổ chức kiểm tra, đánh giá thực địa.

Địa phương cũng đề nghị xem xét ban bố tình trạng khẩn cấp theo quy định để kịp thời triển khai các giải pháp ứng phó, xử lý nguy cơ sạt lở, sụt lún; bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và bảo vệ tuyến đường tỉnh 530B.