VEFTA mở đường cho doanh nghiệp Việt Nam và Thụy Sĩ
Chiều 18/10, tại Hà Nội, ngay sau Lễ ký Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EFTA (VEFTA), Diễn đàn kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam Hà Nội 2026 đã diễn ra với sự tham dự của Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ kiêm Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Giáo dục và Nghiên cứu Guy Parmelin và Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng, cùng đông đảo doanh nghiệp hai nước.
Nguồn Công Thương: https://media.congthuong.vn/vefta-mo-duong-cho-doanh-nghiep-viet-nam-va-thuy-si-477513.media