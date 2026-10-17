VEEW 2026: Đổi mới sáng tạo định hình nền kinh tế trải nghiệm Việt Nam

Sự kiện do Hiệp hội Hội chợ Triển lãm thương mại và Tổ chức sự kiện Việt Nam (VECA) tổ chức, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các đơn vị tổ chức chương trình, cộng đồng doanh nghiệp trong ngành.

Lãnh đạo VECA phát biểu khai mạc tại sự kiện.

Sự kiện diễn ra từ ngày 17 - 19/10/2026 với thông điệp "Định hình nền kinh tế trải nghiệm Việt Nam - Shaping Vietnam's Experience Economy". VEEW được xây dựng như một nền tảng kết nối các mắt xích trong chuỗi giá trị, từ sáng tạo, sản xuất đến địa điểm, thiết bị, công nghệ và dịch vụ hỗ trợ; tạo điều kiện để nhà tổ chức và khách hàng tìm hiểu giải pháp, trao đổi trực tiếp với đơn vị cung ứng (B2B).

Trong khuôn khổ sự kiện, triển lãm PLASE Show và WEDTECH Show mở rộng phạm vi kết nối sang ngành dịch vụ cưới, giúp các đơn vị sản xuất, nhà cung cấp công nghệ âm thanh, ánh sáng, trang trí tiếp cận trực tiếp khách hàng tiềm năng.

Một gian hàng giới thiệu về âm thanh, ánh sáng trong tổ chức sự kiện.

Ông Lê Quốc Vinh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Hội chợ Triển lãm thương mại và Tổ chức sự kiện Việt Nam (VECA), chia sẻ: "Chất lượng của một sự kiện được tạo nên bởi sự phối hợp giữa nhiều đơn vị trong chuỗi cung ứng. VEEW là nơi để các doanh nghiệp hiểu rõ hơn năng lực của nhau, trao đổi nhu cầu và tìm kiếm đối tác phù hợp. Chúng tôi kỳ vọng những kết nối tại đây sẽ mở ra các bước hợp tác cụ thể sau sự kiện, đóng góp phần nâng cao chất lượng tổ chức và dịch vụ của ngành".

Trong 3 ngày diễn ra (17 - 19/10), bên cạnh các hoạt động trưng bày tại Hall 6 và Sân tây của VEC, VEEW 2026 còn có nhiều chương trình hội thảo chuyên ngành, tọa đàm định hướng như: "Công nghiệp concert và giải trí: Từ bùng nổ đến bền vững", "VECA Summit 2026: Liên kết để vươn tầm", hội thảo "Ứng biến xử lý các tình huống phát sinh tại sự kiện", cùng các buổi trình diễn công nghệ âm thanh Line Array ngoài trời.

Đặc biệt, sự kiện còn mang đến chuỗi hoạt động nghệ thuật và trình diễn độc đáo như đêm nhạc WEFEST - Rock Edition: Awaken (tối 17/10), WEDTECH Fashion Show - The New Wedding (tối 18/10), cùng chương trình giao lưu "Sau cánh gà: Chuyện nghề sự kiện" dành cho sinh viên và người trẻ yêu thích lĩnh vực này.

VEEW 2026 hứa hẹn tiếp tục trở thành điểm hẹn thường niên, đóng góp tích cực vào sự phát triển của nền kinh tế trải nghiệm tại Việt Nam.