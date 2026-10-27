Vespa Edizione Ottantesimo ra mắt Việt Nam, giá 372 triệu đồng

Piaggio Việt Nam ra mắt Vespa Edizione Ottantesimo phiên bản đặc biệt đánh dấu cột mốc 80 năm hình thành và phát triển của thương hiệu xe máy Italy

Piaggio Việt Nam chính thức ra mắt Vespa Edizione Ottantesimo tại Việt Nam, phiên bản đặc biệt đánh dấu cột mốc 80 năm hình thành và phát triển của thương hiệu xe máy Italy.

Trên toàn cầu, mẫu xe được sản xuất giới hạn 1.946 chiếc, tương ứng năm Vespa ra đời. Trong đó, thị trường Việt Nam chỉ có 4 chiếc, hướng đến nhóm khách hàng sưu tầm và yêu thích các dòng xe mang dấu ấn di sản.

Phiên bản này được giới thiệu lần đầu tại sự kiện Vespa Roma 2026, kết hợp ngôn ngữ thiết kế gợi nhớ những mẫu Vespa đầu tiên với công nghệ vận hành và tiện ích hiện đại của dòng GTS thân lớn.

Vespa Edizione Ottantesimo kế thừa kết cấu khung thép liền khối đặc trưng của thương hiệu. Thân xe sử dụng màu xám kim loại mờ, gợi liên tưởng đến bề mặt thép nguyên bản, kết hợp các chi tiết màu xanh trên yên xe, vành bánh và họa tiết nhận diện. Đây là gam màu lấy cảm hứng từ những mẫu Vespa xuất hiện năm 1946.

Điểm nhấn nhận diện nằm ở hai bên thân xe với họa tiết 3D màu xanh và con số 80 tạo hình lục giác, gợi liên tưởng đến cấu trúc bu-lông và kỹ thuật cơ khí Italy. Vành bánh xe hoàn thiện theo phong cách cắt kim cương mờ, tái hiện đường nét của mẫu Vespa 98 huyền thoại.

Xe được trang bị yên đơn phong cách thể thao, tích hợp ốp chụp đuôi có thể tháo rời để chuyển đổi sang cấu hình chở hai người. Mỗi chiếc còn có huy hiệu kim loại khắc số thứ tự sản xuất riêng, bố trí trong ngăn chứa đồ dưới yên, nhấn mạnh tính giới hạn của phiên bản.

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Về vận hành, Vespa Edizione Ottantesimo sử dụng động cơ HPE (High Performance Engine) dung tích 278cc, cho công suất 25 mã lực. Đây là cấu hình động cơ thuộc dòng Vespa GTS thân lớn, hướng đến khả năng vận hành mạnh mẽ và linh hoạt.

Các trang bị an toàn gồm hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh và kiểm soát lực kéo điện tử ASR, hỗ trợ duy trì độ bám đường trong quá trình di chuyển. Hệ thống chiếu sáng full-LED được trang bị trên xe, bổ sung đèn LED tại tấm ốp phía sau yếm để hỗ trợ quan sát khu vực để chân trong điều kiện thiếu sáng.

Ở khía cạnh tiện ích, mẫu xe sở hữu màn hình màu kỹ thuật số TFT 5 inch, hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh thông qua ứng dụng Vespa MIA. Hệ thống có khả năng hiển thị chỉ dẫn định vị GPS dưới dạng biểu tượng trên đồng hồ lái. Xe đồng thời được trang bị khóa thông minh Keyless.

Theo công bố của Piaggio Việt Nam, giá bán lẻ đề xuất của Vespa Edizione Ottantesimo là 372 triệu đồng, đã bao gồm thuế. Bốn chiếc xe dành cho thị trường Việt Nam mang các mã số định danh 799, 796, 696 và 396, được lựa chọn theo ý nghĩa may mắn trong văn hóa phương Đông.

Bên cạnh xe, khách hàng còn nhận bộ phụ kiện đồng bộ gồm thùng chứa đồ phía sau dung tích 36 lít, sơn cùng tông xám mờ, tựa lưng và kính chắn gió. Bộ quà tặng cũng có cuốn sách Vespa do thương hiệu hợp tác với nhà xuất bản Assouline, tái hiện lịch sử, văn hóa và phong cách sống gắn với hành trình 80 năm của hãng.

Với số lượng giới hạn trên toàn cầu và chỉ 4 chiếc tại Việt Nam, Vespa Edizione Ottantesimo thuộc nhóm sản phẩm có tính sưu tầm cao trong danh mục xe máy cao cấp. Mức giá 372 triệu đồng cũng định vị mẫu xe ở phân khúc dành cho khách hàng ưu tiên giá trị thiết kế, dấu ấn thương hiệu và tính độc bản bên cạnh nhu cầu sử dụng phương tiện hằng ngày.