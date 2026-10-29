VEAM (VEA) sắp chi gần 6.963 tỷ đồng tiền trả cổ tức, một đơn vị nhận về hơn 6.160 tỷ đồng

Dự kiến chi gần 6.963 tỷ đồng trả cổ tức

Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM, mã ck: VEA) vừa công bố Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2025.

Theo đó, VEAM sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 52,4%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu nhận 5.240 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 13/11/2026 và thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 14/12/2026.

Với gần 1,33 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, VEAM dự kiến phải chi gần 6.963 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Tại ngày 30/6/2026, Bộ Công Thương đang sở hữu gần 1,18 tỷ cổ phiếu VEA, tương ứng 88,47% vốn điều lệ VEAM. Với tỷ lệ sở hữu này, Bộ Công Thương dự kiến nhận hơn 6.160 tỷ đồng cổ tức từ đợt chi trả năm 2025.

VEAM lãi gần 3.986 tỷ đồng sau 6 tháng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2026, VEAM ghi nhận doanh thu thuần hơn 2.571 tỷ đồng, tăng 23,2% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán được kiểm soát, giúp lợi nhuận gộp đạt gần 385,7 tỷ đồng, tăng 32,7% so với cùng kỳ.

Ảnh: VEA

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính của VEAM đạt 538,2 tỷ đồng, tăng 27,3%. Đáng chú ý, phần lãi từ các công ty liên doanh, liên kết tăng từ 3.069 tỷ đồng cùng kỳ lên hơn 3.521 tỷ đồng. Thu nhập khác của doanh nghiệp đạt hơn 10,9 tỷ đồng.

Ở chiều chi phí, chi phí tài chính giảm từ 4,6 tỷ đồng xuống 3,1 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng 22,4%, lên 54,6 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp đạt gần 245 tỷ đồng, tăng 7%. Sau khi khấu trừ các khoản thuế, phí, VEAM ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 3.985,6 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng 16,9% so với cùng kỳ năm trước.

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của VEAM đạt gần 32.175 tỷ đồng, tăng 13,4% so với đầu năm.

Đáng chú ý, danh mục tài sản của doanh nghiệp tập trung lớn vào các khoản đầu tư tài chính. Đầu tư tài chính ngắn hạn đạt hơn 17.682 tỷ đồng, chiếm khoảng 55% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn đạt gần 4.101 tỷ đồng, tương đương 12,7% tổng tài sản.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của VEAM tại ngày 30/6/2026 ở mức hơn 8.241 tỷ đồng, tăng mạnh so với đầu năm. Trong đó, khoản phải trả cổ tức và lợi nhuận tăng đột biến từ 23 tỷ đồng lên hơn 7.003 tỷ đồng, chiếm khoảng 85% tổng nợ phải trả.