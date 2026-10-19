Venezuela và Mỹ đạt thỏa thuận hợp tác dầu mỏ

Tổ hợp công nghiệp hóa dầu tại bang Anzoategui, Venezuela. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Phát biểu trên truyền hình quốc gia, bà Delcy Rodriguez cho biết thỏa thuận song phương giữa Venezuela và Mỹ nằm trong gói hợp tác gồm 61 thỏa thuận. Theo bà, các khoản đầu tư sẽ mang lại lợi ích trực tiếp cho Venezuela và các đối tác. Thông báo nêu trên được đưa ra trong bối cảnh Venezuela đang thúc đẩy mở cửa lĩnh vực năng lượng để thu hút đầu tư nước ngoài, khai thác hiệu quả hơn nguồn tài nguyên dầu mỏ và phục hồi sản lượng.

Theo truyền thông quốc tế, quốc gia này sở hữu trữ lượng dầu thô đã được chứng minh lớn nhất thế giới, nhưng sản lượng khai thác thấp hơn đáng kể so với mức ghi nhận cách đây một thập kỷ. Quyền Tổng thống Venezuela cũng cho biết sản lượng dầu tại bang Zulia, miền tây nước này, đã tăng từ 70.000 thùng/ngày lên 370.000 thùng/ngày và chính phủ kỳ vọng sản lượng có thể đạt 400.000 thùng/ngày vào cuối năm 2026.

Giới truyền thông nhận định, các thỏa thuận đầu tư mới được kỳ vọng góp phần cải thiện năng lực khai thác, nâng sản lượng và củng cố vai trò của ngành dầu mỏ trong nền kinh tế Venezuela. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế sẽ phụ thuộc vào tiến độ triển khai các dự án và khả năng huy động vốn.