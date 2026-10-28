Vespa Edizione Ottantesimo ra mắt Việt Nam, chỉ có 4 chiếc

Được ra mắt lần đầu tại sự kiện Vespa Roma 2026 hồi tháng 6, Vespa Edizione Ottantesimo được sản xuất với số lượng giới hạn 1.946 chiếc. Trong đó, thị trường Việt Nam chỉ được phân phối 4 chiếc, với giá bán lẻ đề xuất 372 triệu đồng, đã bao gồm thuế.

Vespa Edizione Ottantesimo nổi bật với thân xe sơn xám kim loại mờ, kết hợp sắc xanh di sản trên yên xe, vành bánh và các chi tiết nhận diện, gợi nhớ những mẫu Vespa đầu tiên năm 1946. Hai bên thân xe được trang trí logo kỷ niệm 80 năm dạng 3D màu xanh với con số 80 tạo hình lục giác.

Vành bánh cắt kim cương bề mặt mờ lấy cảm hứng từ Vespa 98, trong khi yên xe mang phong cách thể thao với phần ốp đuôi có thể tháo rời để chuyển đổi cấu hình chở hai người. Mỗi xe còn có huy hiệu kim loại khắc số thứ tự sản xuất riêng, đặt trong ngăn chứa đồ dưới yên, nhấn mạnh tính độc bản của phiên bản giới hạn.

Về vận hành, xe sử dụng động cơ HPE dung tích 278 cc, sản sinh công suất tối đa 25 mã lực. Xe được trang bị hệ thống phanh ABS hai kênh và kiểm soát lực kéo điện tử ASR, hỗ trợ tăng độ an toàn khi di chuyển trên các điều kiện mặt đường khác nhau. Hệ thống chiếu sáng full-LED đi kèm đèn LED hỗ trợ quan sát khu vực để chân khi lên xuống xe trong điều kiện thiếu sáng.

Các trang bị công nghệ gồm màn hình màu TFT 5 inch, kết nối điện thoại thông minh qua ứng dụng Vespa MIA, hỗ trợ hiển thị chỉ dẫn định vị GPS bằng biểu tượng trực quan trên đồng hồ lái và hệ thống khóa thông minh. Đây là những trang bị kết hợp giữa tiện ích sử dụng hằng ngày và công nghệ hiện đại trên dòng Vespa GTS thân lớn.

Tại Việt Nam, bốn chiếc Vespa Edizione Ottantesimo mang các mã số định danh 799, 796, 696 và 396, được lựa chọn theo ý nghĩa may mắn trong văn hóa phương Đông.

Khách hàng mua xe còn nhận được bộ phụ kiện độc quyền gồm thùng chứa đồ phía sau Topbox dung tích 36 lít sơn đồng màu thân xe, tựa lưng và kính chắn gió. Đi kèm là sách Vespa Assouline, tái hiện hành trình 80 năm lịch sử, văn hóa và phong cách sống của thương hiệu.