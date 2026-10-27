Vespa Edizione Ottantesimo giá 372 triệu, giới hạn 4 xe tại Việt Nam

Piaggio Việt Nam vừa chính thức giới thiệu mẫu xe tay ga cao cấp sản xuất giới hạn Vespa Edizione Ottantesimo đến với khách hàng.

Mẫu xe được giới thiệu lần đầu tại sự kiện Vespa Roma 2026, sản xuất giới hạn 1.946 chiếc trên toàn cầu. Thị trường Việt Nam đón nhận 4 chiếc Vespa Edizione Ottantesimo, giá bán lẻ đề xuất của mỗi xe ở mức 372 triệu đồng.

Vespa Edizione Ottantesimo được mô tả là sự kế thừa trọn vẹn bản sắc di sản với khung thép liền khối. Thân xe phủ lớp sơn xám kim loại mờ matte metallic grey gợi nhớ bề mặt khung thép nguyên bản, kết hợp cùng sắc xanh đặc trưng trên yên xe, vành bánh và các họa tiết nhận diện - vốn là gam màu từng xuất hiện trên những mẫu Vespa đầu tiên vào năm 1946.

Hai bên ốp thân xe nổi bật với họa tiết 3D màu xanh cùng con số 80 tạo hình lục giác, lấy cảm hứng từ cấu trúc bu-lông và nghệ thuật cơ khí chính xác của Italy.

Vành bánh xe cắt kim cương mờ tái hiện đường nét của mẫu xe huyền thoại Vespa 98. Yên xe dạng đơn thể thao nhưng tích hợp ốp chụp đuôi, cho phép linh hoạt tháo rời để chở 2 người.

Từng chiếc Vespa Edizione Ottantesimo được gắn một tấm huy hiệu kim loại khắc số thứ tự sản xuất riêng, đặt trong ngăn chứa đồ dưới yên xe. Ở thị trường Việt Nam, 4 chiếc xe mang các mã số định danh được tuyển chọn với ý nghĩa mang đến may mắn cho chủ nhân theo văn hóa phương Đông, gồm 799, 796, 696 và 396.

"Trái tim" của Vespa Edizione Ottantesimo là động cơ High Performance Engine dung tích 278 cc, sản sinh công suất tối đa 25 mã lực, phản hồi mượt mà, mạnh mẽ và thân thiện với môi trường. Xe được trang bị phanh chống bó cứng ABS 2 kênh kết hợp hệ thống kiểm soát lực kéo điện tử ASR.

Về tiện ích, Vespa Edizione Ottantesimo sở hữu cụm đèn full-LED sắc nét, tích hợp thêm đèn LED chiếu sáng tiện ích ở tấm ốp sau yếm xe. Màn hình màu kỹ thuật số TFT 5 inch hỗ trợ kết nối thông minh với điện thoại qua ứng dụng Vespa MIA, hiển thị chỉ dẫn bản đồ định vị GPS theo dạng biểu tượng trực quan ngay trên đồng hồ lái, kết hợp chìa khóa thông minh Keyless.

Với giá bán 372 triệu đồng, Vespa Edizione Ottantesimo kèm theo bộ phụ kiện đồng bộ độc quyền gồm thùng chứa đồ phía sau dung tích 36 lít có tựa lưng, kính chắn gió.

Tại Việt Nam, những mẫu xe giới hạn của Vespa thường có giá giao dịch thực tế trên thị trường cao hơn mức niêm yết của hãng, chủ yếu do độ hiếm và những chi tiết thiết kế trên xe.

Chẳng hạn, Vespa 946 Christian Dior có giá niêm yết 700 triệu đồng nhưng từng được rao bán trên thị trường xe cũ với giá 1,2 tỷ đồng. Vespa 946 Dragon có giá bán lẻ đề xuất 455 triệu đồng nhưng giá giao dịch thực tế khoảng 600-750 triệu đồng tại các kênh tư nhân.

Phúc Hậu