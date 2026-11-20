Đà tăng trưởng xe hybrid bù đắp áp lực từ xe điện, giữ lợi nhuận trên mốc 8.000 tỷ đồng

Trong báo cáo cập nhật mới công bố, Công ty Chứng khoán Vietcap đã điều chỉnh tăng 13% tổng dự báo lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ của Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030. Riêng năm 2026, doanh thu của VEAM được dự phóng đạt 5.359 tỷ đồng, tăng 20% so với năm liền trước, còn lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ ước đạt 8.057 tỷ đồng, tăng 13%. Sang năm 2027, doanh thu dự kiến tiếp tục tăng 15% lên 6.162 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ tăng nhẹ khoảng 1%, đạt 8.115 tỷ đồng.

Đóng góp chủ lực vào kết quả kinh doanh của VEAM tiếp tục đến từ các công ty liên kết với mức lợi nhuận dự kiến đạt 7.121 tỷ đồng trong năm 2026, tăng 7,4% so với năm trước. Mức tăng trưởng tích cực nhất thuộc về Toyota khi phần lợi nhuận đóng góp dự báo tăng 96% lên 611 tỷ đồng nhờ doanh số xe hybrid khả quan, bù đắp cho kết quả kinh doanh kém tích cực hơn tại Honda và Ford. Dù tốc độ tăng chậm lại, Honda vẫn là nguồn đóng góp lợi nhuận lớn nhất cho VEAM với 6.056 tỷ đồng, tăng 4%. Ở chiều ngược lại, phần lợi nhuận ghi nhận từ Ford dự kiến giảm 5%, lùi về 455 tỷ đồng.

Đánh giá về thị trường ô tô trong nước, Vietcap cho rằng việc trì hoãn lộ trình triển khai vùng phát thải thấp (LEZ) tại Hà Nội và TP.HCM giúp giảm bớt áp lực ngắn hạn đối với các hãng xe truyền thống. Tuy vậy, nhu cầu của người tiêu dùng vẫn tiếp tục dịch chuyển sang xe điện và xe hybrid. Trong 9 tháng đầu năm 2026, doanh số của VinFast và doanh số dòng xe hybrid thuộc các thành viên Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) tăng trưởng lần lượt 71% và 69% so với cùng kỳ. Nhóm phân tích dự báo doanh số ô tô du lịch tại Việt Nam sẽ tăng trưởng bình quân 9,7%/năm trong giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2031, dẫn dắt bởi xe điện chạy pin (BEV) với mức tăng 17,3%/năm, trong khi xe hybrid được kỳ vọng tăng trưởng bình quân 20,1%/năm.

Tại mảng xe máy, Honda đang đối diện áp lực cạnh tranh từ cả xe máy điện lẫn các mẫu ô tô điện cỡ nhỏ có giá dưới 300 triệu đồng như VF 3 và VF 2 của VinFast. Dù Honda đã bổ sung các mẫu xe điện mới trong năm 2026, Vietcap nhận định tốc độ điện hóa còn chậm cùng sự cạnh tranh gay gắt từ VinFast và các thương hiệu Trung Quốc sẽ khiến doanh số xe máy Honda chỉ tăng bình quân khoảng 1%/năm trong giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2031. Dù vậy, đà tăng của dòng xe hybrid được kỳ vọng bù đắp áp lực cạnh tranh từ xe điện và các chương trình khuyến mãi đối với xe sử dụng động cơ đốt trong, giúp lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ của VEAM giữ vững trên mốc 8.000 tỷ đồng mỗi năm suốt giai đoạn từ năm 2027 đến năm 2031, lần lượt đạt 8.115 tỷ đồng, 8.139 tỷ đồng, 8.118 tỷ đồng, 8.097 tỷ đồng và 8.080 tỷ đồng.

Lượng tiền mặt và đầu tư ngắn hạn đạt 22.600 tỷ đồng, dự kiến chi 7.542 tỷ đồng trả cổ tức năm 2027

Bên cạnh nguồn lợi nhuận từ các liên doanh ô tô và xe máy, thu nhập tài chính tiếp tục là khoản đóng góp đáng kể vào cơ cấu lợi nhuận của VEAM. Tính đến cuối quý III/2026, tổng lượng tiền và các khoản đầu tư ngắn hạn của doanh nghiệp đạt 22.600 tỷ đồng, tăng 15,5% so với cùng kỳ và tăng 53,8% so với đầu năm sau khi tổng công ty nhận cổ tức từ Honda Việt Nam.

Nhờ quy mô tiền gửi lớn cùng thu nhập lãi tiền gửi cao hơn, Vietcap kỳ vọng lợi nhuận ngoài hoạt động kinh doanh khác của VEAM sẽ đạt 1.171 tỷ đồng trong năm 2026, tăng 30% so với năm trước. Khoản lợi nhuận này được dự báo tiếp tục tăng thêm 8% trong năm 2027, lên mức 1.266 tỷ đồng.

Với nguồn tiền dồi dào và chính sách chi trả gần như 100% lợi nhuận hằng năm ở cấp công ty mẹ, VEAM được kỳ vọng tiếp tục duy trì tỷ lệ cổ tức tiền mặt cao. Cụ thể, Vietcap dự báo doanh nghiệp sẽ chi khoảng 7.542 tỷ đồng trả cổ tức trong năm 2027, tương ứng 5.676 đồng/cổ phiếu, mang lại lợi suất cổ tức dự phóng 18,3%. Trong giai đoạn từ năm 2028 đến năm 2031, cổ tức tiền mặt của VEAM được dự báo duy trì quanh mức 6.100 đồng/cổ phiếu mỗi năm.