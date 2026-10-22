Vết loét nhỏ cảnh báo bệnh sốt mò nguy hiểm

Vết loét nhỏ ở cổ giúp bác sĩ định hướng chẩn đoán sốt mò. Ảnh. BVCC

Bệnh nhân là bà N.T.T., 62 tuổi, trú tại xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Khoảng 4 ngày trước khi nhập viện tại Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê, bà xuất hiện các triệu chứng đau đầu, chóng mặt, choáng váng và nôn nhiều lần. 1 ngày trước khi nhập viện, bà sốt cao, rét run, hai hàm răng va vào nhau, đắp 3 chăn bông vẫn rét, kèm đau mỏi toàn thân.

Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân có biểu hiện mất nước, môi khô, mắt trũng, lưỡi bẩn. Đặc biệt, vùng cổ bên phải có một vết loét nhỏ, kích thước khoảng 5×3mm, viền đỏ, trung tâm đóng vảy tiết.

Dựa vào các triệu chứng lâm sàng và tổn thương trên da, bác sĩ định hướng chẩn đoán sốt mò. Đây là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi khuẩn Orientia tsutsugamushi gây ra, lây truyền sang người qua ấu trùng mò mang mầm bệnh. Bệnh nhân được điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế. Sau 2 ngày điều trị, bệnh nhân hết sốt, sức khỏe cải thiện rõ rệt và xuất viện sau 8 ngày.

Bệnh nhân được bác sĩ thăm khám tại Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê. Ảnh: BVCC

BS Nguyễn Văn Phong, Trưởng khoa Nội Tổng hợp, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê, cho biết việc khai thác kỹ bệnh sử, thăm khám toàn diện và chú ý những tổn thương nhỏ trên da giúp bác sĩ định hướng chẩn đoán sốt mò.

Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể gây biến chứng nghiêm trọng như viêm phổi, tổn thương gan, viêm não, suy đa tạng, thậm chí đe dọa tính mạng.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi xuất hiện sốt cao, rét run, đau đầu, đau mỏi cơ thể, nhất là sau khi lao động hoặc đi lại ở khu vực nhiều cây cỏ, người dân cần đến cơ sở y tế để được thăm khám. Đồng thời, nên kiểm tra các vùng da như nách, bẹn, đùi, cổ và những nếp gấp trên cơ thể để phát hiện tổn thương bất thường.

Để phòng bệnh, người dân cần hạn chế tiếp xúc trực tiếp với bụi rậm, khu vực có nhiều cây cỏ; mặc quần áo dài và sử dụng các biện pháp bảo vệ phù hợp khi làm việc ngoài đồng hoặc trong rừng. Khi sốt kéo dài hoặc các triệu chứng không thuyên giảm, người bệnh không nên tự điều trị tại nhà.

Vết loét do sốt mò thường bắt đầu như nốt phỏng, sau đó đóng vảy đen, kích thước khoảng 5-10mm. Tổn thương thường nằm ở vị trí kín đáo như nách, bẹn, vùng sinh dục, ngực hoặc các nếp gấp cơ thể, ít gây đau, ngứa nên dễ bị bỏ qua. Các bác sĩ cho biết, không phải người mắc sốt mò nào cũng xuất hiện vết loét đặc trưng. Các triệu chứng ban đầu như sốt cao, đau đầu, đau mỏi cơ thể cũng dễ nhầm với sốt virus và những bệnh nhiễm trùng khác. Vì vậy, khi sốt cao chưa rõ nguyên nhân, người bệnh cần được thăm khám, khai thác yếu tố dịch tễ và thực hiện xét nghiệm phù hợp để xác định căn nguyên.