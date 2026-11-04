Vespa trình làng xe máy điện thế hệ mới, Piaggio mang loạt mô tô đặc biệt đến EICMA 2026

Tại triển lãm xe hai bánh quốc tế EICMA 2026 diễn ra ở Milan (Ý), tập đoàn Piaggio mang đến loạt sản phẩm mới và các phiên bản đặc biệt, đồng thời hé lộ định hướng phát triển cho năm 2027. Trong số đó, Vespa trở thành một trong những tâm điểm với thế hệ xe máy điện mới, đánh dấu bước tiến tiếp theo trong chiến lược điện hóa của thương hiệu xe tay ga nổi tiếng đến từ Ý.

Điểm đáng chú ý nhất trong danh mục sản phẩm Vespa tại EICMA 2026 là hệ thống truyền động điện được Piaggio nghiên cứu và phát triển hoàn toàn tại Ý. Theo Piaggio, động cơ điện mới sử dụng kiến trúc mô-đun, cho phép tối ưu hiệu suất và giảm mức tiêu thụ năng lượng. Hệ thống cảm biến tốc độ mới cũng được ứng dụng nhằm cải thiện khả năng kiểm soát và mang lại cảm giác vận hành mượt mà hơn.

Không gian trưng bày của Vespa tại EICMA 2026

Dù chuyển sang sử dụng hệ truyền động không phát thải trực tiếp trong quá trình vận hành, những mẫu Vespa điện vẫn duy trì ngôn ngữ thiết kế đặc trưng với thân xe bằng thép và các đường nét đã trở thành dấu ấn của thương hiệu.

Dải sản phẩm được giới thiệu gồm ba phiên bản Vespa Primavera, Vespa Sprint S và Vespa Primavera Tech. Đây đều là những tên gọi quen thuộc trong danh mục xe tay ga của Vespa, nhưng được bổ sung công nghệ truyền động điện thế hệ mới.

Dàn xe Vespa mới của Piaggio tại triển lãm EICMA 2026

Việc Vespa tiếp tục đầu tư phát triển động cơ điện cho thấy Piaggio đang từng bước mở rộng danh mục sản phẩm theo xu hướng điện hóa, trong khi vẫn duy trì bản sắc thiết kế và trải nghiệm sử dụng đặc trưng của thương hiệu.

Tại Việt Nam, xe máy điện Vespa không phải là cái tên hoàn toàn xa lạ. Từ nhiều năm trước, mẫu Vespa Elettrica đã từng xuất hiện dưới dạng xe thử nghiệm, phục vụ hoạt động giới thiệu và đánh giá sản phẩm. Tuy nhiên, mẫu xe này chưa được phân phối thương mại chính thức và Piaggio Việt Nam cũng chưa công bố kế hoạch mở bán cụ thể.

Sự xuất hiện của thế hệ Vespa điện mới tại EICMA 2026 vì thế tiếp tục đặt ra câu hỏi về khả năng thương mại hóa dòng xe này tại Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh thị trường xe máy điện trong nước đang ngày càng sôi động.

Bên cạnh Vespa, thương hiệu Piaggio cũng mang đến EICMA 2026 những thay đổi đáng chú ý trong danh mục xe tay ga đô thị. Nổi bật là sự trở lại của Piaggio Typhoon 125 với thế hệ mới. Đây là dòng xe từng được biết đến nhờ thiết kế thể thao, trẻ trung và phong cách vận hành năng động. Sự tái xuất của Piaggio Typhoon 125 cho thấy Piaggio tiếp tục khai thác những tên tuổi quen thuộc trong lịch sử phát triển sản phẩm.

Piaggio Typhoon 125cc

Hai dòng xe tay ga bánh lớn Piaggio Beverly và Piaggio Medley cũng nhận được những nâng cấp về thiết kế ngoại thất và trang bị tiêu chuẩn. Cụ thể, Piaggio Beverly có hai phiên bản động cơ 310 và 400, trong khi Medley tiếp tục được phát triển với các lựa chọn 125 và 200.

Ngoài việc giới thiệu sản phẩm, EICMA 2026 còn đánh dấu cột mốc 20 năm ra đời của Piaggio MP3. Dòng xe tay ga ba bánh này được xem là một trong những sản phẩm mang tính biểu tượng của Piaggio, với thiết kế hai bánh trước đặc trưng và định hướng nâng cao tính ổn định, an toàn khi di chuyển trong đô thị.

Piaggio MP3

Ở phân khúc mô tô thể thao, Aprilia tiếp tục khai thác di sản đường đua thông qua các phiên bản đặc biệt cùng những nâng cấp dành cho dải sản phẩm hiện có. Đáng chú ý nhất là Aprilia RSV4 Obscure Spe.Ed., phiên bản đặc biệt phát triển từ mẫu superbike RSV4. Xe được sản xuất giới hạn 500 chiếc trên toàn thế giới, mỗi chiếc mang số thứ tự riêng nhằm tăng giá trị sưu tầm.

Một sản phẩm khác là Aprilia RS 660 Phillip Island Tribute, phiên bản lấy cảm hứng từ đường đua Phillip Island nổi tiếng tại Australia. Mẫu xe đồng thời mang ý nghĩa kỷ niệm cột mốc 300 chiến thắng của Aprilia tại Giải vô địch thế giới mô tô.

Bên cạnh hai phiên bản đặc biệt, Aprilia còn làm mới diện mạo dải sản phẩm Factory Range, gồm RSV4, Tuono V4, RS 660 và Tuono 660. Các dòng xe tay ga Aprilia SXR 125, SR GT 125 và SR GT 200 cũng được hé lộ những thay đổi về thiết kế và kỹ thuật.

Các mẫu xe mới của dòng xe thể thao Aprilia cũng được ra mắt tại EICMA 2026

Những sản phẩm này tiếp tục thể hiện định hướng của Aprilia trong việc kết hợp công nghệ, hình ảnh xe đua và khả năng vận hành thể thao trên các dòng mô tô thương mại.

Trong khi Aprilia tập trung vào những mẫu xe hiệu năng cao, Moto Guzzi lại mở rộng danh mục với mẫu roadster hoàn toàn mới mang tên The Trip. Sử dụng động cơ dung tích 500cc, Moto Guzzi The Trip hướng đến nhóm khách hàng trẻ, những người tìm kiếm một mẫu mô tô có thiết kế cá tính nhưng vẫn phù hợp với nhu cầu di chuyển hằng ngày.

Theo giới thiệu của hãng, The Trip kết hợp những đặc trưng thiết kế truyền thống của Moto Guzzi với phong cách hiện đại, hướng đến sự cân bằng giữa hiệu suất vận hành và tính linh hoạt.

Bên cạnh mẫu roadster mới, Moto Guzzi còn giới thiệu Moto Guzzi V85 TT Napapijri, phiên bản đặc biệt được phát triển trên nền tảng dòng mô tô adventure V85 TT.

Moto Guzzi khoác lên mình nhiều công nghệ hơn

Sản phẩm đánh dấu sự hợp tác giữa Moto Guzzi và thương hiệu Napapijri, nổi bật với phối màu xanh lam và đỏ lấy cảm hứng từ nhận diện thương hiệu Napapijri cùng hình ảnh quốc kỳ Na Uy. Phiên bản này tiếp tục nhấn mạnh tinh thần khám phá và du lịch đường dài vốn gắn liền với dòng V85 TT.

Với sự xuất hiện của những mẫu xe điện mới, các dòng xe tay ga đô thị được nâng cấp và những phiên bản mô tô đặc biệt, Piaggio đang cho thấy chiến lược phát triển song song giữa điện hóa, duy trì giá trị thương hiệu và mở rộng danh mục sản phẩm.