Vết đen ở lòng bàn chân có thể cảnh báo ung thư da

Vùng da sẫm màu ở lòng bàn chân của người bệnh được xác định là ung thư da. Ảnh: THANH HƯƠNG

Ngày 6-11, Bệnh viện Da liễu Trung ương thông tin về 3 trường hợp mắc ung thư da dạng tế bào hắc tố ở lòng bàn chân và gót chân. Đáng chú ý, tổn thương ban đầu chỉ là vùng da sẫm màu, không đau, không ngứa nên người bệnh chủ quan, chậm đi khám.

Trong đó, nam bệnh nhân gần 58 tuổi có vết đen ở lòng bàn chân trái suốt 2 năm, đến khi loét, chảy máu mới đi khám. Một nữ bệnh nhân 82 tuổi tự ngâm thuốc lá khi vùng da sẫm màu ở gót chân trái tăng kích thước, loét nhưng không cải thiện. Trường hợp còn lại là bệnh nhân nữ 70 tuổi từng được chẩn đoán bị chai chân và phẫu thuật cắt bỏ. Tuy nhiên, tổn thương tái phát, người bệnh tiếp tục điều trị kháng sinh do nghi nhiễm trùng da nhưng không thuyên giảm.

Cả 3 trường hợp đều được xác định mắc ung thư tế bào hắc tố qua xét nghiệm và giải phẫu bệnh.

Vết đen ở lòng bàn chân người bệnh được xác định là ung thư tế bào hắc tố. Ảnh: THANH HƯƠNG

Theo TS-BS Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương, ung thư da thể tế bào hắc tố là bệnh lý ác tính có khả năng phát triển nhanh, xâm lấn sâu và di căn đến hạch bạch huyết, các cơ quan như não, phổi, gan. Phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm giúp tăng cơ hội điều trị hiệu quả, trong khi khi bệnh đã xâm lấn hoặc di căn, việc điều trị sẽ phức tạp hơn, có thể phải kết hợp phẫu thuật, hóa trị, xạ trị hoặc liệu pháp miễn dịch.

Bệnh lý này có thể khởi phát từ những nốt hoặc vùng sắc tố nhỏ, không gây đau, ngứa. Ở người châu Á, bệnh thường xuất hiện tại những vị trí ít được chú ý như lòng bàn chân, gót chân và vùng dưới móng.

Bác sĩ khuyến cáo người dân chủ động kiểm tra da, đặc biệt ở lòng bàn chân, gót chân, kẽ ngón và vùng dưới móng. Khi phát hiện vùng da sẫm màu mới xuất hiện hoặc có dấu hiệu tăng kích thước, thay đổi màu sắc, loét, chảy máu hoặc tái phát sau phẫu thuật, cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để thăm khám. Không tự ý đắp thuốc, ngâm thuốc lá hoặc sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc

Ung thư da được quan tâm tại hội nghị da liễu quốc tế Ung thư da, đặc biệt là ung thư tế bào hắc tố, là một trong những chủ đề được thảo luận tại Hội nghị Da liễu khu vực châu Á - châu Úc lần thứ 27 (RCD 2026), diễn ra tại Hà Nội từ ngày 11 đến 14-11. Hội nghị do Bệnh viện Da liễu Trung ương và Hội Da liễu Việt Nam phối hợp tổ chức, dự kiến quy tụ hơn 2.000 chuyên gia, bác sĩ và nhà khoa học trong nước, quốc tế, với 44 phiên khoa học chuyên đề về các bệnh lý da liễu, kỹ thuật điều trị và thẩm mỹ da.