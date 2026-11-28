Nguyên nhân bệnh ung thư máu

Theo BS.CKI Ninh Công Vi, Phó giám đốc Trung tâm Ung bướu, Xạ trị và Y học hạt nhân Quốc tế Phương Đông, ung thư máu là nhóm bệnh ác tính xuất phát từ tế bào gốc tạo máu trong tủy xương hoặc mô lympho. Bệnh có nhiều thể khác nhau, trong đó bệnh bạch cầu (leukemia), thường được gọi là máu trắng, là một dạng phổ biến.

Ung thư máu không phải bệnh đơn lẻ mà bao gồm nhiều nhóm như bệnh tăng sinh tủy, hội chứng loạn sinh tủy, bệnh bạch cầu, u lympho và đa u tủy xương. Ảnh minh họa

Ở người mắc bệnh bạch cầu, tủy xương sản xuất quá nhiều tế bào bạch cầu bất thường. Những tế bào này tăng sinh, tích tụ và lấn át quá trình tạo máu bình thường, khiến cơ thể thiếu hồng cầu, giảm tiểu cầu và suy giảm miễn dịch. Người bệnh vì thế dễ mệt mỏi, nhiễm trùng, xuất huyết hoặc xuất hiện những vết bầm tím không rõ nguyên nhân.

Ung thư máu không phải bệnh đơn lẻ mà bao gồm nhiều nhóm như bệnh tăng sinh tủy, hội chứng loạn sinh tủy, bệnh bạch cầu, u lympho và đa u tủy xương. Riêng bệnh bạch cầu được chia thành thể cấp tính hoặc mạn tính, tùy tốc độ tiến triển, đồng thời phân loại theo dòng tủy và dòng lympho.

Theo bác sĩ Vi, ung thư máu hiện không còn đồng nghĩa với án tử như quan niệm trước đây. Một số thể bệnh, đặc biệt là bạch cầu lympho cấp (ALL), bạch cầu mạn dòng tủy (CML) và một số nhóm bạch cầu cấp dòng tủy (AML), có nhiều tiến bộ trong điều trị. Người bệnh có thể đạt lui bệnh kéo dài, thậm chí khỏi bệnh hoặc duy trì cuộc sống gần như bình thường sau điều trị.

Tiên lượng phụ thuộc vào loại ung thư máu, tuổi, đặc điểm đột biến gene và khả năng đáp ứng với phác đồ ban đầu. Vì vậy, việc xác định chính xác phân nhóm bệnh, thực hiện các xét nghiệm di truyền và sinh học phân tử có ý nghĩa quan trọng, giúp bác sĩ lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp với từng trường hợp.

Những năm gần đây, nhiều loại thuốc nhắm trúng đích như TKI, thuốc ức chế FLT3, IDH hay venetoclax được ứng dụng. Liệu pháp miễn dịch cũng mở thêm cơ hội cho một số nhóm bệnh nhân, với các phương pháp như CAR-T và kháng thể hai đặc hiệu blinatumomab.

Bên cạnh đó, ghép tế bào gốc tạo máu ngày càng được cải thiện về hiệu quả và độ an toàn. Các kỹ thuật chẩn đoán phân tử giúp phát hiện đặc điểm bệnh chính xác hơn, đồng thời hỗ trợ theo dõi đáp ứng và phát hiện nguy cơ tái phát.

Những vết bầm nào cần cảnh giác?

Về nguyên nhân, phần lớn trường hợp ung thư máu liên quan đến những đột biến gene ngẫu nhiên trong tế bào tạo máu. Một số yếu tố có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh gồm tiếp xúc với hóa chất như benzen, bức xạ ion hóa, từng điều trị hóa trị hoặc có hội chứng di truyền nhất định. Một số virus như HTLV-1, EBV cũng liên quan đến các bệnh ác tính thuộc hệ tạo máu và lympho.

Ung thư máu là căn bệnh ung thư ác tính xuất phát từ tế bào gốc tạo máu trong tủy xương hoặc mô lympho. Ảnh minh họa.

Bác sĩ lưu ý ung thư máu không phải bệnh truyền nhiễm, không lây qua tiếp xúc, ăn uống hay sinh hoạt chung.

Một trong những dấu hiệu người dân cần chú ý là tình trạng bầm tím và xuất huyết bất thường. Theo bác sĩ Vi, vết bầm thông thường thường xuất hiện sau va chạm, tập trung ở những vị trí dễ bị tác động như cẳng chân, đầu gối, khuỷu tay và có thể tự hết sau một đến hai tuần.

Ngược lại, nếu vết bầm xuất hiện tự nhiên, không rõ nguyên nhân, có kích thước lớn, lan rộng hoặc xuất hiện ở nhiều vị trí như cổ, ngực, lưng, người dân không nên chủ quan. Đặc biệt, khi đi kèm những chấm xuất huyết li ti không mất màu khi ấn, chảy máu chân răng, chảy máu cam, mệt mỏi kéo dài hoặc sụt cân, người bệnh cần đi khám sớm.

Ngoài ra, sốt kéo dài không rõ nguyên nhân, vã mồ hôi ban đêm, da xanh xao, khó thở khi vận động, đau xương hoặc nổi hạch cũng có thể là biểu hiện của ung thư máu.

Tuy nhiên, những dấu hiệu này không đặc hiệu và có thể xuất hiện trong nhiều bệnh lý khác. Người dân không nên tự kết luận mắc ung thư máu chỉ từ một triệu chứng đơn lẻ mà cần thăm khám, làm xét nghiệm khi có biểu hiện bất thường kéo dài.

Hiện chưa có biện pháp phòng ngừa tuyệt đối ung thư máu do phần lớn trường hợp xuất phát từ các đột biến ngẫu nhiên. Tuy nhiên, mỗi người có thể hạn chế một số yếu tố nguy cơ bằng cách không hút thuốc, tránh tiếp xúc kéo dài với hóa chất độc hại, thuốc trừ sâu và bức xạ ion hóa. Người làm việc trong môi trường đặc thù cần sử dụng đầy đủ phương tiện bảo hộ.

Ngoài ung thư máu, nguyên nhân nào gây bầm tím?

Vết bầm tím có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, không nhất thiết liên quan đến ung thư máu. Một số nguyên nhân thường gặp gồm:

Va chạm hoặc chấn thương nhẹ: Tác động trong sinh hoạt, tập luyện có thể làm tổn thương mao mạch dưới da. Người lớn tuổi cũng dễ bị bầm hơn do da mỏng và mạch máu kém bền vững.

Tác dụng của thuốc: Thuốc chống đông, thuốc chống kết tập tiểu cầu, aspirin, thuốc chống viêm không steroid và corticosteroid sử dụng kéo dài có thể làm tăng nguy cơ bầm tím hoặc chảy máu.

Rối loạn tiểu cầu và đông máu: Giảm tiểu cầu miễn dịch, rối loạn chức năng tiểu cầu, bệnh lý đông máu di truyền hoặc bệnh gan đều có thể gây bầm tím bất thường.

Thiếu hụt vitamin: Thiếu vitamin C hoặc vitamin K có thể ảnh hưởng đến thành mạch và quá trình đông máu, từ đó làm tăng nguy cơ xuất huyết.

Nếu tình trạng bầm tím xuất hiện thường xuyên hoặc không rõ nguyên nhân, người bệnh nên đi khám để xác định yếu tố liên quan. Đặc biệt, không tự ý ngừng thuốc đang sử dụng hoặc bổ sung vitamin liều cao khi chưa có hướng dẫn y tế.

Khi nào cần đi khám và xét nghiệm gì?

Người bệnh nên đi khám nếu vết bầm xuất hiện thường xuyên, tăng về số lượng hoặc kích thước mà không rõ nguyên nhân. Đặc biệt, cần chú ý khi có thêm chấm xuất huyết, chảy máu cam hoặc chảy máu chân răng.

Một số dấu hiệu toàn thân cũng cần được lưu ý:

Mệt mỏi, suy nhược kéo dài. Sốt không rõ nguyên nhân hoặc nhiễm trùng tái diễn. Da xanh xao, chóng mặt, khó thở khi vận động. Sụt cân không chủ ý, đổ mồ hôi ban đêm. Đau xương, đau khớp hoặc nổi hạch bất thường.

Những biểu hiện này có thể liên quan đến bệnh bạch cầu hoặc nhiều bệnh lý khác. Người bệnh không nên tự chẩn đoán chỉ dựa vào triệu chứng.

Bác sĩ khuyến cáo không nên bỏ qua tình trạng mệt mỏi kéo dài, sốt không rõ nguyên nhân, bầm tím hoặc chảy máu bất thường. Phát hiện bệnh sớm, xác định đúng thể bệnh và điều trị kịp thời là những yếu tố quan trọng giúp cải thiện tiên lượng.