Vết loét chân kéo dài không lành có thể là dấu hiệu của bệnh lý tĩnh mạch

Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận điều trị một bệnh nhân nữ hơn 65 tuổi bị loét da mạn tính ở cẳng chân trái, trên nền bệnh lý tĩnh mạch kéo dài nhiều năm.

Theo thông tin từ bệnh viện, bệnh nhân có tiền sử viêm tắc tĩnh mạch chi dưới khoảng 7 năm. Cách đây 2 năm, vùng mặt trong cẳng chân trái xuất hiện vết loét. Thay vì đến cơ sở y tế chuyên khoa, người bệnh tự điều trị tại nhà bằng nhiều phương pháp như đắp, ngâm và uống thuốc đông y. Tuy nhiên, tổn thương không cải thiện.

Khoảng 2 tháng trước khi nhập viện, bệnh nhân đến khám tại một cơ sở y tế ở Hà Nội và được chẩn đoán huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới trái, kèm giãn tĩnh mạch cùng bên.

Người bệnh được kê đơn điều trị bằng thuốc Daflon, thuốc chống đông rivaroxaban và kháng sinh bôi tại chỗ. Dù vậy, vết loét chỉ cải thiện ít, khiến bệnh nhân tiếp tục đến Bệnh viện Da liễu Trung ương để thăm khám.

Thạc sĩ, bác sĩ nội trú Trưởng Quốc Sơn, Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, thời điểm nhập viện, vùng cẳng chân trái của bệnh nhân có ổ loét sâu, kích thước khoảng 8x5,5cm, bờ nham nhở và xơ chai.

Rìa tổn thương chảy dịch vàng, đóng vảy tiết vàng nâu. Đáy vết loét có nhiều giả mạc, chưa xuất hiện tổ chức hạt thuận lợi cho quá trình liền thương. Vùng da chung quanh tím, sưng nề, người bệnh đau tại chỗ.

Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị loét da mạn tính cẳng chân trái trên nền huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới trái.

Trước tình trạng tổn thương kéo dài, hướng điều trị được xây dựng gồm sử dụng kháng sinh theo chỉ định, cắt lọc làm sạch vết loét và áp dụng liệu pháp hút áp lực âm nhằm kiểm soát dịch tiết, hỗ trợ hình thành tổ chức hạt.

Đồng thời, bệnh nhân tiếp tục được điều trị chống đông theo chỉ định chuyên khoa. Khi nền vết thương thuận lợi, tổ chức hạt phát triển tốt, các bác sĩ dự kiến thực hiện ghép da để che phủ vùng khuyết da.

Thăm khám cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Theo các bác sĩ Bệnh viện Da liễu Trung ương, loét da mạn tính là tình trạng vết thương không liền theo tiến triển bình thường, thường kéo dài trên 4 tuần dù đã được chăm sóc y tế phù hợp.

Tình trạng này có thể liên quan đến nhiều nguyên nhân như suy giảm tuần hoàn máu, bệnh lý tĩnh mạch, đái tháo đường, bệnh lý thần kinh gây mất cảm giác hoặc tì đè kéo dài.

Đáng chú ý, vết loét ngoài da đôi khi chỉ là biểu hiện của một bệnh lý nền cần được phát hiện và điều trị đồng thời. Nếu chỉ tập trung xử lý tổn thương tại chỗ mà không xác định đúng nguyên nhân, quá trình liền thương có thể gặp nhiều khó khăn.

Tiến sĩ, bác sĩ nội trú Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương khuyến cáo, người dân cần đến cơ sở y tế sớm khi xuất hiện vết loét bất thường, đặc biệt nếu tổn thương kéo dài không lành, tái phát nhiều lần hoặc kèm đau, sưng nề, đổi màu da ở chi dưới.

Các dấu hiệu như vết loét đau tăng nhanh, sưng nóng đỏ, chảy mủ, sốt hoặc lan rộng cần được thăm khám kịp thời để đánh giá nguy cơ biến chứng.

Đặc biệt, nếu người bệnh xuất hiện khó thở đột ngột, đau ngực hoặc ngất, cần gọi cấp cứu ngay vì đây có thể là dấu hiệu của biến chứng huyết khối nguy hiểm.

Các bác sĩ cũng lưu ý, người dân không nên tự ý đắp, ngâm hoặc bôi các loại thuốc không rõ thành phần lên vết loét. Những biện pháp này có thể gây kích ứng, làm tổn thương thêm vùng da và cản trở việc đánh giá, chăm sóc vết thương đúng cách.

Người có bệnh lý huyết khối tĩnh mạch cần tuân thủ điều trị, sử dụng thuốc chống đông đúng chỉ định, không tự ý ngừng thuốc, thay đổi liều hoặc phối hợp thêm thuốc khi chưa được bác sĩ tư vấn.

Việc chăm sóc vết thương cũng phải thực hiện theo hướng dẫn chuyên môn, tuyệt đối không tự cắt lọc, nặn ép hoặc can thiệp sâu vào đáy vết loét tại nhà.

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hồng Sơn, phát hiện sớm, xác định đúng nguyên nhân và tuân thủ điều trị chuyên khoa là những yếu tố quan trọng giúp hạn chế biến chứng, cải thiện khả năng liền thương và chất lượng cuộc sống của người bệnh.

Người dân không nên chủ quan với những vết loét kéo dài, đặc biệt khi tổn thương không cải thiện sau một thời gian tự chăm sóc tại nhà.