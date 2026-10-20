Verity (Bí mật bị chôn vùi): Anne Hathaway bí hiểm khiến khán giả ngạt thở

Michael Showalter đã không làm độc giả của bản gốc thất vọng khi giữ lại cảm giác tranh luận sau khi khép lại chương cuối. Bộ phim không vội đưa ra câu trả lời dứt khoát về Verity, mà để khán giả tự đặt câu hỏi về những gì mình chứng kiến. Khi đó, góc nhìn của Lowen trở thành lăng kính dẫn dắt toàn bộ câu chuyện, sự thật không còn là điều dễ dàng xác định.

Anne Hathaway xuất hiện liên tục trong các dự án điện ảnh trong năm 2026

Thử thách lớn nhất của Anne Hathaway trong Verity (Bí mật bị chôn vùi) nằm ở việc nhân vật gần như tồn tại dưới hai phiên bản đối lập. Trong hiện tại, Verity Crawford là người phụ nữ gần như mất hoàn toàn khả năng giao tiếp với thế giới bên ngoài sau một tai nạn nghiêm trọng. Nhưng thông qua cuốn tự truyện "So Be It", Lowen lại biết đến một Verity hoàn toàn khác: quyến rũ, năng động, hào nhoáng và dường như luôn kiểm soát rất tốt cuộc sống của mình.

Từ một người phụ nữ gần như bất động đối lập với hình ảnh tràn đầy “nhựa sống” của một người đàn bà độc lập. Từng ánh mắt, cử chỉ và cách nhân vật thể hiện ham muốn khiến người xem khó rời mắt, nhưng sức hấp dẫn ấy luôn đi kèm cảm giác nguy hiểm. Đây cũng là điểm khiến Hathaway thành công ghi dấu ấn khi nhân vật không cần liên tục bộc lộ sự điên loạn mà vẫn rất đáng gờm.

Điều đáng nói là bộ phim không đưa ra câu trả lời rõ ràng về con người thật của Verity. Cô có thể là nạn nhân của những bi kịch gia đình, cũng có thể là kẻ thao túng đứng sau mọi chuyện. Thậm chí, hai khả năng này không nhất thiết loại trừ lẫn nhau. Những gì Lowen nhìn thấy chưa chắc đã phản ánh đúng bản chất của Verity, bởi phần lớn hiểu biết của cô về người phụ nữ này đều đến từ cuốn tự truyện chứa đầy những chi tiết đáng ngờ. Hathaway chắc cũng vì vậy mà tận dụng chính sự nhập nhằng ấy để tạo nên một nhân vật khiến khán giả vừa tò mò vừa bất an.

Bên cạnh yếu tố tâm lý, bộ phim còn khai thác mạnh mẽ ham muốn thể xác của cả ba nhân vật chính là Verity, Jeremy và Lowen. Tình dục trong phim không đơn thuần xuất hiện để tạo sức hút thị giác mà còn gắn liền với quyền lực, sự chiếm hữu và những lựa chọn ích kỷ của các nhân vật. Đặc biệt trong các phân cảnh giữa Lowen và Jeremy. Hình ảnh Lowen (Dakota Johnson) diện chiếc váy đỏ đi bên cạnh chồng của Verity gợi nhắc trực tiếp đến những chương đầu trong cuốn tự truyện đầy nhục dục của Verity (Anne Hathaway).

Anne Hathaway và những bạn diễn của mình trong Verity (Bí mật bị chôn vùi)

Cũng cần dành lời khen cho chi tiết tạo nên phản ứng hoá học chân thực nhất trong phân cảnh khóa môi trên sofa. Bộ đôi mỹ nhân Anne Hathaway và Dakota Johnson hẳn đã phải lăn xả hết mình, thực hiện nhiều kỹ thuật hình thể phức tạp trên trường quay sao cho tự nhiên nhất mà vẫn giữ độ dè chừng tình địch của mình trong bầu không khí cực kì căng thẳng như thế.

Một vấn đề khác cũng đáng chú ý không kém của Verity (Bí mật bị chôn vùi) nằm ở cách bộ phim chuyển tải câu chuyện lên màn ảnh. Việc bám sát một nguyên tác có cấu trúc phức tạp không đồng nghĩa với việc mọi chi tiết trong sách đều có thể được giữ nguyên mà vẫn phát huy hiệu quả trong điện ảnh. Bộ phim dành khá nhiều thời lượng cho những cuộc phỏng vấn giữa Verity và các MC trên sóng truyền hình. Dù đôi lúc khiến mạch phim trở nên dàn trải, những phân đoạn này vẫn góp phần khắc họa hình ảnh một nữ nhà văn nổi tiếng, uy tín trước công chúng, đồng thời tạo nên cú lật cho sự tương phản khi những bí mật đen tối dần được hé lộ phía sau vẻ ngoài hoàn hảo ấy.

Chưa hết, mối quan hệ giữa Lowen, Jeremy và Verity cũng có nhiều khuất tất. Trong nguyên tác, Jeremy là người đàn ông có thái độ gay gắt với thể loại kinh dị, giật gân mà vợ mình theo đuổi. Anh thường chất vấn Verity về những nhân vật tàn nhẫn trong các tác phẩm của cô, thậm chí đặt câu hỏi liệu việc sáng tác những câu chuyện như vậy có phản ánh vấn đề tâm lý nào hay không. Những chi tiết này góp phần xây dựng mối quan hệ phức tạp giữa hai vợ chồng, đồng thời tạo tiền đề cho những nghi ngờ về bản chất thật của Jeremy.

Tuy nhiên, khi Lowen xuất hiện trong căn nhà của gia đình Crawford, mọi chuyện dần vượt khỏi giới hạn tự nhiên. Người xem liên tục phải đặt câu hỏi liệu Jeremy có đang theo dõi Lowen từ trước và âm thầm sắp đặt mọi chuyện, hay cuộc gặp gỡ giữa họ chỉ là một sự trùng hợp. Chi tiết Lowen tìm thấy cuốn sách của Verity có lời đề tặng dành cho Jeremy, với dòng chữ “Gửi Jeremy, người đã dạy tôi mọi thứ”, càng khiến những nghi ngờ về người chồng bạo lực tăng cao. Người đàn ông ban đầu được nhìn nhận như một người chồng đáng thương dần trở thành một nhân vật có khả năng đứng sau những bí mật đen tối nhất.

Câu nói “Văn em có ý nghĩa với anh, Lowen ạ” trở nên đáng chú ý khi đặt cạnh trạng thái đối lập của Jeremy dành cho Lowen và Verity. Với Lowen, Jeremy lại bày tỏ sự trân trọng dành cho tác phẩm của cô. Sự đối lập này khiến khán giả phải suy ngẫm về bản chất mối quan hệ giữa hai người: liệu Jeremy thực sự đồng cảm với Lowen và những gì cô viết, hay còn một động cơ nào khác đằng sau sự quan tâm ấy? Chính những chi tiết như vậy giúp bộ phim duy trì bầu không khí nghi ngờ, khi lời nói và hành động của nhân vật hoàn toàn không khớp nhau.

Verity (Bí mật bị chôn vùi) vẫn có chất liệu đủ hấp dẫn để tạo nên một câu chuyện tâm lý nhiều lớp lang, xây dựng nhiều thế đối lập trong cùng một không gian và tất cả đều rất có logic của nó. Sau tất cả, bộ phim rất thành công trong hành trình chuyển thể của mình, trở thành bản thảo hoàn hảo với đầy đủ cảm xúc sống động trên màn ảnh rộng.

Verity (Bí mật bị chôn vùi) đang khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc.