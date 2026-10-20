Về Xuân Giang vui hội mừng cơm mới với người La Chí

Lễ mừng cơm mới là dịp để người La Chí bày tỏ lòng biết ơn tổ tiên, tri ân đất trời và cầu mong mùa màng bội thu. Ảnh: H.Nhung

Với người La Chí, mùa lúa chín không chỉ đánh dấu thành quả lao động sau những tháng ngày gieo trồng, chăm sóc mà còn là dịp tổ chức Lễ mừng cơm mới. Nghi lễ thể hiện lòng biết ơn tổ tiên, tri ân đất trời và ước vọng về mùa màng bội thu, cuộc sống bình an, no đủ.

Theo phong tục, vào khoảng đầu tháng 9 âm lịch, khi lúa ngoài đồng bắt đầu chín vàng, người cao tuổi hoặc người có uy tín trong làng sẽ chọn ngày tốt, thông báo để các gia đình chuẩn bị lễ vật. Thời điểm tổ chức có thể khác nhau giữa các làng, tùy vào tiến độ mùa vụ. Bởi vậy, Lễ mừng cơm mới gắn bó mật thiết với nhịp sản xuất nông nghiệp và đời sống cộng đồng.

Trong mâm lễ, cơm nếp nấu từ lúa mới là lễ vật không thể thiếu. Sừng trâu và củ gừng cũng mang ý nghĩa riêng trong quan niệm tâm linh của người La Chí. Sau khi hoàn thành nghi lễ cúng lúa mới, các gia đình mới tiến hành thu hoạch và sử dụng lúa mới. Những phong tục ấy thể hiện sự trân trọng thành quả lao động, đồng thời phản ánh mối liên hệ giữa con người với tổ tiên và thiên nhiên.

Lễ hội là dịp quảng bá, lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc dân tộc La Chí đến với du khách. Ảnh: H.Nhung

Tại lễ hội năm nay, người dân và du khách có thể tìm hiểu nghi lễ mừng cơm mới, tham gia thi gặt lúa nếp cái hoa vàng, trải nghiệm làm cốm, thưởng thức dân ca, dân vũ, xem trình diễn trang phục La Chí và hòa mình vào các trò chơi dân gian như tung còn, kéo co, đẩy gậy, đu quay.

Các hoạt động góp phần đưa phong tục, tập quán truyền thống đến gần hơn với công chúng, tạo không gian giao lưu giữa cộng đồng địa phương và du khách.

Đáng chú ý, lễ hội được tổ chức gắn với chuyển đổi số, quảng bá nông sản và phiên giao dịch việc làm. Việc kết hợp các nội dung này mở rộng cơ hội giới thiệu sản phẩm địa phương, kết nối doanh nghiệp, hỗ trợ người lao động tìm kiếm việc làm, qua đó gắn hoạt động văn hóa với nhu cầu phát triển kinh tế tại cơ sở.

Đến với lễ hội, người dân và du khách được hòa mình vào không khí mùa lúa chín, khám phá nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào La Chí. Ảnh: H.Nhung

Theo Ban tổ chức, lễ hội là dịp quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của người La Chí và các dân tộc trên địa bàn, hướng tới phát triển du lịch cộng đồng gắn với trải nghiệm bản địa.

Việc đưa nghi lễ, trò chơi dân gian và các hoạt động văn hóa vào chương trình giúp du khách hiểu hơn về đời sống cộng đồng, đồng thời tạo thêm cơ hội để thế hệ trẻ tiếp cận, gìn giữ và tiếp nối di sản.

Theo kế hoạch, các hoạt động trải nghiệm, giao lưu văn hóa, thể thao, kết nối cộng đồng tại lễ hội diễn ra từ ngày 27- 29.10 tại xã Xuân Giang, tỉnh Tuyên Quang.

Đến với lễ hội, người dân và du khách sẽ có dịp khám phá nét đẹp văn hóa La Chí, hòa mình vào không khí mùa lúa chín và cảm nhận sự gắn kết giữa phong tục truyền thống với đời sống cộng đồng hôm nay.