VEFTA mở cơ hội kép cho thủy sản Việt

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), Thụy Sĩ là thị trường tiềm năng nhờ sức mua cao, nhu cầu lớn đối với sản phẩm chất lượng, có nguồn gốc minh bạch và đáp ứng tiêu chuẩn bền vững.

Trong đó, tôm sinh thái, đặc biệt là tôm nuôi dưới tán rừng ngập mặn, có lợi thế cạnh tranh tại phân khúc cao cấp. Bên cạnh đó, VEFTA còn mở thêm cơ hội cho cá tra, cá ngừ chế biến và các sản phẩm thủy sản giá trị gia tăng.

Không chỉ thúc đẩy xuất khẩu, hiệp định còn tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tăng cường hợp tác với Na Uy và Iceland, 2 quốc gia có ngành thủy sản phát triển. Việc nhập khẩu cá hồi, cá tuyết, cá thu và cá trích từ các thị trường này giúp đa dạng nguồn nguyên liệu, tận dụng công suất nhà máy và phát triển sản phẩm chế biến xuất khẩu.

Tuy nhiên, theo VASEP, để khai thác hiệu quả thị trường EFTA, doanh nghiệp phải đáp ứng quy tắc xuất xứ, tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và các yêu cầu về phát triển bền vững.

VASEP cho biết sẽ đẩy mạnh cung cấp thông tin thị trường, kết nối doanh nghiệp với nhà nhập khẩu Thụy Sĩ, đồng thời thúc đẩy hợp tác với Na Uy và Iceland về nguyên liệu, công nghệ chế biến, bảo quản và tận dụng phụ phẩm.