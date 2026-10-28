Vespa Edizione Ottantesimo giá 372 triệu đồng tại Việt Nam

Piaggio Việt Nam vừa chính thức giới thiệu ra thị trường mẫu xe tay ga cao cấp Vespa Edizione Ottantesimo. Mẫu xe chỉ được sản xuất giới hạn 1.946 chiếc trên toàn cầu.

Trong đó, thị trường Việt Nam chỉ phân phối 4 chiếc và đều gắn mã số định danh riêng với ý nghĩa mang đến may mắn cho chủ sở hữu, bao gồm số 799, 796, 696 và 396.

Vespa Edizione Ottantesimo tiếp tục là dòng xe được chế tạo đặc biệt với khung thép liền khối. Thân xe phủ lớp sơn xám kim loại mờ matte metallic grey gợi nhớ bề mặt khung thép nguyên bản, kết hợp cùng sắc xanh đặc trưng trên yên xe, vành bánh và các họa tiết nhận diện.

Chỉ có 4 chiếc xe Vespa Edizione Ottantesimo được phân phối tại Việt Nam - Ảnh: Piaggio

Hai bên ốp thân xe nổi bật với họa tiết 3D màu xanh cùng con số 80 tạo hình lục giác, lấy cảm hứng từ cấu trúc bu-lông và nghệ thuật cơ khí chính xác của nước Ý. Vành bánh xe cắt kim cương mờ tái hiện đường nét của huyền thoại Vespa 98. Yên xe mang kiểu dáng yên đơn thể thao nhưng tích hợp ốp chụp đuôi có thể tháo rời linh hoạt để chở 2 người.

Mỗi chiếc xe được gắn một tấm huy hiệu kim loại khắc số thứ tự sản xuất riêng, đặt tinh tế trong ngăn chứa đồ dưới yên xe.

Phiên bản đặc biệt này hội tụ những tinh hoa công nghệ tiên tiến nhất của dòng Vespa GTS thân lớn. “Trái tim” của mẫu xe là động cơ 278cc HPE công suất 25 mã lực.

Vespa Edizione Ottantesimo là thế hệ mới của dòng xe biểu tượng 946 nổi tiếng của hãng xe máy thời trang Italy - Ảnh: Piaggio

Mẫu xe trang bị chức năng chống bó cứng phanh ABS 2 kênh kết hợp hệ thống kiểm soát lực kéo điện tử ASR.

Các tiện ích có cụm đèn full-LED tích hợp thêm đèn LED chiếu sáng ở tấm ốp sau yếm xe, màn hình màu kỹ thuật số TFT 5 inch hỗ trợ kết nối thông minh với điện thoại qua ứng dụng Vespa MIA cùng chìa khóa thông minh Keyless.

Vespa Edizione Ottantesimo được phân phối chính hãng tại Việt Nam với mức giá bán lẻ đề xuất 372 triệu đồng đã bao gồm thuế. Người tiêu dùng mua mẫu xe tay ga thời trang đặc biệt này cũng sẽ nhận quà tặng là thùng chứa đồ phía sau dung tích 36 lít cùng tông màu sơn xám mờ, tựa lưng, kính chắn gió và ấn phẩm Vespa Assouline.