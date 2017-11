Vết cắn làm lộ mặt hung thủ hiếp, sát hại cô gái ở cầu Phú Lộc

Như Báo CAND đã đưa tin, ngày 25-11, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ Nguyễn Thanh Tịnh (21 tuổi, trú thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, Quảng Nam), về hành vi giết người và hiếp dâm. Chiều 27-11, cơ quan điều tra đã thông tin về quá trình điều tra phá án, bắt giữ đối tượng gây án...

Nhận được tin báo có một cô gái trẻ bị đâm thương tích rất nặng tại bãi biển đường Nguyễn Tất Thành, thuộc địa bàn phường Thanh Khê Tây, Công an quận Thanh Khê, Đà Nẵng, đã nhanh chóng đến hiện trường tổ chức khám nghiệm, tiến hành điều tra.

Kết quả kiểm tra cho thấy, chị Võ Thị N (22 tuổi, quê Thanh Hóa) bị hung thủ đâm nhiều nhát dao trên cơ thể. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, Công an quận Thanh Khê báo cáo sự việc về cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng để phối hợp xác minh làm rõ.

Đối tượng Nguyễn Thanh Tịnh.

Ngay trong sáng 19-11, Đại tá Trần Mưu, Thủ trưởng cơ quan CSĐT, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng chỉ đạo Phòng CSHS, Phòng Kỹ thuật hình sự, cùng các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an các quận Thanh Khê, Liên Chiểu khẩn trương vào cuộc điều tra. Ngày 20-11, Phòng CSHS xác lập chuyên án truy xét do Đại tá Trần Mưu làm Trưởng ban.

Từ lời khai nhân chứng, bị hại và kết quả xác minh, bước đầu ban chuyên án nhận định, chị N. bị một thanh niên cao tầm 1,65m đến 1,7m, quê ở tỉnh Quảng Nam, độ tuổi dưới 30, dáng người gầy, nước da ngăm đen sử dụng hung khí khống chế để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Đối tượng trò chuyện với nạn nhân trước khi gây án cho biết, đã từng học năm cuối khoa công nghệ thông tin tại một trường đại học ở Đà Nẵng. Sau khi nghỉ học giữa chừng, đối tượng đi làm thêm một số nơi, trong đó có đi bán xăng cho một cây xăng dầu… Tuy nhiên, do bị cận 4 độ nên chị N. không nhớ rõ mặt hung thủ.

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan Công an đã thu giữ 1 con dao Thái Lan có cán màu vàng bị gãy cán, 1 quần Jean màu xanh bạc, 1 ốp lưng điện thoại di động và một số dấu vết liên quan đến hung thủ gây án. Trong quá trình điều tra, các điều tra viên đặc biệt chú ý đến chi tiết, khi gây án, hung thủ bị chị N. cắn mạnh vào bàn tay trái.

Từ thông tin có được, Ban chuyên án quyết định chia làm nhiều tổ công tác rà soát nghi can. Một tổ rà soát các cây xăng ở Đà Nẵng, trong đó tập trung 2 địa bàn trọng điểm là quận Liên Chiểu và quận Thanh Khê. Một tổ rà soát tất cả các sinh viên quê tại Quảng Nam đang theo học khoa công nghệ thông tin năm cuối trên địa bàn Đà Nẵng. Tổ trinh sát khác rà soát các đối tượng hình sự nổi trên địa bàn, tập trung vào số có tiền án về hành vi cướp và cướp giật tài sản.

Ngoài ra, công tác kiểm tra các camera an ninh trên lộ trình đối tượng bỏ trốn cũng được thực hiện để phục vụ cho việc điều tra. Đồng thời, Ban chuyên án cũng thông báo đến Công an các địa phương trên địa bàn tăng cường công tác kiểm tra tạm trú tạm vắng; rà soát tất cả các cơ sở y tế, điểm kinh doanh thuốc tây để nắm thông tin về đối tượng đến mua thuốc để điều trị vết thương ở tay…

Đến trưa 25-11, các trinh sát đã bắt giữ đối tượng gây án là Nguyễn Thanh Tịnh và hắn đã nhanh chóng thú nhận hành vi phạm tội.

Theo lời khai ban đầu của Nguyễn Thanh Tịnh, vào khoảng 23h30 tối 18-11, hắn đi xe máy ngang qua tuyến đường ven biển Nguyễn Tất Thành, khi thấy N. ngồi một mình nên đến bắt chuyện làm quen.

Qua trò chuyện hắn biết N. mới tốt nghiệp cao đẳng và đi làm được vài tháng tại một doanh nghiệp ở Đà Nẵng. Do buồn tủi vì trong lúc làm việc bị “sếp” khiển trách nên N. chạy xe máy từ phòng trọ ở quận Liên Chiểu ra ngồi ở tuyến đường ven biển Nguyễn Tất Thành để “giải khuây”.

Sau khi trò chuyện làm quen, Tịnh đến quán nhậu gần đó mua 6 lon bia mang lại rủ N. cùng uống. Uống hết bia, Tịnh rủ N. đến cầu Phú Lộc (thuộc địa bàn phường Thanh Khê Tây) chơi thì được N. đồng ý. Tại đây, Tịnh đã kéo N. ngã xuống bãi cát ven đường và dùng dao khống chế buộc N. cho quan hệ tình dục.

Khi Tịnh thực hiện xong hành vi đồi bại, lợi dụng lúc hắn đang mặc lại quần áo, N. vùng chạy ra hướng biển kêu cứu. Tịnh đuổi theo, dùng dao đâm N. nhiều nhát. Khi thấy nạn nhân nằm bất động, hắn lấy điện thoại của chị N. rồi bỏ đi. Rất may là thời điểm này có người phát hiện, kịp thời đưa N. đi bệnh viện cấp cứu nên nạn nhân thoát chết…

Chiều 27-11, Đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng khen thưởng Ban chuyên án về thành tích điều tra, khám phá nhanh vụ án, đồng thời trao tặng 20 triệu đồng của UBND TP Đà Nẵng cho các lực lượng tham gia phá án.

