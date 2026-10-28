Vespa ra mắt xe tay ga giá 372 triệu đồng, chỉ có 4 chiếc bán tại Việt Nam

Piaggio Việt Nam vừa chính thức giới thiệu Vespa Edizione Ottantesimo, phiên bản giới hạn được phát triển nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập thương hiệu Vespa (1946–2026).

Được giới thiệu lần đầu tại sự kiện Vespa Roma 2026, Vespa Edizione Ottantesimo chỉ được sản xuất 1.946 chiếc trên toàn cầu, con số gắn với năm ra đời của thương hiệu xe tay ga Italy. Đáng chú ý, thị trường Việt Nam chỉ được phân bổ 4 chiếc, mang các mã số định danh lần lượt là 799, 796, 696 và 396.

Vespa Edizione Ottantesimo chính thức được bán tại Việt Nam với số lượng giới hạn 4 chiếc

Theo Piaggio Việt Nam, đây là những mã số được lựa chọn dựa trên quan niệm về sự may mắn trong văn hóa phương Đông. Mỗi chiếc xe đều có huy hiệu kim loại khắc số thứ tự sản xuất riêng, đặt trong ngăn chứa đồ dưới yên, nhằm xác nhận tính độc bản của sản phẩm.

Mẫu xe này có giá bán lẻ đề xuất 372 triệu đồng, đã bao gồm thuế, hướng đến nhóm khách hàng yêu thích thương hiệu và giới sưu tầm xe máy.

Khác biệt lớn nhất của Vespa Edizione Ottantesimo so với những phiên bản thông thường nằm ở các chi tiết thiết kế mang tính kỷ niệm, kết hợp yếu tố lịch sử với phong cách hiện đại.

Mẫu xe tiếp tục sử dụng kết cấu khung thép liền khối đặc trưng của Vespa, đồng thời sở hữu lớp sơn xám kim loại mờ (Matte Metallic Grey). Màu sơn này được lấy cảm hứng từ bề mặt thép nguyên bản trên những chiếc Vespa đầu tiên ra đời năm 1946.

Điểm nhấn tương phản là sắc xanh xuất hiện trên yên xe, vành bánh và các họa tiết trang trí. Đây cũng là tông màu từng được sử dụng trên những mẫu Vespa thuộc giai đoạn đầu của thương hiệu.

Hai bên thân xe được trang trí biểu tượng kỷ niệm 80 năm với họa tiết 3D màu xanh, kết hợp con số 80 trong tạo hình lục giác. Thiết kế này lấy cảm hứng từ cấu trúc bu-lông và những chi tiết cơ khí truyền thống của Italy.

Bộ vành hợp kim được hoàn thiện với các đường cắt kim cương mờ, gợi nhắc thiết kế của Vespa 98, một trong những mẫu xe đầu tiên đặt nền móng cho thương hiệu.

Trong khi đó, yên xe mang kiểu dáng thể thao với phần ốp chụp đuôi tạo cảm giác như yên đơn. Chi tiết này có thể tháo rời để chuyển sang cấu hình chở hai người, giúp chiếc xe duy trì tính thực dụng bên cạnh yếu tố thẩm mỹ và sưu tầm.

Dù mang nhiều chi tiết gợi nhớ quá khứ, Vespa Edizione Ottantesimo vẫn được phát triển dựa trên nền tảng Vespa GTS thân lớn, sử dụng động cơ và các trang bị công nghệ hiện đại.

Xe được trang bị động cơ HPE (High Performance Engine) dung tích 278cc, sản sinh công suất tối đa 25 mã lực. Đây là cấu hình động cơ hướng đến khả năng vận hành mạnh mẽ của dòng Vespa GTS.

Về an toàn, mẫu xe sử dụng hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh, kết hợp công nghệ kiểm soát lực kéo điện tử ASR. Hệ thống này hỗ trợ hạn chế hiện tượng trượt bánh khi tăng tốc trong điều kiện mặt đường có độ bám thấp.

Hệ thống chiếu sáng sử dụng công nghệ LED, đồng thời bổ sung một đèn LED tại khu vực ốp sau yếm xe, giúp chiếu sáng vị trí để chân khi người sử dụng lên hoặc xuống xe trong điều kiện thiếu sáng.

Ở khu vực điều khiển, Vespa Edizione Ottantesimo được trang bị màn hình kỹ thuật số TFT màu kích thước 5 inch, hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh thông qua hệ thống Vespa MIA. Người lái có thể theo dõi các chỉ dẫn định vị GPS dưới dạng biểu tượng trực quan ngay trên màn hình đồng hồ. Ngoài ra, mẫu xe còn được trang bị hệ thống khóa thông minh Keyless.

Bên cạnh thiết kế và số lượng sản xuất giới hạn, Vespa Edizione Ottantesimo tại Việt Nam còn đi kèm bộ phụ kiện dành riêng cho mẫu xe này. Cụ thể, khách hàng sẽ nhận được thùng chứa đồ phía sau dung tích 36 lít, hoàn thiện cùng màu sơn xám mờ với thân xe và tích hợp tựa lưng cho người ngồi sau. Bộ phụ kiện còn có kính chắn gió nhằm tăng tính tiện dụng khi di chuyển.

Một điểm đáng chú ý khác là cuốn sách Vespa Assouline, ấn phẩm được thực hiện cùng nhà xuất bản Assouline, tái hiện hành trình 80 năm phát triển của Vespa, từ một phương tiện giao thông sau Thế chiến II đến biểu tượng thiết kế và phong cách sống của Italy.

Với mức giá 372 triệu đồng, Vespa Edizione Ottantesimo không đơn thuần cạnh tranh bằng trang bị hay khả năng vận hành. Sức hút của mẫu xe chủ yếu đến từ câu chuyện lịch sử thương hiệu, những chi tiết thiết kế riêng và số lượng sản xuất hạn chế.

Việc chỉ có 4 chiếc được phân bổ cho Việt Nam khiến Vespa Edizione Ottantesimo trở thành một lựa chọn mang tính sưu tầm, hướng đến những khách hàng sẵn sàng chi trả mức giá cao để sở hữu phiên bản kỷ niệm đặc biệt của thương hiệu xe tay ga Italy.