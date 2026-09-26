Venezuela: Sản lượng dầu mỏ có thể đạt 1,8 triệu thùng/ngày vào năm 2030

Khu phức hợp công nghiệp hóa dầu tại bang Anzoategui, Venezuela. Ảnh: THX/TTXVN phát

Rystad Energy cho biết lĩnh vực thượng nguồn (khai thác) dầu khí của Venezuela đang thu hút làn sóng doanh nghiệp quốc tế và dòng vốn lớn nhất trong nhiều thập kỷ qua. Các tập đoàn năng lượng hàng đầu thế giới đang gia tăng hiện diện, trong khi nhiều nhà điều hành mới cũng gia nhập thị trường thông qua các khuôn khổ hợp đồng sửa đổi.

Cụ thể, tập đoàn Chevron (Mỹ) đã bổ sung các mỏ Carabobo-1 và Carabobo-2-Sur-A vào danh mục đầu tư với kế hoạch rót hơn 7 tỷ USD trong vòng 5 năm. Hãng Eni (Italy) nắm quyền điều hành độc quyền mỏ Junin 5 theo hợp đồng phân chia sản lượng có thời hạn 25 năm. Trong khi đó, Repsol (Tây Ban Nha) giành lại quyền kiểm soát hoạt động tại Petroquiriquire và Shell (Anh) tái gia nhập thị trường thông qua các thỏa thuận tái phát triển mỏ Carito và Pirital. Bên cạnh đó, các công ty độc lập như GeoPark, Hunt Oil, Fluxus cùng đối tác North American Blue Energy Partners (NABEP) cũng đang tích cực mở rộng phạm vi hoạt động.

Báo cáo nhấn mạnh tăng trưởng sản lượng trong ngắn hạn của Venezuela chủ yếu đến từ việc phục hồi các mỏ dầu hiện hữu, tái kích hoạt giếng khoan và khoan chèn, đặc biệt tại khu vực hồ Maracaibo của NABEP, các tài sản Petropiar và Petroboscan của Chevron, mỏ Corocoro của Eni và lô Bare của GeoPark. Đáng chú ý, sản lượng khai thác của NABEP tại hồ Maracaibo đã tăng mạnh từ mức khoảng 90.000 thùng/ngày vào cuối năm 2024 lên gần 200.000 thùng/ngày hiện nay.

Tuy nhiên, Rystad Energy chỉ ra rằng thách thức lớn nhất đối với ngành dầu mỏ quốc gia Nam Mỹ này nằm ở khâu vận hành thực tế. Tính đến tháng 8 vừa qua, Venezuela chỉ có 2 giàn khoan đang hoạt động tích cực theo dữ liệu của Baker Hughes, khoảng cách rất xa so với mục tiêu 93 giàn khoan vào năm 2028 của Bộ Dầu mỏ nước này. Rystad ước tính Venezuela cần huy động khoảng 50 giàn khoan vào năm 2028 và gần 80 giàn khoan vào năm 2030 để đạt được lộ trình sản lượng dự báo.

Trong kịch bản lạc quan nhất vào thập niên 2030 khi các dự án phát triển mỏ mới được triển khai đồng bộ, sản lượng dầu thô của Venezuela có thể đạt khoảng 2,58 triệu thùng/ngày vào năm 2035, song tốc độ tăng trưởng vẫn hoàn toàn phụ thuộc vào tiến độ giải ngân vốn và năng lực tái thiết hạ tầng khai thác của quốc gia này.