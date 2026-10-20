VEDC 2026: 31 đội thi xuất sắc tranh tài tại vòng bán kết toàn quốc

Vòng Bán kết Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam (Vietnam Electronic Design Competition - VEDC 2026) khu vực miền Bắc diễn ra ngày 21/10/2026 tại Học viện Kỹ thuật Quân sự (MTA).

Với chủ đề “AI nhúng cho hệ thống IoT thông minh”, vòng thi là cơ hội để các đội thể hiện năng lực thiết kế, phát triển sản phẩm điện tử và ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào giải quyết các bài toán thực tiễn.

Sau Vòng Sơ loại, Ban Tổ chức VEDC 2026 đã chọn 36 đội thi xuất sắc vào Vòng Bán kết toàn quốc. Tuy nhiên, sau quá trình xác nhận tham gia, 5 đội đã rút lui, nên số lượng đội thi chính thức tại vòng này còn 31 đội, gồm 11 đội khu vực miền Bắc, 9 đội khu vực miền Trung và 11 đội khu vực miền Nam.

Theo kế hoạch, Vòng Bán kết khu vực miền Bắc diễn ra ngày 21/10/2026 tại Học viện Kỹ thuật Quân sự (MTA); hai khu vực miền Trung (Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, thuộc Đại học Đà Nẵng) và miền Nam (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh) cùng tranh tài vào ngày 24/10/2026. Việc tổ chức tại ba miền tạo điều kiện thuận lợi để các đội thi tham gia trực tiếp, đồng thời mở rộng cơ hội giao lưu, học hỏi và kết nối giữa sinh viên, giảng viên, chuyên gia trong lĩnh vực điện tử và công nghệ.

VEDC 2026 do Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam (REV) phối hợp với Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (VKU) thuộc Đại học Đà Nẵng và các đơn vị liên quan tổ chức. Cuộc thi nhằm thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo trong sinh viên; khuyến khích phát triển các sản phẩm điện tử có tính ứng dụng; đồng thời tăng cường kết nối giữa đào tạo, nghiên cứu và nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp.

VEDC 2026 ghi nhận 270 đội thi với 1.017 sinh viên đến từ 61 trường đại học, học viện, cao đẳng và viện nghiên cứu trên cả nước. Quy mô tham gia tăng mạnh so với mùa giải trước, cho thấy sức hút của sân chơi công nghệ dành cho sinh viên cũng như sự quan tâm ngày càng lớn đối với các lĩnh vực AI, IoT, hệ thống nhúng và thiết kế điện tử.

Các dự án dự thi hướng đến nhiều lĩnh vực ứng dụng như y tế, công nghiệp, nông nghiệp, giao thông thông minh, đô thị thông minh và giáo dục. Qua đó, cuộc thi khuyến khích sinh viên vận dụng kiến thức chuyên ngành, đồng thời thúc đẩy tư duy liên ngành, khả năng phát triển giải pháp công nghệ gắn với những nhu cầu cụ thể của đời sống và sản xuất.

Với chủ đề “AI nhúng cho hệ thống IoT thông minh”, VEDC 2026 đặt trọng tâm vào việc kết hợp trí tuệ nhân tạo với các thiết bị và hệ thống nhúng, hướng đến những giải pháp có khả năng xử lý thông minh, tối ưu tài nguyên và nâng cao hiệu quả vận hành. Đây cũng là lĩnh vực đòi hỏi sinh viên phải kết hợp kiến thức về phần cứng, phần mềm, thuật toán và thiết kế hệ thống để phát triển sản phẩm hoàn chỉnh.

Tại Vòng Bán kết, các đội sẽ trình diễn sản phẩm đã hiện thực hóa từ ý tưởng và bảo vệ thiết kế kỹ thuật trước Hội đồng Giám khảo khu vực. Nội dung đánh giá tập trung vào mô hình hệ thống, nguyên lý hoạt động, sơ đồ mạch nguyên lý, mạch in (PCB), thuật toán, phần cứng, phần mềm và kế hoạch triển khai sản phẩm. Qua đó, các đội có cơ hội thể hiện năng lực chuyên môn, khả năng tích hợp công nghệ và chứng minh tính khả thi của giải pháp trong thực tiễn.

Đây là vòng thi có ý nghĩa quan trọng trong hành trình VEDC 2026, khi các đội vừa thể hiện kết quả nghiên cứu và phát triển sản phẩm, vừa có cơ hội tiếp nhận những nhận xét chuyên môn, hoàn thiện giải pháp và nâng cao năng lực trình bày, bảo vệ ý tưởng công nghệ.

10 đội thi có kết quả nổi bật tại Vòng Bán kết sẽ tiếp tục được lựa chọn vào Vòng Chung kết toàn quốc, dự kiến tổ chức ngày 25/11/2026 tại VKU, Đại học Đà Nẵng. Vòng Chung kết sẽ quy tụ những giải pháp tiêu biểu, thể hiện sức sáng tạo, tinh thần làm chủ công nghệ và tiềm năng của nguồn nhân lực trẻ trong lĩnh vực điện tử, AI và IoT tại Việt Nam.

Thông qua VEDC 2026, Ban Tổ chức kỳ vọng tiếp tục lan tỏa tinh thần nghiên cứu khoa học, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong sinh viên và góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn. Vòng Bán kết tại ba miền hứa hẹn mang đến những màn tranh tài chuyên môn hấp dẫn, nơi các ý tưởng được thử thách, các giải pháp được kiểm chứng và những tài năng trẻ có cơ hội khẳng định năng lực trên đấu trường công nghệ quy mô toàn quốc.