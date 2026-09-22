Venture Building: Khi startup được hình thành từ bài toán kinh doanh

Startup Bonbon vừa bước vào vòng pre-seed trị giá 500.000 USD, do Tasco CVC dẫn dắt cùng sự tham gia của GenAI Fund. Startup này được phát triển từ Tasco Foundry Wash3000, chương trình Venture Building do Tasco phối hợp với GenAI Fund triển khai nhằm tìm kiếm và thử nghiệm các mô hình kinh doanh mới từ những bài toán thực tế trong chuỗi dịch vụ ô tô.

Theo GenAI Fund, Bonbon là một trường hợp cho thấy mô hình Venture Building có thể kết nối bài toán của doanh nghiệp với một mô hình startup mới, trước khi venture này bước vào giai đoạn huy động vốn và mở rộng thương mại.

TỪ BÀI TOÁN DOANH NGHIỆP ĐẾN STARTUP

Tasco Foundry Wash3000 được triển khai với mục tiêu tìm kiếm những giải pháp có khả năng giải quyết các nhu cầu cụ thể trong chuỗi dịch vụ ô tô tại Việt Nam. Chương trình lựa chọn 10 dự án từ gần 100 hồ sơ tham gia để tiếp tục kiểm chứng mô hình.

Bonbon được hình thành từ một bài toán liên quan đến thị trường rửa và chăm sóc ô tô. Theo số liệu được sử dụng trong chương trình, Việt Nam có hơn 12.500 cơ sở rửa và chăm sóc xe, song phần lớn là các điểm dịch vụ độc lập với mức độ tiêu chuẩn hóa và số hóa khác nhau.

Trong khi đó, nhu cầu của chủ xe ngày càng chuyển sang các dịch vụ thuận tiện hơn, từ tìm kiếm điểm cung cấp dịch vụ, đặt lịch, thanh toán đến theo dõi quá trình sử dụng.

Thay vì đầu tư xây dựng một chuỗi điểm dịch vụ mới, Bonbon được phát triển theo mô hình O2O, đóng vai trò kết nối chủ xe với mạng lưới garage hiện hữu. Nền tảng trước mắt tập trung vào dịch vụ rửa và chăm sóc xe, sau đó mở rộng sang bảo dưỡng, detailing và các dịch vụ khác trong vòng đời phương tiện.

Ông Nguyễn Chí Dũng, nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc Bonbon, cho biết khoản đầu tư mới sẽ được sử dụng để hoàn thiện nền tảng công nghệ, mở rộng mạng lưới garage đối tác và phát triển các công cụ hỗ trợ số hóa hoạt động của các cơ sở dịch vụ.

Startup Bonbon vừa bước vào vòng pre-seed trị giá 500.000 USD, do Tasco CVC dẫn dắt cùng sự tham gia của GenAI Fund

Theo GenAI Fund, điểm đáng chú ý của mô hình là startup không bắt đầu hoàn toàn từ một ý tưởng độc lập trên thị trường. Bài toán được xác định từ nhu cầu của doanh nghiệp, sau đó trải qua quá trình thiết kế mô hình, tìm kiếm đội ngũ, kiểm chứng sản phẩm và thử nghiệm khả năng thương mại hóa.

VENTURE BUILDING THAY VÌ CHỈ CHỜ STARTUP ĐẾN PITCHING

Theo cách đầu tư truyền thống, các quỹ thường tìm kiếm startup thông qua mạng lưới kết nối hoặc các vòng gọi vốn. Trong mô hình Venture Building (xây dựng doanh nghiệp mới), quá trình lại bắt đầu từ một bài toán kinh doanh cụ thể, sau đó mới tìm kiếm đội ngũ và xây dựng mô hình phù hợp để phát triển thành doanh nghiệp mới.

GenAI Fund cho biết doanh nghiệp thường sở hữu nhiều lợi thế như khách hàng, dữ liệu, chuyên môn ngành, thương hiệu hoặc hệ thống phân phối. Tuy nhiên, những nguồn lực này không phải lúc nào cũng được chuyển hóa thành sản phẩm hoặc mô hình kinh doanh mới. Nhiều sáng kiến chỉ dừng ở giai đoạn thử nghiệm.

Trong trường hợp Bonbon, Tasco cung cấp bài toán chiến lược cùng các lợi thế liên quan đến hệ sinh thái ô tô, trong đó có tệp chủ xe, hệ thống phân phối, VETC, dữ liệu, thanh toán và các dịch vụ trong vòng đời phương tiện. GenAI Fund tham gia thiết kế hành trình Venture Building, kết nối bài toán với đội ngũ và đồng hành trong quá trình kiểm chứng.

Sau giai đoạn xây dựng và thử nghiệm, Bonbon tiếp tục phải chứng minh khả năng vận hành, chất lượng dịch vụ, khả năng thu hút và giữ chân người dùng cũng như giá trị mang lại cho các garage đối tác.

Bà Laura Nguyễn, CEO & Managing Partner của GenAI Fund, cho rằng giá trị của mô hình Venture Builder nằm ở việc tận dụng những tài sản và quy mô sẵn có của doanh nghiệp để tạo điều kiện cho startup kiểm chứng mô hình nhanh hơn, đồng thời yêu cầu đội ngũ chứng minh hiệu quả vận hành và giá trị thực tế đối với người dùng.

Theo GenAI Fund, cách tiếp cận này cũng giúp doanh nghiệp giảm việc đầu tư dàn trải cho các sáng kiến chưa có bằng chứng thị trường. Venture chỉ được tăng tốc sau khi đạt các cột mốc liên quan đến đội ngũ, sản phẩm, khách hàng và khả năng thương mại hóa.

VÒNG PRE-SEED MỞ RA GIAI ĐOẠN THƯƠNG MẠI HÓA

Vòng vốn 500.000 USD đánh dấu bước chuyển của Bonbon từ giai đoạn kiểm chứng trong chương trình Venture Building sang phát triển thương mại.

Nguồn vốn mới dự kiến được sử dụng cho việc mở rộng mạng lưới garage và điểm chăm sóc xe, hoàn thiện nền tảng công nghệ, cải thiện trải nghiệm người dùng và mở rộng danh mục dịch vụ.

Với Bonbon, mô hình này cho phép startup tiếp cận sớm với khách hàng, dữ liệu và hạ tầng của doanh nghiệp thay vì phải tự xây dựng toàn bộ từ đầu. Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp có thêm một cơ chế để đưa các bài toán đổi mới từ giai đoạn ý tưởng sang một mô hình có thể kiểm chứng và huy động vốn.

GenAI Fund cho biết đang tiếp tục mở rộng hợp tác Venture Building với các doanh nghiệp tại Đông Nam Á có những bài toán tăng trưởng cụ thể, cùng lợi thế về khách hàng, dữ liệu, chuyên môn ngành hoặc kênh phân phối.

Quá trình hợp tác có thể bắt đầu từ một bài toán kinh doanh cụ thể, sau đó lần lượt trải qua các bước thiết kế mô hình, tìm kiếm đội ngũ, kiểm chứng giải pháp, xây dựng kế hoạch đưa sản phẩm ra thị trường và chuẩn bị nguồn vốn cho giai đoạn tiếp theo.