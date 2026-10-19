VECOM và Amazon khởi động chương trình tiếp sức doanh nhân trẻ vươn ra biển lớn

Hoạt động này triển khai trong bối cảnh Chính phủ đẩy mạnh chiến lược tăng cường sự hiện diện của doanh nghiệp Việt Nam trên thế giới. Cụ thể, ngày 6/4/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 626/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Vietnam GoGlobal (2026 - 2030) với mục tiêu đến năm 2030 tối thiểu 100 doanh nghiệp được hỗ trợ chuyên sâu, toàn diện hoạt động hiệu quả trên các sàn thương mại điện tử xuyên biên giới của Việt Nam và quốc tế.

Chương trình được thiết kế để đồng hành cùng các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp do doanh nhân trẻ lãnh đạo, biến các định hướng lớn thành các hoạt động hỗ trợ chuyên sâu, gắn liền với lợi thế kinh tế đặc trưng của từng địa phương. Trọng tâm không chỉ là cách thức bán hàng trên một nền tảng cụ thể, mà rộng hơn là xây dựng những năng lực doanh nghiệp cần có để kinh doanh trong môi trường xuyên biên giới: hiểu thị trường, lựa chọn sản phẩm, xây dựng thương hiệu, tổ chức logistics và thanh toán, ứng dụng công nghệ trong vận hành và sử dụng AI để nâng cao năng suất.

Theo nghiên cứu của Access Partnership, các doanh nghiệp MSME đánh giá cao tiềm năng thương mại điện tử nhưng vẫn gặp rào cản đáng kể về kiến thức, mô hình kinh doanh, nhân lực số, logistics và năng lực vận hành. Giữa làn sóng phát triển nhanh chóng của AI, năng lực ứng dụng công nghệ cũng ngày càng trở thành yếu tố quan trọng đối với khả năng cạnh tranh.

Bà Lê Hoàng Oanh, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử (Bộ Công Thương) chia sẻ: "Xuất khẩu qua thương mại điện tử là cơ hội lớn, nhưng đòi hỏi kiến thức và kỹ năng mà nhiều doanh nghiệp chưa có điều kiện tiếp cận. Tôi tin tưởng rằng chương trình này sẽ mang đến hành trang thiết thực để doanh nhân trẻ tự tin bước ra thị trường quốc tế".

Ông Larry Hu, Giám đốc điều hành Amazon Global Selling khu vực Đông Nam Á cũng nhấn mạnh thế hệ doanh nhân trẻ đang nâng tầm vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu, đồng thời khẳng định Amazon mong muốn đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam vươn ra thế giới.

Sau lễ khởi động tại Hà Nội, chương trình tiếp tục triển khai tại Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh, trước khi từng bước mở rộng tới các địa phương khác nhằm góp phần thực hiện mục tiêu của Việt Nam GoGlobal.