AlphaFold mang đến không gian hiển thị rộng rãi, đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng

Là một trong những đại diện tiêu biểu cho định hướng phát triển này, Vertu AlphaFold thu hút sự quan tâm của giới doanh nhân, khách hàng thượng lưu và các nhà sưu tầm ngay từ thời điểm ra mắt.

Sản phẩm tạo dấu ấn khi kết hợp giữa vật liệu cao cấp được tuyển chọn, kỹ nghệ chế tác thủ công tinh xảo cùng những tiện ích công nghệ hiện đại, hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm sự giao thoa giữa thẩm mỹ, tính độc bản và khả năng ứng dụng công nghệ trong một thiết bị xa xỉ.

Sở hữu thiết kế gập dạng quyển sách với màn hình ngoài 6,53 inch và màn hình chính 8,05 inch khi mở ra, AlphaFold mang đến không gian hiển thị rộng rãi, đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng từ đọc tài liệu, theo dõi báo cáo đến tham gia cuộc họp trực tuyến và xử lý nhiều tác vụ cùng lúc. Để giải quyết bài toán độ bền của dòng máy gập, thiết bị sử dụng kính siêu mỏng (UTG) kết hợp cùng bản lề chế tác từ titanium và kim loại lỏng.

Sức mạnh bên trong máy được đảm bảo bởi vi xử lý Snapdragon 8 Elite Supreme tiến trình 3 nm, RAM 16GB và bộ nhớ 1TB. Đáng chú ý, viên pin silicon-carbon dung lượng lên tới 6.500 mAh đi kèm sạc nhanh 65W, hỗ trợ người dùng duy trì kết nối và xử lý công việc trong những ngày làm việc kéo dài.

Một trong những điểm đáng chú ý trên Vertu AlphaFold là Hermes AI Agent, trợ lý trí tuệ nhân tạo được tích hợp sâu vào trải nghiệm thiết bị. Không chỉ dừng lại ở khả năng tìm kiếm thông tin hay trả lời câu hỏi, hệ thống có thể tiếp nhận yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên và hỗ trợ thực hiện các tác vụ trực tiếp trên điện thoại.

Đối với nhóm khách hàng doanh nhân, Vertu còn phát triển VPS (Vertu Professional System), hướng đến việc kết nối thiết bị với các hệ thống quản trị doanh nghiệp được cấp quyền. Khi được cấu hình và tích hợp phù hợp, giải pháp này có thể hỗ trợ theo dõi dữ liệu kinh doanh, tổng hợp báo cáo và xử lý một số quy trình điều hành.

Máy còn sở hữu kiến trúc bảo mật đa tầng, giúp tăng cường bảo vệ dữ liệu trước các nguy cơ nghe lén, đánh cắp thông tin và định vị trái phép. Đồng thời, ba không gian hệ thống độc lập cho phép tách biệt công việc, tài chính và đời sống cá nhân, đáp ứng nhu cầu bảo mật ngày càng cao của giới doanh nhân và nhà điều hành.

Thiết bị cũng được tích hợp dịch vụ quản gia toàn cầu Vertu Concierge phục vụ 24/7 - đặc quyền dành riêng cho chủ sở hữu Vertu. Chỉ với một nút bấm trên thân máy, người dùng có thể kết nối trực tiếp với đội ngũ chuyên viên toàn cầu để được hỗ trợ các nhu cầu cá nhân hóa, từ đặt vé máy bay, phòng khách sạn hạng sang đến các trải nghiệm thượng lưu suốt vòng đời sản phẩm…

Trước sức hút của dòng sản phẩm mới, Vertu khuyến nghị khách hàng nên mua sắm tại các đơn vị phân phối chính hãng để đảm bảo đầy đủ quyền lợi trong quá trình sử dụng. Các sản phẩm ngoài hệ thống chính hãng sẽ không đủ điều kiện để kích hoạt đầy đủ các dịch vụ đặc quyền trong hệ sinh thái Vertu.