Vertu Signature V 4G Pure Black Full Gold giá hơn 2,3 tỷ đồng: khung vàng 18K, kính sapphire

Vertu Signature V 4G Pure Black Full Gold, mẫu điện thoại có giá hơn 2,3 tỷ đồng tại Việt Nam, được định vị bằng vật liệu quý, chế tác thủ công và các dịch vụ đi kèm thay vì cấu hình phần cứng. Máy dùng khung vàng 18K, ceramic đen và da bê ở mặt sau, kết hợp kính sapphire nguyên khối cùng bàn phím cơ khí có con lăn đính ruby tự nhiên.

Vì sao mức giá tương đương một chiếc xe hơi cao cấp?

Theo nguồn tin, giá trị của máy đến từ hệ thống vật liệu xa xỉ, kỹ nghệ thủ công và chuỗi đặc quyền dành riêng cho chủ sở hữu. Ngoại hình của máy gây chú ý nhờ bộ khung vàng 18K đặt cạnh ceramic đen tuyền và lớp da bê ở mặt sau.

Cụ thể hơn, các yếu tố tạo nên giá trị của thiết bị được tóm tắt trong bảng dưới đây.

Kính sapphire nung 2.000°C và bàn phím ruby: phần cứng được chăm chút ra sao?

Ở mặt trước, màn hình được bảo vệ bằng tấm kính sapphire nguyên khối. Tấm kính này trải qua quá trình nung liên tục ở nhiệt độ 2.000°C trong hơn hai tuần, nhờ đó có khả năng chống trầy xước vượt bậc và độ trong suốt gần như hoàn hảo.

Bên dưới cụm bàn phím cơ khí là hệ thống con lăn nâng đỡ được đính kết từ 4,75 carat ruby tự nhiên. Theo nguồn tin, giải pháp này triệt tiêu ma sát tối đa, giúp bàn phím bền bỉ qua thời gian dài. Mỗi lần nhấn phím cho cảm giác êm, độ nảy chuẩn xác và âm thanh click đặc trưng của dòng Signature.

Một nghệ nhân, một chiếc máy: giá trị của chế tác thủ công

Bên cạnh vật liệu quý, dấu ấn thủ công là yếu tố thu hút giới sưu tầm và người tìm kiếm tính độc bản. Mỗi chiếc Signature V Pure Black Full Gold được một nghệ nhân phụ trách toàn bộ các công đoạn, từ chọn lọc linh kiện, lắp ráp đến hoàn thiện chi tiết. Chữ ký của nghệ nhân được chạm khắc trên thân máy.

Về âm thanh, thiết bị có hệ thống loa kép và bộ nhạc chuông độc quyền. Bộ nhạc chuông này do Dàn nhạc Giao hưởng London hòa tấu và thu âm riêng.

Vertu Concierge và “pháo đài số”: đặc quyền ngoài phần cứng

Điểm khác biệt lớn của Vertu nằm ở dịch vụ đi kèm. Chủ sở hữu chỉ cần bấm phím ruby chuyên dụng để kết nối tới Vertu Concierge, dịch vụ trợ lý cá nhân hoạt động 24/7 trên toàn thế giới. Mạng lưới này xử lý các yêu cầu cá nhân hóa như đặt bàn tại nhà hàng Michelin, điều phối lịch trình đi lại hoặc hỗ trợ tham gia sự kiện giới hạn.

Về bảo mật, máy chạy hệ điều hành độc quyền, được mô tả như một “pháo đài số” khép kín nhằm hạn chế nguy cơ mã độc và các điểm yếu thường gặp trên smartphone thông thường. Cơ chế mã hóa cuộc gọi can thiệp đến tầng phần cứng, giúp giảm nguy cơ bị nghe lén trong các cuộc đàm thoại kinh doanh.

Những thông tin nguồn tin chưa đề cập

Nguồn tin tập trung vào vật liệu, chế tác và dịch vụ, không công bố cấu hình chi tiết như chip xử lý, bộ nhớ, camera hay dung lượng pin. Vì vậy, khó so sánh trực tiếp thiết bị với các flagship phổ thông về hiệu năng. Với mức giá hơn 2,3 tỷ đồng, sản phẩm hướng tới nhóm khách hàng đề cao tính độc bản, chất liệu quý và đặc quyền dịch vụ.