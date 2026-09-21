Vết đen bất thường ở bàn chân có thể là ung thư tế bào hắc tố

Bệnh viện Da liễu Trung ương ngày 21-9 cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận 3 trường hợp ung thư tế bào hắc tố ở bàn chân. Điểm chung là các tổn thương ban đầu khá nhỏ nhưng bị người bệnh chủ quan trong thời gian dài.

Một bệnh nhân nữ gần 60 tuổi đến khám với mảng da đen sẫm, loét nhẹ ở kẽ ngón chân. Do thường xuyên làm nông nghiệp, lội nước, bệnh nhân nghĩ mình bị nấm kẽ chân và tự mua thuốc điều trị. Tuy nhiên, tổn thương không cải thiện, ngày càng rỉ dịch và lan rộng. Kết quả sinh thiết xác định ung thư tế bào hắc tố.

Vết đen bất thường ở bàn chân được xác định là ung thư tế bào hắc tố. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Trường hợp thứ hai là một phụ nữ hơn 65 tuổi có vệt đen sần sùi ở gót chân. Bệnh nhân cho rằng đây là vết tụ máu sau khi dẫm phải vật nhọn nên chủ quan, thường xuyên dùng đá chà gót chân. Tổn thương không biến mất mà ngày càng sần sùi, biến dạng.

Trường hợp thứ ba là một cụ ông gần 89 tuổi tình cờ phát hiện tổn thương khi được người nhà cắt móng, rửa chân. Ở gan bàn chân xuất hiện mảng sắc tố lớn, màu sắc không đồng đều, ranh giới không rõ. Do tổn thương nằm ở vị trí khuất, không gây đau hoặc ngứa nên bệnh nhân không phát hiện trong thời gian dài.

Theo TS-BS Nguyễn Hữu Quang, Phó trưởng Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng, cả 3 trường hợp đều được chẩn đoán ung thư tế bào hắc tố thể đầu chi. Người bệnh được phẫu thuật loại bỏ khối u và xử lý hạch vùng theo chỉ định. Sau điều trị, các bệnh nhân phục hồi tốt, chưa ghi nhận di căn hạch vùng và tiếp tục được theo dõi định kỳ.

Thống kê của Bệnh viện Da liễu Trung ương giai đoạn 2020-2026 cho thấy, bệnh viện ghi nhận hơn 100 trường hợp ung thư hắc tố da, tuổi trung bình 60,1; nữ chiếm 56,3%. Tổn thương tập trung chủ yếu ở bàn chân và móng chân, chiếm 90,1%; 70,4% trường hợp có loét lâm sàng và 94,4% thể đầu chi.

Từ đầu năm đến nay, Phòng khám Ung thư tế bào hắc tố (Bệnh viện Da liễu Trung ương) đã tiếp nhận 15 trường hợp.

Theo TS-BS Nguyễn Hữu Quang, người dân có thể ghi nhớ quy tắc ABCDE để theo dõi các nốt ruồi và tổn thương sắc tố. Trong đó, A (Asymmetry) là tổn thương không đối xứng; B (Border) là bờ không đều hoặc không rõ; C (Color) là màu sắc không đồng nhất; D (Diameter) là kích thước lớn hoặc tiếp tục phát triển; E (Evolution) là tổn thương thay đổi theo thời gian về kích thước, hình dạng, màu sắc, bề mặt hoặc triệu chứng.

Người dân cần lưu ý những tổn thương mới xuất hiện hoặc có biểu hiện chảy máu, loét, ngứa, đau, thay đổi nhanh về hình dạng và màu sắc. Đặc biệt là nên kiểm tra những vùng khuất như lòng bàn chân, kẽ ngón chân và dưới móng.

“Không phải mọi nốt ruồi bất thường đều là ung thư tế bào hắc tố. Ngược lại, chỉ quan sát bằng mắt thường cũng không đủ để loại trừ hoàn toàn tổn thương ác tính”, TS-BS Nguyễn Hữu Quang lưu ý.

Khi phát hiện tổn thương nghi ngờ, người dân nên đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám. Tùy trường hợp, bác sĩ có thể chỉ định soi da, sinh thiết và các xét nghiệm cần thiết để xác định chẩn đoán.

Điều trị ung thư tế bào hắc tố phụ thuộc vào giai đoạn bệnh. Phẫu thuật là phương pháp điều trị chủ yếu đối với tổn thương còn khu trú. Với bệnh tiến triển hoặc di căn, người bệnh có thể được chỉ định các liệu pháp miễn dịch hoặc điều trị nhắm trúng đích phù hợp.

Theo các bác sĩ, phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm có ý nghĩa quan trọng đối với hiệu quả điều trị. Vì vậy, người dân nên chủ động quan sát những thay đổi bất thường trên da, đặc biệt ở bàn chân và móng; đi khám khi phát hiện tổn thương nghi ngờ, thay vì chờ đến khi xuất hiện đau, loét hoặc chảy máu.