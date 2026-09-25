Vết nứt dài 800 mét trên sườn đồi ở Thanh Hóa, đe dọa 28 hộ dân

UBND xã Trung Hạ (Thanh Hoá) cho biết, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài từ ngày 13 đến 19/9, xuất hiện vết nứt kéo dài trên sườn đồi ở bản Lốc Tong (xã Trung Hạ) có nguy cơ gây sạt lở đang đe doạ an toàn tại khu dân cư. Vết nứt dài khoảng 800m, chiều rộng từ 0,5-1,5m, khu vực bị ảnh hưởng hiện có 28 hộ dân với 127 nhân khẩu. Đây là những hộ đang sinh sống tại khu vực có nguy cơ chịu tác động trực tiếp nếu xảy ra sạt lở.

Vết nứt sâu và kéo dài khoảng 800 mét tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, ông Lữ Văn Hà - Chủ tịch UBND xã Trung Hạ, cho biết qua kiểm tra thực tế, vết nứt đang tiếp tục mở rộng. Đặc biệt, nguy cơ sạt lở được nhận định ở mức rất cao nếu tiếp tục xuất hiện mưa lớn, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân.

Theo Chủ tịch UBND xã Trung Hạ, toàn bộ 28 hộ dân nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng đều thuộc trường hợp phát sinh ngoài đề án sắp xếp, ổn định dân cư giai đoạn 2026-2030. Trước tình hình trên, UBND xã Trung Hạ lập báo cáo, đồng thời đề xuất tỉnh Thanh Hóa xem xét đầu tư xây dựng khu tái định cư mới để di chuyển các hộ dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở.

Lực lượng chức năng đang kiểm tra, đánh giá điểm xuất hiện vết nứt

Mục tiêu của phương án là bảo đảm an toàn tính mạng cho 28 hộ dân với 127 nhân khẩu. Đồng thời từng bước ổn định đời sống, sản xuất, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Theo đề xuất, khu tái định cư dự kiến được hình thành theo hình thức tập trung tại bản Lốc Tong, với diện tích khoảng 5ha.

Dự án dự kiến gồm các hạng mục san lấp mặt bằng và xây dựng hệ thống hạ tầng thiết yếu như đường giao thông, điện, cấp nước, thoát nước phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân. Việc bố trí khu dân cư mới được địa phương kỳ vọng sẽ góp phần ổn định lâu dài cuộc sống của các hộ dân vùng có nguy cơ sạt lở, đồng thời phát huy hiệu quả đầu tư cơ sở hạ tầng, góp phần giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và củng cố quốc phòng, an ninh tại địa phương.

Trước đó, rạng sáng 16/9, tình trạng sạt lở cũng từng xảy ra tại bản Lốc Tong khiến gia đình ông Vi Văn Hội bị đất đá từ taluy dương sạt xuống, lăn vào nhà, làm sập một phần tường và vùi lấp khu vực giường ngủ.